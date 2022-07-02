Третий лишний? Почему люди хотят заняться сексом втроем и к чему это может привести

По словам специалистов, нельзя однозначно утверждать, что отношения разрушатся, если пара пригласит еще одного партнера. Однако они изменятся, особенно если кто-то участвовал в этом процессе без искреннего желания.

Игорь Лях рассказал, что обычно люди обращаются к психологам за помощью, если партнер угрожает разорвать отношения в случае отказа от этой практики.



— Вроде бы в городе существуют более-менее этичные пары, которые занимаются свингерством, приглашают партнеров без социальных последствий. Но достоверной информации у нас нет. И говорить о том, что существует надежный способ побывать в таких отношениях так, чтобы это не привело к последующему разрыву, возможности нет. Всё-таки наше общество ориентировано на моногамию, — считает психотерапевт. — То, что союзы подобного рода зачастую приводят к изменению отношений, — это правда. Меняются ожидания партнеров друг о друге. Одно дело — говорить, другое — делать. Если такой опыт приобретается, особенно в ситуациях насильственного давления со стороны одного из партнеров, конечно же, отношения автоматически поменяются.

