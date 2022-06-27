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Увидел и женился: история россиянки, которая вышла замуж за корейца и переехала к нему в Сеул. Какие там нравы?

Анжелика нашла мужа в азиатской стране через специальное агентство и теперь рассказывает о жизни в Южной Корее

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Анжелике Колесовой 32 года, она родом из Новосибирска

Анжелике Колесовой 32 года, она родом из Новосибирска

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В Сибири женщина работала преподавателем японского языка и одна воспитывала дочь от первого брака. Случайно она узнала о брачном агентстве и анкетах девушек, которые нужно было переводить для корейцев. Сначала Анжелику пригласили на работу, а затем предложили самой разместить анкету. Она не отказалась — и встретила свою судьбу. Сейчас сибирячка замужем за корейцем Сон Хун и живет в Сеуле. Специально для Woman.ru Анжелика рассказала о жизни в этой стране.

Сделал предложение на второй встрече

Анжелика встретила свою любовь благодаря брачному агентству в Новосибирске. Работает это так: девушки оставляют свои личные данные, подробно описывая себя. Если парень заинтересован, ей сообщают об этом и высылают анкету кандидата. Девушка либо соглашается на встречу, либо нет.

Наша героиня шла на свидание без ожиданий, но они с будущим мужем так понравились друг другу, что уже на второй встрече он сделал сибирячке предложение. Анжелика уточняет, что в Корее не принято жить вместе до свадьбы. Она согласилась, и на третий день влюбленные подали заявление в ЗАГС. Это было 17 марта 2019 года. Так влюбились, что не выдержали, вспоминает она.

— К созданию семьи корейцы подходят основательно. По статистике, мужчина женится после 34 лет. Почему так? Для этого нужно много денег — не только на свадьбу, но и на жилье. А работать начинают примерно с 26 лет (до этого они много учатся, в частных академиях, потом армия), — объясняет сибирячка.

Сон Хун любит русские суши, говорит, они лучшие из всех, что он пробовал

Сон Хун любит русские суши, говорит, они лучшие из всех, что он пробовал

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Далее жених оплатил невесте языковые курсы. Потому что без знания корейского языка невозможно сдать тест для получения визы. У Анжелики было всего два месяца на подготовку. В июне 2019 года она сдала экзамен и получила второй уровень владения языком, по словам девушки, это неплохой результат.

— Вместо свадьбы мы устроили ужин в ресторане Новосибирска вместе с моими родителями — родители мужа не смогли приехать в Россию по состоянию здоровья. Еще мы делали фотосессию в студии. Вообще в Корее свадьба длится максимум 2–3 часа, без конкурсов с русским размахом. Состоит из официальной церемонии и банкета, где гости просто едят. А молодожены подходят к каждому столу и благодарят собравшихся за то, что отдали им дань уважения своим присутствием. При этом минимальный ценник на свадьбу — порядка 10 тысяч долларов и более. В Корее принято приглашать как можно больше гостей, — рассказывает Анжелика.

Анжелика с мужем

Анжелика с мужем

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Переезжала в Корею сибирячка не одна, а со своей трехлетней дочкой. Анжелика признается, что переживала, как ее примут на родине мужа, ведь по корейским понятиям, если человек был разведен, это уже считается позором. Но женщину с дочкой приняли как родных.

Корейские мужчины

В Корее у мужчин на первом месте — семья, но при этом они не привыкли романически ухаживать и делать широкие жесты, как в России. Больше всего корейские мужья боятся потерять работу, как правило, они являются единственными кормильцами в семье. В Корее не так много женщин выходят на работу после рождения детей, многие так и остаются дома.

Корейских мужчин не часто встретишь в барах с друзьями, но в рабочих коллективах есть такое слова, как «хвэщиг» — это когда начальник предлагает вечером пойти выпить вместе с коллегами. Отказаться — значит потерять уважение на работе. В стране своя строгая система иерархии, где старший по возрасту или положению всегда прав и перечить ему нельзя.

В Корее нормально, когда мужья помогают с ребенком и по дому

В Корее нормально, когда мужья помогают с ребенком и по дому

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В Корее считается обычным делом, если мужчина отдает весь заработок женщине. Муж просто приносит всю заплату и вручает ее жене. Логика такая: он главный на работе, а женщина — в доме, и она заправляет бюджетом. Анжелика называет корейских мужчин заботливыми и нацеленными на семью.

— Возможно, это обусловлено тем, что раньше женщин было меньше, чем мужчин. Сказались годы японской оккупации, а еще раньше родить дочку было не в почете, от девочек даже избавлялись, делали аборты. Сейчас до сих пор врачи могут не сообщать родителям пол ребенка, потому что подпольные аборты делают по-прежнему, — рассказывает наша собеседница. Общих детей у пары пока нет, но супруг принимает дочку Анжелики от первого брака как свою.

Любят красивых

По наблюдениям Анжелики, в Корее важно быть красивой. Если у вас приятная внешность — с вами многие хотят дружить, вы вероятнее попадете в хорошую компанию, на рабочей встрече между равными кандидатами выберут того, кто лучше выглядит.

— Кореянки с 25–27 лет начинают ходить на лазерный лифтинг. Многие делают пластические операции сразу после школы или университета. Рынок косметики постоянно обновляется, и кореянки выбирают то, что основано на натуральных ингредиентах — женьшень, прополис. Кореянки очищают лицо специальным маслом / пенкой или же используют для этого пэды (пилинг-диски), которые по своим свойствам не только очищают, но и омолаживают. Затем тонизируют кожу и наносят уходовые кремы, — объясняет сибирячка.

Цены на жилье

Анжелика с дочкой и мужем живут на вилле. Такое жилье представляет собой здание в 2–4 этажа. Другой вариант жилья — апартаменты, они от 5 этажей и выше

— Есть два типа аренды. Первый — «вольсэ», с минимальным залогом примерно 20–50 тысяч долларов. По договору квартиросъемщик также должен ежемесячно платить от 500 долларов плюс за газ и электричество — от 100 до 250 долларов. Мы арендуем как раз по такому типу и живем в 20–30 минутах езды до Сеула. Второй тип — «чонсэ», когда цена залога может доходить до 80 процентов от стоимости квартиры — от 200 тысяч до 1 миллиона долларов, в зависимости от района и города. При таком виде аренды не надо платить ежемесячно, только за газ, воду и, возможно, другие дополнительные услуги — консьерж, например, — объясняет наша собеседница.

Так выглядит дом семьи Анжелики

Так выглядит дом семьи Анжелики

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Цены на продукты


Часто корейцы предпочитают питаться в «щиктанах» (по-другому, в корейских ресторанах). Поесть там, если это не мясо, в среднем стоит 8–10 долларов, кофе в кофейне — от 4–7 долларов.

Анжелика говорит, что средняя зарплата в Корее 2500 долларов

Анжелика говорит, что средняя зарплата в Корее 2500 долларов

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По мнению Анжелики, покупать продукты в супермаркетах может выйти даже дороже, чем есть каждый день в кафе: продуктовая корзина на месяц для семьи встанет в 500–1200 долларов. Вот примерные цены: два литра молока — 4 доллара, килограмм курицы — 5 долларов, свинина — от 10 до 30 долларов, говядина — от 30 до 70 долларов, яйца — 5 долларов за упаковку.

Как в Корее относятся к русским?

Как бы это забавно ни звучало, но Анжелика говорит, что для корейцев мы все на одно лицо. Немногие понимают, русский ты или нет. О России ходит примерно такая информация: холод, медведи и пьянство. Некоторые корейцы склонны относить нашу страну к бедным.

— Если приедете в качестве туриста, к вам будет гостеприимное отношение, но если вы нелегальный рабочий, можете столкнуться с проявлением расизма. Подружиться с корейцами не так просто, здесь нет такой открытости. Еще тенденция последних лет — «моя хата с краю». Можно увидеть, как один человек нападает на другого, а никто не помогает, не вмешивается в конфликт, перед носом пострадавшего даже закрывают дверь магазина, чтобы он не укрылся там от преступника. Раньше корейцы помогали друг другу. Но в эпоху капитализма каждый сам за себя, — заключает Анжелика.

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