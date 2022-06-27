Увидел и женился: история россиянки, которая вышла замуж за корейца и переехала к нему в Сеул. Какие там нравы?

Переезжала в Корею сибирячка не одна, а со своей трехлетней дочкой. Анжелика признается, что переживала, как ее примут на родине мужа, ведь по корейским понятиям, если человек был разведен, это уже считается позором. Но женщину с дочкой приняли как родных.



Корейские мужчины

В Корее у мужчин на первом месте — семья, но при этом они не привыкли романически ухаживать и делать широкие жесты, как в России. Больше всего корейские мужья боятся потерять работу, как правило, они являются единственными кормильцами в семье. В Корее не так много женщин выходят на работу после рождения детей, многие так и остаются дома.