Неожиданный выбор: многодетная мама переехала с семьей на Северный Кипр — сколько стоит жизнь там и какие минусы
Элина вспоминает, что было страшно, но спустя год она ни о чем не жалеет
Сам по себе переезд — это сложной и эмоционально затратный процесс. Но если ты едешь с тремя детьми, всё умножается на три. Хотя многодетные родители обычно довольно закаленные, их не напугать классическими трудностями. Психолог и автор книги «Большая мама» Элина Парадес рассказала Parents.ru об опыте переезда с тремя детьми и мужем в другую страну.
Как решили переехать
Элина родом из Башкортостана, а ее супруг — иностранец. У семьи есть родные по всему миру — в Великобритании, Испании, США. Супруги всегда хотели показать детям мир и теперь живут на Северном Кипре.
— С самого начала брака мы с мужем знали, что переедем. Но жизнь шла, рождались дети, и этот вопрос откладывался в долгий ящик. Одной из главных причин переезда стало то, что мы с супругом всегда хотели дать детям международное образование и иностранные языки, — вспоминает она.
В 2021 году они решили, что нужный момент настал. В этот период всё сложилось: подросли дети, супруги продали свой стоматологический бизнес, а Элина решила уйти из медицины. Также пара нашла возможности работать удаленно, поэтому переезд прошел безболезненно в финансовом плане.
Сам процесс переезда занял у семьи 3 месяца. В апреле 2021 года они закрыли все дела в России, а в июле того же года уже были на Кипре. На момент переезда старшему сыну было 15 лет, дочери — 10 лет, младшему сыну — 1,5 годика.
— Уровень владения английским на момент переезда: супруг — уровень advanced (свободно говорит); я — intermediate; старший сын — upper intermediate; дочь — elementary. За год до переезда дети занимались английским с педагогом, — Элина говорит, что эта практика им очень пригодилась.
Почему выбрали Кипр
Когда пара планировала переезд, они рассматривали разные варианты, в их числе были Испания, Канада и США.
— Однажды наша хорошая подруга поделилась, что приобрела недвижимость на Северном Кипре, заодно и рассказала об этих местах. Что нас привлекло: 300 дней в году солнце, теплое комфортное лето без осадков и теплая, но достаточно влажная и короткая зима. Межсезонье в нашем привычном понимании здесь отсутствует. Второе — это одно из самых безопасных государств в мире. По данным Интерпола, уровень преступности в этой части острова в среднем в 6 раз ниже, чем в Западной Европе, — рассказывает наша героиня.
Семья Элины религиозна, поэтому для них было очень важно наличие мечетей. И, конечно, море, это неоспоримый плюс, особенно хорошо, по словам женщины, оно влияет на здоровье часто болеющих младших детей.
Сложности и переживания
Элина признается, что у нее были разные тревоги, связанные с переездом. По большей части они не оправдались и дети хорошо приняли новые условия и быстро в них освоились. Но и без трудностей никуда.
— Одной из таких была новая обстановка. Мой младший ребенок привык к своим вещам, их порядку и месту. Здесь же необходимо было всё создавать заново, и это было для него источником стресса и тревоги. Также сложность вызвал язык обучения. Дело в том, что согласно закону Кипра,
Еще одно неприятное открытие Северного Кипра — москиты. Элина рассказывает, что насекомые активно кусали только одного из ее детей (доходило до 100 укусов). Сейчас семья использует специальные устройства против насекомых, но ребенку было сложно принять, почему из всех членов семьи кусают только его.
Про образование и цены
— По приезде нам необходимо было принять решение о дальнейшем образовании детей. На Кипре есть государственные и частные школы / сады. Так как мы преследовали цель дать детям языки и международное образование, мы решили выбрать частную школу. Здесь обучение производится по мировым стандартам, язык обучения — английский, турецкий язык идет как дополнительный предмет. В муниципальных школах, наоборот, турецкий язык — основной, — рассказывает Элина.
По ее наблюдениям, основные продукты питания стоят на Северном Кипре примерно так же, как в России, но разница в цене на жизненно необходимые предметы или услуги всё же есть. Например, сотовая связь дороже в среднем в 3 раза, что интересно, тарифа с безлимитным интернетом нет. Бензин дороже почти в 2 раза. Электричество дороже в 3–4 раза, особенно в зимний период. Стоимость 1 баллона газа по текущему курсу — 1500 рублей.
А вот одежда стоит дешевле, как и брендовые вещи. Удивительно, но например, рыба стоит примерно так же, как и в России, то есть довольно дорогая, хотя, казалось бы, рядом море.
Работа
— На Кипре очень много приезжих из стран СНГ и можно найти работу офлайн или открыть свой бизнес, тут хорошо развита сфера недвижимости. На острове много фрилансеров, несмотря на невысокую скорость интернета (что неудобно для работников IT-сферы). К примеру, я работаю психологом, веду приемы онлайн в Skype или Zoom, — делится Элина.
По мнению психолога, мягче адаптироваться ее семье помогли сплоченность и теплые отношения.
— У нас есть практика семейных советов, где мы обсуждаем наши планы или возникающие проблемы. Ритуал семейного совета не меняется в зависимости от местоположения, это одна из наших традиций. Повторяющиеся привычные действия успокаивающе влияют на детей и помогают в адаптации, — считает она.
Как относятся к русским
Северный Кипр — частично признанное государство, но никаких проблем у семьи Элины в связи с этим не возникает. Например, долетев до Стамбула, можно добраться до любой точки мира. Есть только некоторые сложности с доставкой посылок в страну.
— За всё пребывание здесь мы ни разу не сталкивались с притеснениями или дискриминацией. Более того, выходцы из стран Украины и России постоянно коммуницируют между собой. Мы поддерживаем друг друга. Например, в соседнем комплексе работает врач с Украины. Он принял и вылечил нас при поступлении с острой болью. Я веду клиентов в том числе и с Украины, — рассказывает женщина.
Планы на будущее
Элина говорит, что они с семьей еще не приняли решение, как надолго они останутся на Северном Кипре. Пока им здесь всё нравится. Из хорошего, у ребенка подтянулось здоровье — за учебный год он по болезни пропустил всего несколько дней, в России же в общем зачете пропускал половину учебного года.
Также Элину радует, что на Кипре нет культуры употребления алкоголя и курения сигарет среди подростков. Для семьи Парадес это важно.
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