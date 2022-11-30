20idei
СЕЙЧАС -22°С
Пробки 3/10
usd 61.07
eur 63.39
Тема дняДвое пострадали в жестком ДТП на мосту
Все новости
Все новости
Жизнь иностранцев в РоссииИстории

«Через два дня сделал предложение»: филиппинка уехала в Россию за мужем — ее родители боялись мафии

Сейчас Мэри Джейн ждет четвертого ребенка и ведет жизнь, богатую событиями

218

На второй день знакомства Василий не сомневается, что женится на Мэри Джейн

Поделиться

Большаковы — нетипичная российская семья. Василий познакомился с Мэри Джейн в Азии, через два дня позвал замуж и уговорил поехать за ним, под Рязань, в живописный Касимов. Филиппинка рассказала, как учила русский язык по блогам, из чего готовит любимый багоонг и как их многодетная семья связана с мафией.

«У него слишком милые фотографии на сайте»


В 2014 году Мэри Джейн работала в Сингапуре, а на выходных решила слетать в Таиланд, на Пхукет — это близко и недорого.

— Друг посоветовал поискать на каучсерфинге (это соцсеть для путешественников) кого-то, кто мне покажет остров. Чтобы не нарваться на неприятности, я сначала обратилась к местным, но у них сайт непопулярен. Затем решила познакомиться с иностранкой-девушкой, но тоже не получилось. И в конце концов решила выбрать мужчину — но того, кто выглядел бы… как гей. Написала: можете ли вы побыть гидом нам с подругой?

Мэри Джейн хохочет: она решила, что Василий не той ориентации из-за фотографии на сайте, «слишком милая». Но эта ошибка изменила всё.

— В день знакомства, буквально в первые полчаса, он успел задать мне много вопросов, необычных для первой встречи. Какие у меня цели в жизни, сколько детей я хочу, близка ли я с родителями. Это было странно. Но мне было легко ответить.

А через два дня Вася позвал ее замуж.

— Я азиатка, у нас консервативные взгляды, и я сказала ему, что он сумасшедший. Тогда он предложил познакомить меня со своей семьей. Позвонил и сказал: «Ну всё, ждем тебя у нас». Конечно, я ему не доверяла сначала. У нас считается, что белые мужчины-иностранцы хотят только секса, а не серьезных отношений. Но он последовал за мной в Сингапур. А потом отправился на встречу с моей семьей, чтобы показать, что он серьезно настроен.

Объясняться с филиппинскими родителями было волнительно.

— Я сказала, что мне понравился русский мужчина и он хочет на мне жениться. Брат с сестрой спросили: «А он не мафия?» Отец сказал: «О, русский, Путин!» У них есть стереотипы в отношении России, у меня же не было никаких, я вообще об этой стране ничего не знала, поэтому не боялась, что он какой-то опасный человек. Я видела, что у него есть характер, он добрый, серьезно настроен.

Семье Мэри Джейн удалось взглянуть на Василия ее глазами. Когда они поняли, что дочь счастлива со своим избранником, поддержали ее решение.

— Правда, старшая сестра говорила: «Ты с ума сошла, зачем сразу замуж?» Но до этого у меня были отношения с другим целых пять лет, и браком это не кончилось. И я решила, что в следующих отношениях я так не хочу. А хочу семью, детей. В 25 лет я была настроена серьезно. И Вася тоже.

Ребята несколько лет жили в Азии, изредка наведываясь в Россию.

— Москву впервые увидела на стыке лета и осени. Первое впечатление — хорошая погода, потрясающая архитектура, замечательное метро. Люди красивые и высокие. Но меня не покидало ощущение, что я с другой планеты. Я не говорила тогда по-русски, чувствовала себя непохожей на всех.

Когда началась пандемия, приняли решение остаться в родной для Василия стране, в Касимове — небольшом городе в Рязанской области.

К снегу уже привыкли, но пока всё еще непонятен гололед. «Как вы не падаете, какой секрет?» — поражается Мэри Джейн

К снегу уже привыкли, но пока всё еще непонятен гололед. «Как вы не падаете, какой секрет?» — поражается Мэри Джейн

Поделиться

Начала учить язык, чтобы понимать детей

В начале отношений влюбленные общались на английском. И если филиппинцы в большинстве своем билингвы (английский на островах — второй государственный язык), то у Василия язык был неидеален. Зарождающимся отношениям это не мешает, но чтобы развиваться, любовь требует полного понимания, в том числе языкового.

— Мне хотелось его лучше понимать, и я начала учить алфавит. Научилась читать и писать на русском, но не умела строить предложения, говорить так, как сейчас. Мы жили в Азии всё то время, и не было возможности практиковаться, потому что муж не хотел говорить со мной на русском, а хотел — на английском, улучшать его.

Когда семья перебралась в Россию, девушка осознала, что она единственная «неговорящая». Даже дети быстро адаптировались и залопотали на незнакомом языке.

— Все вокруг разговаривают, а я ничего не понимаю. Это очень одиноко и грустно. Мне нужно хотя бы понимать детей! Муж учить меня не мог, не было времени. Общение с родными превратилось в рутину: «Я хочу есть, я хочу спать». Не хватало словарного запаса, чтобы говорить на интересные темы.

Мэри Джейн очень нравится русская культура

Мэри Джейн очень нравится русская культура

Поделиться

А потом молодой маме попался на глаза YouTube-канал иностранки, которая учила русский. И Мэри Джейн загорелась идеей — она тоже будет вести блог: писать сценарии, использовать новые для себя слова и фразы и так практиковаться. Василий поддержал: он сможет проверять на ошибки.

— Каждую неделю старалась снимать, повторяла на камеру, пока не добивалась правильного произношения. Сначала всё было медленно, много новых слов, очень трудно. Я начала слушать, как разговаривают другие люди. И вот так я изучила грамматику. Сейчас мой русский еще ломаный, но я всегда могу что-то объяснить, донести мысль, пошутить.

«Нанять няню — это показать жене, что ее любишь»

Молодые родители понимали, что если дети останутся сидеть дома с мамой, им будет сложно влиться в социум. Но отдавать в садик рано — язык они не знают, для них это может стать большим стрессом.

— Первый год у нас была няня, это удивляло соседей. В России как-то не принято брать няню, если ты не супербогатый. На Филиппинах же это обычное дело: семьи там большие, а няня — показатель, что ты любишь свою жену. Мой муж принял это, когда увидел, что мне нужна помощь. Очень жалел меня, что я всегда уставшая.

Сейчас в семье Большаковых трое детей, и скоро появится четвертый малыш

Сейчас в семье Большаковых трое детей, и скоро появится четвертый малыш

Поделиться

С русскоязычной няней дети быстро заговорили, им это далось куда проще, чем самой Мэри Джейн. А потом сами попросились в детский сад, про который им много рассказывала бабушка.

— Еще мы записались в Дом детского творчества, в разные кружки, на конструкторы, бисероплетение. В России много возможностей для развития малышей, это круто!

Преподавала английский и йогу

Сейчас у Мэри Джейн и Василия трое детей, ждут четвертого. Молодая мама много занимается домом и успевает вести активную жизнь за его пределами. Скучать ей точно некогда.

— Когда я была беременна первой дочкой, еще в Азии, мне рекомендовали йогу. А в России я не понимала, чем заняться. Призналась мужу, что скучаю по йоге. И он сказал: «Тогда выучись на преподавателя!» Мы написали в Федерацию йоги, и нам ответили, что готовы помогать, предложили учителя, который говорит по-английски и сможет мне всё объяснить. А потом я узнала, что снова беременна.

Сертифицированный инструктор по йоге, она продолжает заниматься в удовольствие

Сертифицированный инструктор по йоге, она продолжает заниматься в удовольствие

Поделиться

Но энтузиазм Мэри Джейн не угас. Она получила в Москве сертификат инструктора по йоге, а набирать группы и вести занятия стала уже после родов, когда разрешили врачи.

— А до этого я преподавала английский детям.

Еще филиппинка любит рисовать, пробовала гончарное мастерство и искусство вырезания из бумаги. Даже занимала призовые места на декоративно-прикладных конкурсах в Касимове.

«Не хватает любимой еды, но есть шарлотка!»

Русские и филиппинцы очень похожи. Любят уют в доме, порядок и вкусно поесть.

— У нас всегда разное меню. Я могу готовить корейские, филиппинские, русские блюда, все рецепты есть в интернете. Вот первый раз приготовила голубцы, и отлично получилось. Лично я люблю плов. И пельмени. И вареники с картошкой. Спагетти часто готовлю. Шарлотку могу испечь — у нас все ее обожают. И все любят веганский шоколадный торт, который я делаю. Мы любим поесть!

Мэри Джейн и Василий не считают, что дети их в чем-то ограничивают

Мэри Джейн и Василий не считают, что дети их в чем-то ограничивают

Поделиться

Родные филиппинские блюда приходится готовить с адаптацией к ингредиентам. Мэри Джейн об этом рассказывает в соцсетях. Например, как готовит багоонг — в оригинале это соус из ферментированной рыбы или креветочной пасты. Русская версия багоонг получилась веганская: из грибов, лука, чеснока, имбиря, соевой пасты, а еще она добавляет туда водоросли нори, «для дополнительного умами!».

Багоонг едят с зеленым кислым манго или карэ-карэ, еще одним филиппинским блюдом из бычьего хвоста. Это рагу на основе арахиса с овощами: баклажанами, длинной зеленой фасолью, бутоном цветка банана. В России Мэри Джейн импровизирует с соевым мясом и пекинской капустой. Ну а баклажаны и фасоль есть и здесь. Девушка смеется: «Если я не найду что-то, я найду способ сделать это сама».

— Как-то я захотела жареных спрингроллов (на Филиппинах мы называем их «лумпианг шанхай»), но не могла найти обертку для них. Была только вьетнамская рисовая бумага, которую нужно размочить в воде, она мне не понравилась. Пришлось готовить обертку самой. Раньше я не задумывалась, как это сделать, ведь такие обертки очень дешевые в Азии и доступны везде. Будучи вдали от родины, я ценю все маленькие «обычные» вещи, потому что мне трудно найти их в России. Ну это не так плохо: теперь я более изобретательна в получении того, чего хочу!

Путешествия были важной частью их жизни, хотя сейчас они больше времени проводят дома

Путешествия были важной частью их жизни, хотя сейчас они больше времени проводят дома

Поделиться

«Играть в мафию лучше, чем пить и курить»

Сложнее всего оказалось обзавестись друзьями. Дети, работа, домохозяйство — новые знакомства заводить некогда, поддерживать дружбу тоже нет времени и сил.

— Ходим в гости в основном к родственникам: к сестренке, к бабушке. Ну а чтобы было легче социализироваться, мы создали свой тайм-клуб «Логово».

Бизнес не только для денег, для души: у Василия был аналогичный опыт в Таиланде, а Мэри Джейн принесла много идей, которые зашли на ура.

— У нас есть караоке (на Филиппинах это очень распространенный досуг!), много настольных игр, Play Station. Грустно видеть, как молодежь убивает время — а мы хотим показать, что можно иначе. Не курить, не пить, а общаться, играть в мафию, например. В нашем тайм-клубе я познакомилась с очень многими людьми. И когда я хочу отдохнуть, иду туда.

По теме

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2