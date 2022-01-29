Дульсина, ты ли это? Как сложилась жизнь актеров культового сериала «Дикая Роза», который вы смотрели после школы

Поклонники актера считают, что добиться такого профессионального успеха Бальестерос смог не только благодаря своему таланту, но и из-за неудач в личной жизни. Когда Роберто было чуть за 30, он познакомился с девушкой по имени Азела и понял, что хочет провести с ней всю жизнь. Юная особа, которая была моложе Бальестероса на целых 14 лет , сначала отнеслась к вниманию со стороны мужчины с подозрением, но спустя несколько свиданий решила, что может ему доверять.



Вскоре Роберто и Азела поженились и даже вместе снялись в одном из сериалов, однако семейная жизнь не клеилась. После череды громких ссор актеры развелись, и каждый из них пошел своей дорогой. Азела встретила новую любовь и во второй раз вышла замуж, а Бальестерос с головой ушел в карьеру. В 2005 году он исполнил свою последнюю роль в кино и переквалифицировался в продюсера.

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