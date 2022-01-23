«И начался такой "футбол"». Приставы списали с сибирячки долг в пользу экс-супруга, но деньги ему так и не отдали

Спектакль окончен — долга больше нет

Житель Новосибирска подал в суд на судебных приставов, оставивших его без компенсации от бывшей супруги.



После развода в 2019 году Анна и Павел через суд поделили имущество, но остались должны друг другу денежные компенсации за часть совместно нажитого. В скором времени Павел рассчитался с бывшей женой, а она ему осталась должна порядка 300 тысяч рублей. Когда определенные судом сроки возмещения закончились, за дело взялись судебные приставы: они открыли исполнительное производство в отношении Анны и отправили ей соответствующее постановление.



— 6 января 2021 года без всяких предупреждений и каких-либо договоренностей у меня заблокировали все счета, в том числе счет моего ИП. Со счетов снимаются все средства — 200 тысяч рублей. Выяснилось, что мой бывший муж отправил судебное решение приставам, а те, в свою очередь, автоматически наложили арест на счета. Жестко, но по закону. Уже 9 февраля я выплачиваю всю сумму полностью. Как это происходило: я забрасываю деньги на счет, а они автоматически списываются со счета. Никаких переводов я не делала, так как это физически сделать невозможно при данных обстоятельствах. Всё списалось, но мои счета продолжали быть заблокированы, — рассказала НГС Анна.

