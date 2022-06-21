Неожиданный выбор: многодетная мама переехала с семьей на Северный Кипр — сколько стоит жизнь там и какие минусы

Семья Элины религиозна, поэтому для них было очень важно наличие мечетей. И, конечно, море, это неоспоримый плюс, особенно хорошо, по словам женщины, оно влияет на здоровье часто болеющих младших детей.

Сложности и переживания

Элина признается, что у нее были разные тревоги, связанные с переездом. По большей части они не оправдались и дети хорошо приняли новые условия и быстро в них освоились. Но и без трудностей никуда.