«И начался такой "футбол"». Приставы списали с сибирячки долг в пользу экс-супруга, но деньги ему так и не отдали

В одном из новосибирских судов рассматривается дело по иску
Спектакль окончен — долга больше нет
Житель Новосибирска подал в суд на судебных приставов, оставивших его без компенсации от бывшей супруги.
После развода в 2019 году Анна и Павел через суд поделили имущество, но остались должны друг другу денежные компенсации за часть совместно нажитого. В скором времени Павел рассчитался с бывшей женой, а она ему осталась должна порядка 300 тысяч рублей. Когда определенные судом сроки возмещения закончились, за дело взялись судебные приставы: они открыли исполнительное производство в отношении Анны и отправили ей соответствующее постановление.
— 6 января 2021 года без всяких предупреждений и каких-либо договоренностей у меня заблокировали все счета, в том числе счет моего ИП. Со счетов снимаются все средства — 200 тысяч рублей. Выяснилось, что мой бывший муж отправил судебное решение приставам, а те, в свою очередь, автоматически наложили арест на счета. Жестко, но по закону. Уже 9 февраля я выплачиваю всю сумму полностью. Как это происходило: я забрасываю деньги на счет, а они автоматически списываются со счета. Никаких переводов я не делала, так как это физически сделать невозможно при данных обстоятельствах. Всё списалось, но мои счета продолжали быть заблокированы, — рассказала НГС Анна.
Так как Анна является индивидуальным предпринимателем, все заработанные средства поступали на расчетный счет ИП и, по ее словам, продолжали списываться автоматически из-за незакрытого исполнительного производства.
— Я пишу жалобы, звоню судебным приставам — реакции ноль, арест не снимают. В итоге списалось порядка 450 тысяч. Они их возвращали. Там вообще была комичная ситуация с банком «Тинькофф». Мне пришел закрывающий платеж на ИП — 20 тысяч рублей. Эти 20 тысяч приставы снимали, потом через две недели возвращали. Когда деньги возвращались, они снова автоматически списывались. Таким образом эти 20 тысяч они прогнали раз семь. Но тем не менее разницу мне потом вернули, правда, не всю, — отмечает собеседница.
И вот наконец-то 1 апреля УФССП закрыло исполнительное производство, а ответчица получила соответствующее постановление — деньги удержаны, счета разблокированы. Казалось бы, история закончилась, экс-супругам можно перевернуть страницу и жить своей жизнью.
Тогда мы идем в суд
Но, как оказалось, ставить точку в разделе и долгах рановато. По прошествии 10 месяцев с момента, как Анна официально рассчиталась с бывшим мужем, она получила уведомление с сайта «Госуслуги» о том, что исполнительное производство возобновили.
— 22 декабря я получила на «Госуслугах» новое постановление. В документе ссылались на то же самое решение суда о разделе имущества, вот только сумма уже указывалась в два раза больше, то есть более 600 тысяч рублей. Мне тут же снова заблокировали все счета. А после я узнала, что арест наложен еще и на мой автомобиль. Плюс ко всему мне пришел запрет на выезд за пределы РФ, — возмущается Анна.
Сибирячка тут же связалась с экс-супругом, чтобы узнать о происходящем, с какой стати он снова хочет получить с нее деньги. Бывший был ошеломлен ничуть не меньше. Он рассказал, что взысканные деньги так и не поступили на его счет, а по ошибке были отправлены другому человеку. Всё это время Павел просил судебных приставов исправить сложившуюся ситуацию и вернуть ему деньги, но безуспешно. Тогда мужчина подал в суд на УФССП.
— Что характерно: первое заседание по данному делу было назначено на 23 декабря, а мои счета арестовали 22 декабря, — отмечает Анна.
Павел подтвердил слова бывшей жены и рассказал, что с момента получения на руки постановления об окончании исполнительного производства несколько месяцев ждал поступления средств на свой счет. Когда прошел месяц и деньги не поступили на счет, он обратился к приставам. Там ему ответили, что при отправлении денег была допущена ошибка в реквизитах.
— В своем заявлении, которое направили в банк, они указали неверный расчетный счет. Притом что мое имя было указано правильно. Приставы меня переадресовали на банк, мол, идите туда и разбирайтесь. Но в банке мне сказали, что это не их ошибка: «Идите опять к судебным приставам». И начался вот такой «футбол». Всеми вопросами занималась моя мама по доверенности, потому что сам я нахожусь за рубежом. Она была раз восемь у приставов, собрала все необходимые справки по всем инстанциям. То есть весь пакет документов передала приставам, но они и пальцем не пошевелили, чтобы как-то исправить сложившуюся ситуацию в целом. Обращались также к прокурору дважды — ничего не помогло. Система абсолютно глуха к такого рода ошибкам, — возмущается Павел.
Что говорят приставы и банк
Мужчина не исключает, что деньги могли перекочевать обратно на счет бывшей жены.
— Возможно, мои деньги судебные приставы по ошибке перевели обратно бывшей супруге, поэтому они снова удержали с нее эту сумму. Она говорит, что ничего не получала, и готова подтвердить это выписками с банковского счета, — предполагает Павел.
А если ошибку действительно совершили в банке при переводе средств получателю? В Сбербанке на вопрос о возможности совершения такой ошибки журналисту НГС пояснили, что банк производит перевод денежных средств в соответствии с полученной информацией о реквизитах получателя.
— Мы считаем, что в проблеме клиента надо разбираться, и взяли повторно в работу данный вопрос для дополнительной проверки правомерности действий со стороны банка. Также клиенту необходимо подать повторное обращение в банк любым удобным для него способом, — добавили в пресс-службе Сибирского банка ПАО Сбербанк.
Мужчина допускает, что ошибку мог совершить и сам банк, но никаких подтверждений этого у него нет. Перед тем как подать в суд иск к УФССП, он позвонил в ведомство и сообщил о своем намерении.
— После этого прошел еще один месяц, а так ничего и не изменилось. Даже никак со мной не связались. Я понял: всё бесполезно, и решил подавать на них в суд, — объясняет новосибирец.
Первое судебное заседание было назначено на 23 декабря, где был определен порядок исследования дела. Тогда же экс-супругу Павла Анну признали свидетелем.
На запрос редакции НГС в Управлении ФССП по Новосибирской области сообщили, что общедоступная часть по данному исполнительному производству «О взыскании задолженности имущественного характера» опубликована на официальном сайте ведомства.
Ни на один поставленный в официальном запросе вопрос, в частности о допущенной ошибке в расчетном счете и о законности возобновления исполнительного производства при условии полного гашения долга, ответа не последовало.
«В соответствии со
Что еще интересно почитать
Сибирячка Екатерина Иванова рассказала НГС свою историю о том, как приставы четыре раза списали с ее мужа разные долги, а также арестовали ипотечную квартиру и доли в родительской недвижимости. На первый взгляд, обычное дело, вот только исполнительные производства открыты на полного тезку ее мужа, а не на него самого. Уже два года семья воюет с приставами — подробности читайте здесь.
Общение с судебными приставами редко бывает приятным и беспроблемным. Мы уже рассказывали, как приставы забрали у новосибирца «Тойоту-Камри» и оставили его с прежними долгами (да, так тоже бывает). Или вот еще история: сибирячка 13 лет пыталась заставить бывшего мужа заплатить алименты, но приставы не смогли посчитать сумму долга. А однажды приставы навешали долги на журналиста НГС, арестовали счета после оплаты и перестали отвечать на звонки. Мы спросили читателей НГС об их опыте общения с судебными приставами. Почитайте 5 интересных коротких историй.