С новосибирца трижды списали долг вместо его однофамильца, а на четвертый раз арестовали ипотечную квартиру

Сибиряку выписали чужие три штрафа и арестовали квартиру
После того, как мы опубликовали 5 историй о плохой работе приставов, нам написала сибирячка Екатерина Иванова. Она рассказала свою историю о том, как приставы четыре раза списали с ее мужа разные долги, а также арестовали ипотечную квартиру и доли в родительской недвижимости. На первый взгляд, обычное дело, вот только исполнительные производства открыты на полного тезку ее мужа, а не на него самого. Уже два года семья воюет с приставами — подробности в авторской колонке девушки.
В конце лета 2019 года мы с мужем смотрели дома фильм, и тут пришла смс от банка «ВТБ» (зарплатный банк мужа) с содержанием: «С вашего счета списано 46 тысяч рублей». Мы в шоке, бегом открываем мобильный банк — и правда. Арест счета произошел из-за исполнительного производства. Мы позвонили в банк, заблокировали карту: вдруг мошеннические действия. Но в банке сказали, что ошибки нет, счет арестован, и нужно обратиться в ФССП. Захожу на сайт, чтобы посмотреть номер производства, и понимаю, что дата и место рождения не моего мужа, а другого человека. А фамилия, имя, отчество совпадают.
На следующий день мы с мужем поехали к приставам. Сказать, что это полнейший гадюшник, — ничего не сказать. Принимать нас не хотели, потому что, видите ли, не приемный день. Разговаривают они со всеми как с отребьем, мол, вы должники, вот и получайте по заслугам. Но со скандалом и включением камеры приняли. Мы показали паспорт, объяснили, что вышла ошибка. Перед нами извинились и пообещали исправить. Прошло время, но ничего не поменялось. Дозвониться приставам, кажется, не под силу даже президенту. Приехали опять, пошли сразу к заместителю пристава. Опять не пускают, опять скандал, включаю запись видео на телефоне. Пустили. Записываю на камеру полностью визит, заместитель обещает принять меры. После этого сразу едем с жалобами в главное управление приставов на Красном проспекте и в прокуратуру, параллельно я направила электронные жалобы.
В течение недели я вела диалог с заместителем пристава в сети «ВКонтакте», так как больше нигде связаться не представляется возможным. Деньги вернули, и, казалось бы, можно выдохнуть, но не тут-то было. Через год всё повторяется, всё по кругу. Приставы объяснили, что это из-за того, что почему-то СНИЛС мужа попал в информацию к однофамильцу-должнику. Обещали удалить. Ладно, пережили. 2021 год, начало лета, новый арест карты, после которого я захожу в приложение. Опять чертовы приставы. Ищу исполнительное производство, в котором ФИО моего мужа, дата рождения тоже его, а место рождения чужое. Как можно всё так перепутать?!
Едем опять к приставам. Уже почти родная заместитель пристава встречает нас возле входа с кислой миной, видимо, подозревая, что будет скандал. Она просит охранника проводить нас сразу к приставу, на котором висит дело. В сотый раз рассказываем эту историю. Пристав в шоке, спрашивает, почему мы сразу не позвонили. В этот момент телефон в их кабинете звонил уже минут семь, но соседка пристава по столу его чудно игнорировала. Ладно, пристав при нас полностью переписала всю информацию о должнике, удалила дату рождения мужа, СНИЛС, номер и всё остальное, что они перепутали. Обещала, что такого больше не повторится. И вот, 21.11.2021 года с нашего ипотечного счета списалось 8 тысяч рублей по тому же самому исполнительному производству. Захожу на ФССП — опять ФИО и дата рождения мужа, а город рождения всё того же однофамильца (все исполнительные производства есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). В этот раз пришло постановление на арест нашей квартиры, которую мы взяли в ипотеку пару месяцев назад, и доли в квартире родителей мужа. Если честно, поначалу были гнев, злость, возмущение. Сейчас уже никаких эмоций не осталось, просто хочется плакать, и чтобы это всё наконец закончилось.
Что делать с ними, уже не знаем, а жалобы писать бесполезно. Самое ужасное, что одна карта зарплатная, а вторая — ипотечная. Ну а просрочки по ипотеке — это совсем не шутки, мы ответственные плательщики. Но благодаря приставам рискуем остаться без недвижимости, ведь банку всё равно, по каким причинам произошла просрочка. В сентябре приставы списали деньги за один день до даты платежа по ипотеке! Как я уже говорила, дозвониться до приставов не под силу, наверное, никому в этом мире, а ездить к ним каждый месяц через весь город доставляет кучу ненужных проблем: трата бензина, времени, нервов. У мужа абсолютно ненормированный рабочий график. Он работает машинистом электровоза и узнает свое расписание на день за сутки, максимум за двое суток. Приставы ведут прием граждан только два дня в неделю по полдня. Это просто невозможно состыковывать!
Пару раз было, что мужу после длительной рабочей поездки приходилось ехать через весь город не домой, а сразу к приставам, чтобы в очередной раз сказать: «Я не должник!» Я искала приставов в соцсетях, чтобы связаться с ними. Из-за одного ареста карты нам отказали в ипотеке, пришлось опять ехать к приставам и после отмены ареста подавать заявку заново. Из-за первого списания денежных средств мы не смогли улететь в отпуск, так как в тот момент как раз нужно было оплачивать путевку. Пока мы выясняли, в чем дело, катались по приставам, писали жалобы, ждали возврата денег — отпуск уже закончился. Конечно же, все эти блокировки и списания очень бьют по карману. Всё происходит, как назло, в неподходящие моменты, как говорится, в «неделю до зарплаты». Соответственно, приходится в кратчайшие сроки где-то искать деньги, занимать, кредитоваться.
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