Третий лишний? Почему люди хотят заняться сексом втроем и к чему это может привести

Пары, особенно те, которые находятся в отношениях долго, порой хотят добавить что-то необычное и пикантное в свою сексуальную жизнь. Чьи-то фантазии ограничиваются новыми игрушками для взрослых, ролевыми играми или сексом в необычном месте. Но есть люди, которые предлагают партнеру пригласить в пару третьего. Конечно, такая идея может вызвать удивление, а, может быть, и приступ ревности. НГС уже рассказывал истории пар, которые всё-таки решились на секс втроем и не пожалели. Теперь мы поговорили с экспертами о том, зачем люди зовут еще одного человека в настолько интимный процесс и может ли это разрушить отношения.
«Секс — это способ коммуникации»
Наиболее частая причина, которая приводит к возникновению мыслей о сексе втроем, — однообразие в отношениях. Нельзя однозначно сказать, у кого чаще возникает такое желание, у мужчин или у женщин.
— Как отмечают сексологи-психоаналитики, для части людей в их сексуальном стабильном взаимодействии с партнером возникает рутинизация. То есть в силу особенностей личности некоторые моменты оказываются нереализуемыми. Например, часть людей имеет разные скрытые потребности в подглядывании, — рассказал НГС психотерапевт Игорь Лях.
Среди других причин специалист называет девиантную сексуальность: нимфоманию у женщин или сатириаз у мужчин (патологическое половое влечение). Но такие люди редко обращаются к специалистам с жалобами на свою сексуальную жизнь.
— Для части людей участие в таких практиках не столько сексуальное удовлетворение, сколько ощущение власти, самоутверждения. Мы можем говорить, что здесь сам факт вступления в такие отношения, которые в каком-то смысле являются отклоняющимися (если сравнивать с центральной нормой), — это как будто бы вкушение запретного плода. Действительно, очень часто это реализация потребности во власти, самоутверждении, прорывающаяся идея собственного величия, — говорит Игорь Лях.
По словам сексолога Анастасии Аркашовой, в основном пары прибегают к такой практике, когда хотят разнообразить свою интимную жизнь и попробовать что-то новое. При этом молодые люди в возрасте 28–35 лет стараются показаться свободными и современными и в итоге решаются на подобный опыт.
По мнению секс-блогера Елизаветы Кузнецовой, секс втроем — новый способ общения в паре:
— Секс — это способ коммуникации. Она всегда становится другой, часто — более интересной, если в ней задействовано больше людей. Соответственно, те, кто освоил секс как способ коммуникации, начинают интересоваться более сложными конструкциями, чем диалог.
«Меняются ожидания партнеров друг о друге»
По словам специалистов, нельзя однозначно утверждать, что отношения разрушатся, если пара пригласит еще одного партнера. Однако они изменятся, особенно если кто-то участвовал в этом процессе без искреннего желания.
Игорь Лях рассказал, что обычно люди обращаются к психологам за помощью, если партнер угрожает разорвать отношения в случае отказа от этой практики.
— Вроде бы в городе существуют более-менее этичные пары, которые занимаются свингерством, приглашают партнеров без социальных последствий. Но достоверной информации у нас нет. И говорить о том, что существует надежный способ побывать в таких отношениях так, чтобы это не привело к последующему разрыву, возможности нет. Всё-таки наше общество ориентировано на моногамию, — считает психотерапевт. — То, что союзы подобного рода зачастую приводят к изменению отношений, — это правда. Меняются ожидания партнеров друг о друге. Одно дело — говорить, другое — делать. Если такой опыт приобретается, особенно в ситуациях насильственного давления со стороны одного из партнеров, конечно же, отношения автоматически поменяются.
По словам Анастасии Аркашовой, большинство девушек соглашаются на секс втроем тогда, когда боятся потерять своего мужчину. При этом они могут пытаться убедить его в том, что тоже хотят этого. Сексолог отметила: подобная практика может привести к комплексам, переживаниям и «эмоциональным качелям».
— Прежде чем соглашаться на секс втроем, партнерам необходимо быть на 100% уверенными, что они сами этого хотят, а не следуют моде или боятся отказать, — объяснила Анастасия.
Специалист добавила, что легкое чувство ревности всё же может помочь паре. Его можно получить во время массажа в четыре руки или при посещении стриптиз-клуба. Иногда это возрождает чувства и страсть.
При этом секс-блогер Елизавета Кузнецова отметила, что секс втроем может способствовать появлению чувства комперсии. Это противоположность ревности, ощущение удовлетворения от того, что парень или девушка получает сексуально-романтическое удовольствие с другим человеком. Такой эффект возможен, если партнеры не считают, что принадлежат друг другу, и могут искренне порадоваться, когда спутнику хорошо и с кем-то другим.
— Если человек не преодолел ревность, то он не получит удовольствие, когда увидит, что партнер занимается сексом с кем-то другим, — отметила Елизавета Кузнецова. — Многие думают, что ревность является обязательным компонентом любви. На самом деле это скорей компонент влюбленности.
Однако блогер так же, как и сексолог, подчеркивает, что секс с еще одним партнером без искреннего желания может навредить паре. По ее мнению, мужчинам в постоянных отношениях часто становится скучно, и его партнерша может согласиться на секс с еще одной девушкой, чтобы его не потерять.
— В итоге всё это, скорее всего, закончится проблемами, — говорит Елизавета Кузнецова. — Секс втроем нельзя использовать для укрепления отношений, если в них изначально есть проблемы с коммуникацией или с тем, что у людей разные интересы, взгляды на жизнь и что-то еще. Нельзя им заниматься, как и любым другим сексом, если ты этого не хочешь. И многие женщины страдают, если соглашаются на эту практику без особого желания.
По словам Игоря Ляха, женщины действительно чаще обращаются с жалобами на такие предложения от своих партнеров:
— Это не значит, что женщины не предлагают и не вовлекают в подобного рода процессы. Вполне возможно, что мужчины реже жалуются.
А это вообще нормально?
Игорь Лях рассказал, что часто люди говорят своим партнерам о желании заняться сексом втроем под влиянием юношеской гиперсексуальности. Также это может быть реакцией на увиденное в порнографии или индустрии развлечений для совершеннолетних.
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— Часть предложений подобного рода — это всего-навсего сообщение о фантазиях, и человек не будет в действительности участвовать в таком. Этому противопоставлена совращающая деятельность, которая иногда является рекрутерством людей в эту индустрию для совершеннолетних, — объяснил психотерапевт.
По словам специалиста, нельзя утверждать, что предложения о сексе втроем — это проявление болезненного состояния. Но иногда такие желания сигнализируют о наличии нимфомании или сатириаза.
— Достаточно много попыток и действий подобного рода происходят под влиянием некоторых психоактивных веществ. Мы можем говорить об определенной дивиантной культуре, которая подразумевает под собой употребление препаратов и сексуальные реализации подобного рода. Некоторые вещества могут подталкивать человека к такой самореализации. Иногда это одна из форм проявления интоксикации, — рассказал Игорь Лях.
Специалист подчеркивает, что каждый случай нужно рассматривать индивидуально.
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