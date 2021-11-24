С новосибирца трижды списали долг вместо его однофамильца, а на четвертый раз арестовали ипотечную квартиру

На следующий день мы с мужем поехали к приставам. Сказать, что это полнейший гадюшник, — ничего не сказать. Принимать нас не хотели, потому что, видите ли, не приемный день. Разговаривают они со всеми как с отребьем, мол, вы должники, вот и получайте по заслугам. Но со скандалом и включением камеры приняли. Мы показали паспорт, объяснили, что вышла ошибка. Перед нами извинились и пообещали исправить. Прошло время, но ничего не поменялось. Дозвониться приставам, кажется, не под силу даже президенту. Приехали опять, пошли сразу к заместителю пристава. Опять не пускают, опять скандал, включаю запись видео на телефоне. Пустили. Записываю на камеру полностью визит, заместитель обещает принять меры. После этого сразу едем с жалобами в главное управление приставов на Красном проспекте и в прокуратуру, параллельно я направила электронные жалобы.

В течение недели я вела диалог с заместителем пристава в сети «ВКонтакте», так как больше нигде связаться не представляется возможным. Деньги вернули, и, казалось бы, можно выдохнуть, но не тут-то было. Через год всё повторяется, всё по кругу. Приставы объяснили, что это из-за того, что почему-то СНИЛС мужа попал в информацию к однофамильцу-должнику. Обещали удалить. Ладно, пережили. 2021 год, начало лета, новый арест карты, после которого я захожу в приложение. Опять чертовы приставы. Ищу исполнительное производство, в котором ФИО моего мужа, дата рождения тоже его, а место рождения чужое. Как можно всё так перепутать?!