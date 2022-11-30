«Через два дня сделал предложение»: филиппинка уехала в Россию за мужем — ее родители боялись мафии

Большаковы — нетипичная российская семья. Василий познакомился с Мэри Джейн в Азии, через два дня позвал замуж и уговорил поехать за ним, под Рязань, в живописный Касимов. Филиппинка рассказала, как учила русский язык по блогам, из чего готовит любимый багоонг и как их многодетная семья связана с мафией.
«У него слишком милые фотографии на сайте»
В 2014 году Мэри Джейн работала в Сингапуре, а на выходных решила слетать в Таиланд, на Пхукет — это близко и недорого.
— Друг посоветовал поискать на каучсерфинге (это соцсеть для путешественников) кого-то, кто мне покажет остров. Чтобы не нарваться на неприятности, я сначала обратилась к местным, но у них сайт непопулярен. Затем решила познакомиться с иностранкой-девушкой, но тоже не получилось. И в конце концов решила выбрать мужчину — но того, кто выглядел бы… как гей. Написала: можете ли вы побыть гидом нам с подругой?
Мэри Джейн хохочет: она решила, что Василий не той ориентации из-за фотографии на сайте, «слишком милая». Но эта ошибка изменила всё.
— В день знакомства, буквально в первые полчаса, он успел задать мне много вопросов, необычных для первой встречи. Какие у меня цели в жизни, сколько детей я хочу, близка ли я с родителями. Это было странно. Но мне было легко ответить.
А через два дня Вася позвал ее замуж.
— Я азиатка, у нас консервативные взгляды, и я сказала ему, что он сумасшедший. Тогда он предложил познакомить меня со своей семьей. Позвонил и сказал: «Ну всё, ждем тебя у нас». Конечно, я ему не доверяла сначала. У нас считается, что белые мужчины-иностранцы хотят только секса, а не серьезных отношений. Но он последовал за мной в Сингапур. А потом отправился на встречу с моей семьей, чтобы показать, что он серьезно настроен.
Объясняться с филиппинскими родителями было волнительно.
— Я сказала, что мне понравился русский мужчина и он хочет на мне жениться. Брат с сестрой спросили: «А он не мафия?» Отец сказал: «О, русский, Путин!» У них есть стереотипы в отношении России, у меня же не было никаких, я вообще об этой стране ничего не знала, поэтому не боялась, что он какой-то опасный человек. Я видела, что у него есть характер, он добрый, серьезно настроен.
Семье Мэри Джейн удалось взглянуть на Василия ее глазами. Когда они поняли, что дочь счастлива со своим избранником, поддержали ее решение.
— Правда, старшая сестра говорила: «Ты с ума сошла, зачем сразу замуж?» Но до этого у меня были отношения с другим целых пять лет, и браком это не кончилось. И я решила, что в следующих отношениях я так не хочу. А хочу семью, детей. В 25 лет я была настроена серьезно. И Вася тоже.
Ребята несколько лет жили в Азии, изредка наведываясь в Россию.
— Москву впервые увидела на стыке лета и осени. Первое впечатление — хорошая погода, потрясающая архитектура, замечательное метро. Люди красивые и высокие. Но меня не покидало ощущение, что я с другой планеты. Я не говорила тогда по-русски, чувствовала себя непохожей на всех.
Когда началась пандемия, приняли решение остаться в родной для Василия стране, в Касимове — небольшом городе в Рязанской области.
Начала учить язык, чтобы понимать детей
В начале отношений влюбленные общались на английском. И если филиппинцы в большинстве своем билингвы (английский на островах — второй государственный язык), то у Василия язык был неидеален. Зарождающимся отношениям это не мешает, но чтобы развиваться, любовь требует полного понимания, в том числе языкового.
— Мне хотелось его лучше понимать, и я начала учить алфавит. Научилась читать и писать на русском, но не умела строить предложения, говорить так, как сейчас. Мы жили в Азии всё то время, и не было возможности практиковаться, потому что муж не хотел говорить со мной на русском, а хотел — на английском, улучшать его.
Когда семья перебралась в Россию, девушка осознала, что она единственная «неговорящая». Даже дети быстро адаптировались и залопотали на незнакомом языке.
— Все вокруг разговаривают, а я ничего не понимаю. Это очень одиноко и грустно. Мне нужно хотя бы понимать детей! Муж учить меня не мог, не было времени. Общение с родными превратилось в рутину: «Я хочу есть, я хочу спать». Не хватало словарного запаса, чтобы говорить на интересные темы.
А потом молодой маме попался на глаза YouTube-канал иностранки, которая учила русский. И Мэри Джейн загорелась идеей — она тоже будет вести блог: писать сценарии, использовать новые для себя слова и фразы и так практиковаться. Василий поддержал: он сможет проверять на ошибки.
— Каждую неделю старалась снимать, повторяла на камеру, пока не добивалась правильного произношения. Сначала всё было медленно, много новых слов, очень трудно. Я начала слушать, как разговаривают другие люди. И вот так я изучила грамматику. Сейчас мой русский еще ломаный, но я всегда могу что-то объяснить, донести мысль, пошутить.
«Нанять няню — это показать жене, что ее любишь»
Молодые родители понимали, что если дети останутся сидеть дома с мамой, им будет сложно влиться в социум. Но отдавать в садик рано — язык они не знают, для них это может стать большим стрессом.
— Первый год у нас была няня, это удивляло соседей. В России как-то не принято брать няню, если ты не супербогатый. На Филиппинах же это обычное дело: семьи там большие, а няня — показатель, что ты любишь свою жену. Мой муж принял это, когда увидел, что мне нужна помощь. Очень жалел меня, что я всегда уставшая.
С русскоязычной няней дети быстро заговорили, им это далось куда проще, чем самой Мэри Джейн. А потом сами попросились в детский сад, про который им много рассказывала бабушка.
— Еще мы записались в Дом детского творчества, в разные кружки, на конструкторы, бисероплетение. В России много возможностей для развития малышей, это круто!
Преподавала английский и йогу
Сейчас у Мэри Джейн и Василия трое детей, ждут четвертого. Молодая мама много занимается домом и успевает вести активную жизнь за его пределами. Скучать ей точно некогда.
— Когда я была беременна первой дочкой, еще в Азии, мне рекомендовали йогу. А в России я не понимала, чем заняться. Призналась мужу, что скучаю по йоге. И он сказал: «Тогда выучись на преподавателя!» Мы написали в Федерацию йоги, и нам ответили, что готовы помогать, предложили учителя, который говорит по-английски и сможет мне всё объяснить. А потом я узнала, что снова беременна.
Но энтузиазм Мэри Джейн не угас. Она получила в Москве сертификат инструктора по йоге, а набирать группы и вести занятия стала уже после родов, когда разрешили врачи.
— А до этого я преподавала английский детям.
Еще филиппинка любит рисовать, пробовала гончарное мастерство и искусство вырезания из бумаги. Даже занимала призовые места на декоративно-прикладных конкурсах в Касимове.
«Не хватает любимой еды, но есть шарлотка!»
Русские и филиппинцы очень похожи. Любят уют в доме, порядок и вкусно поесть.
— У нас всегда разное меню. Я могу готовить корейские, филиппинские, русские блюда, все рецепты есть в интернете. Вот первый раз приготовила голубцы, и отлично получилось. Лично я люблю плов. И пельмени. И вареники с картошкой. Спагетти часто готовлю. Шарлотку могу испечь — у нас все ее обожают. И все любят веганский шоколадный торт, который я делаю. Мы любим поесть!
Родные филиппинские блюда приходится готовить с адаптацией к ингредиентам. Мэри Джейн об этом рассказывает в соцсетях. Например, как готовит багоонг — в оригинале это соус из ферментированной рыбы или креветочной пасты. Русская версия багоонг получилась веганская: из грибов, лука, чеснока, имбиря, соевой пасты, а еще она добавляет туда водоросли нори, «для дополнительного умами!».
Багоонг едят с зеленым кислым манго или карэ-карэ, еще одним филиппинским блюдом из бычьего хвоста. Это рагу на основе арахиса с овощами: баклажанами, длинной зеленой фасолью, бутоном цветка банана. В России Мэри Джейн импровизирует с соевым мясом и пекинской капустой. Ну а баклажаны и фасоль есть и здесь. Девушка смеется: «Если я не найду что-то, я найду способ сделать это сама».
— Как-то я захотела жареных спрингроллов (на Филиппинах мы называем их «лумпианг шанхай»), но не могла найти обертку для них. Была только вьетнамская рисовая бумага, которую нужно размочить в воде, она мне не понравилась. Пришлось готовить обертку самой. Раньше я не задумывалась, как это сделать, ведь такие обертки очень дешевые в Азии и доступны везде. Будучи вдали от родины, я ценю все маленькие «обычные» вещи, потому что мне трудно найти их в России. Ну это не так плохо: теперь я более изобретательна в получении того, чего хочу!
«Играть в мафию лучше, чем пить и курить»
Сложнее всего оказалось обзавестись друзьями. Дети, работа, домохозяйство — новые знакомства заводить некогда, поддерживать дружбу тоже нет времени и сил.
— Ходим в гости в основном к родственникам: к сестренке, к бабушке. Ну а чтобы было легче социализироваться, мы создали свой тайм-клуб «Логово».
Бизнес не только для денег, для души: у Василия был аналогичный опыт в Таиланде, а Мэри Джейн принесла много идей, которые зашли на ура.
— У нас есть караоке (на Филиппинах это очень распространенный досуг!), много настольных игр, Play Station. Грустно видеть, как молодежь убивает время — а мы хотим показать, что можно иначе. Не курить, не пить, а общаться, играть в мафию, например. В нашем тайм-клубе я познакомилась с очень многими людьми. И когда я хочу отдохнуть, иду туда.