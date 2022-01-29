Дульсина, ты ли это? Как сложилась жизнь актеров культового сериала «Дикая Роза», который вы смотрели после школы

Сейчас имена актеров сериала «Дикая Роза» могут назвать только самые преданные фанаты. Но в 1994 году почти каждые бабулька и школьник знали Веронику Кастро, Гильермо Капетильо и Лауру Сапату. Для многих жителей нашей страны мексиканские актеры стали настоящими кумирами, однако после того как на экраны вышла последняя серия и главная интрига шоу была раскрыта, их популярность постепенно начала сходить на нет. Наши коллеги из Woman.ru вспомнили, как сложилась жизнь любимых актеров, и узнали, где они сейчас.
Сериал «Дикая Роза» был снят режиссером Беатрис Шеридан и рассказывал о жизни наследника большого состояния, который собирается жениться на бедной простушке Розе, чтобы насолить своим сестрам, но позже осознает, что без памяти в нее влюблен. В Мексике сериал транслировался в 1987 году, в России его показывали с 1994 по 1995 год на ОРТ. Тогда актерам, исполнившим главные роли, не просто симпатизировали — их практически боготворили. Но жизнь героев «Дикой Розы» после культовой мыльной оперы сложилась по-разному: кто-то продолжил актерскую карьеру, а некоторым не удалось сохранить любовь зрителей.
Вероника Кастро,
69 лет. В сериале — Роза Гарсия де Линарес
Вероника Кастро с детства мечтала стать звездой. Она росла в Мехико в большой семье, где помимо нее было еще четверо детей, поэтому не была избалована ни вниманием родителей, ни деньгами. Утром она ходила в школу, днем присматривала за младшими братьями, а вечера вместе с близкими проводила у телевизора. На тот момент она видела в карьере актрисы не свое призвание, а лишь способ однажды стать богатой.
Когда Веронике исполнилось
Поворотной в карьере актрисы стала роль в мыльной опере «Богатые тоже плачут», а потом в ее жизни случилась «Дикая Роза». В сериале Кастро сыграла главную героиню —
После выхода сериала на экраны Вероника стала настоящей звездой и наконец-то смогла исполнить детские мечты. Однако в тот момент она поняла, что не видит актерство делом всей своей жизни. Чтобы снова не очутиться в нищете, она продолжила сниматься в сериалах, но одновременно с этим работала телеведущей, училась на политолога и записывала музыкальные альбомы. В последний раз она снялась в кино в 2018 году, а затем вернулась в театр. В 2019 году Вероника Кастро официально объявила о завершении актерской карьеры и поселилась в небольшом доме на берегу океана.
Гильермо Капетильо,
63 года. В сериале — Рикардо и Рохелио Линарес
Гильермо Капетильо утвердили в основной актерский состав «Дикой Розы», когда он уже был довольно знаменит. В 1979 году он дебютировал в сериале «Богатые тоже плачут» и сразил своим талантом режиссера Беатрис Шеридан. Она не задумываясь пригласила его в новый проект. Женщина была очарована внешностью Гильермо, поэтому решила, что чем чаще тот будет появляться на экране, тем лучше, и попросила его сыграть сразу двоих персонажей — братьев-близнецов Рикардо и Рохелио.
Кстати, «Дикая Роза» стала первым в истории кинематографа сериалом, в котором две роли исполнял один и тот же актер. Позже эта практика будет востребована — все мы помним Линдси Лохан в «Ловушке для родителей», Майкла Джей Фокса в «Назад в будущее» и Евгения Леонова в «Джентльменах удачи».
В 1980-х годах Капетильо был на пике популярности, но прекрасно понимал, что успех не будет вечным, поэтому соглашался практически на все роли, которые ему предлагали. Заработав приличное состояние, Гильермо начал подыскивать для себя новое дело. Актер, на удивление поклонников, стал тореадором и начал участвовать в боях с быками.
Лаура Сапата, 65 лет.
В сериале — Дульсина Линарес
На момент начала съемок «Дикой Розы» Лаура Сапата была никому не известной актрисой, которая перебивалась случайными заработками и проваливала один кастинг за другим. В проект она попала совершенно случайно — заменила другую актрису, которая отказалась от работы из-за проблем со здоровьем. Роль ей досталась совсем не простая: Лауре предстояло играть коварную Дульсину, которая пытается испортить жизнь всем, кого встречает на своем пути.
Надо отдать актрисе должное — в образ она вписалась просто великолепно, но в итоге роль, которая принесла ей славу, стала ее проклятьем. Режиссеры были в восторге от Лауры и наперебой звали ее в новые фильмы, но исключительно на роли злодеек. Сапата была не в восторге от того, куда движется ее карьера, но деваться ей было некуда. В одном из своих интервью актриса призналась, что временами даже боялась выходить на улицу, потому что на нее не раз пытались напасть разгневанные зрители. И, как оказалось, не зря.
В сентябре 2002 года Лауру Сапату и ее сестру Эрнестину похитили недалеко от дома актрисы в Мехико. Злоумышленники потребовали огромный выкуп, но родные смогли собрать лишь часть суммы. В заложниках актриса провела
После этого события актриса какое-то время еще снималась в кино, но в 2010 году пропала с экранов, заявив, что хочет больше времени проводить с сыновьями.
Рената Флорес,
72 года. В сериале — Леопольдина
Ренате Флорес в сериале тоже предстояло играть злодейку, но не такую вероломную, как Дульсина, а более ироничную — домработницу Леопольдину. Она, хоть и предстала зрителям на экране коварной интриганкой, всё равно обзавелась поклонниками, но после того как «Дикая Роза» завершилась, так и не смогла добиться большого успеха.
Рената обладала талантом, но никак не могла определиться с амплуа, поэтому в одном фильме могла сыграть суровую тюремную надзирательницу, а уже в другом — робкую студентку. Попытки получить ту самую роль, которая подарит ей вторую волну популярности, Рената не оставляла до 2012 года, а потом ушла из кино.
Долгое время о Ренате не было ничего слышно, но в 2020 году выяснилось, что из-за больших долгов суд изъял у актрисы дом, поэтому она была вынуждена жить в машине и просить милостыню. В итоге заботу о судьбе Ренаты в свои руки взяли социальные службы. Они предложили Флорес место в доме престарелых, и та согласилась переехать, однако спустя несколько месяцев актрису забрали к себе родственники.
Лилиана Абуд,
73 года. В сериале — Кандида Линарес
В отличие от своих коллег по сериалу, Лилиана Абуд, сыгравшая роль Кандиды, попала в мир кино случайно. Однажды она пришла встречать с работы мужа, который трудился в известной в Мексике медиакомпании, и в дверях столкнулась с режиссером Фернандо Чаконом. Он был сражен красотой рыжеволосой девушки и предложил роль в одном из своих сериалов, а позже — «посоветовал» ее в «Дикую Розу».
Лилиана была в восторге от того, как складывается ее жизнь: без особых усилий она стала богатой и популярной. Но после
О карьере актрисы пришлось забыть — Абуд стремительно слепла. Но из мира кино Лилиана уходить не хотела: она нашла себе занятие по ту сторону камеры и стала писательницей и сценаристкой. Подтверждая теорию о том, что талантливый человек талантлив во всём, Лилиана добилась успеха и в этом деле. За свою работу она получила несколько мексиканских телевизионных премий и продолжает заниматься творчеством по сей день.
Роберто Бальестерос,
69 лет. В сериале — Херман Лаприда
Среди всего актерского состава «Дикой Розы» самой внушительной фильмографией может похвастаться доктор Херман Лаприда — Роберто Бальестерос. Он к своим
Поклонники актера считают, что добиться такого профессионального успеха Бальестерос смог не только благодаря своему таланту, но и из-за неудач в личной жизни. Когда Роберто было чуть за 30, он познакомился с девушкой по имени Азела и понял, что хочет провести с ней всю жизнь. Юная особа, которая была моложе Бальестероса на целых
Вскоре Роберто и Азела поженились и даже вместе снялись в одном из сериалов, однако семейная жизнь не клеилась. После череды громких ссор актеры развелись, и каждый из них пошел своей дорогой. Азела встретила новую любовь и во второй раз вышла замуж, а Бальестерос с головой ушел в карьеру. В 2005 году он исполнил свою последнюю роль в кино и переквалифицировался в продюсера.
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