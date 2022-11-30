«Через два дня сделал предложение»: филиппинка уехала в Россию за мужем — ее родители боялись мафии

Мэри Джейн хохочет: она решила, что Василий не той ориентации из-за фотографии на сайте, «слишком милая». Но эта ошибка изменила всё.

— В день знакомства, буквально в первые полчаса, он успел задать мне много вопросов, необычных для первой встречи. Какие у меня цели в жизни, сколько детей я хочу, близка ли я с родителями. Это было странно. Но мне было легко ответить.

А через два дня Вася позвал ее замуж.



— Я азиатка, у нас консервативные взгляды, и я сказала ему, что он сумасшедший. Тогда он предложил познакомить меня со своей семьей. Позвонил и сказал: «Ну всё, ждем тебя у нас». Конечно, я ему не доверяла сначала. У нас считается, что белые мужчины-иностранцы хотят только секса, а не серьезных отношений. Но он последовал за мной в Сингапур. А потом отправился на встречу с моей семьей, чтобы показать, что он серьезно настроен.