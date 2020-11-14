«У меня куча кредитов и двое детей»: в Новосибирске сняли реалити-шоу про «разведёнок» (участие стоит 35 тысяч)

В Новосибирске стартовало телешоу «Разведёнки»
С начала ноября по телеканалу ОТС стартовал проект для женщин с провокационным названием «Разведёнки». Это полноценное реалити-шоу, ориентированное на женщин, которым нужна более реальная помощь после пережитого стресса, чем вечера за бокалом вина на кухне с подружкой. На проекте с участницами работает огромная команда специалистов и помогает им справиться с эмоциями и вернуться к нормальной жизни. Мы попросили нескольких участниц рассказать их истории развода, а организатор проекта Виктория Локтина объяснила, почему решила устроить шоу из не самого радостного события в жизни женщины.
Виктория, 29 лет, в декрете. Двое детей — сын 4 года и дочь 2 года
— Я прожила с мужем 7 лет, 5 из которых мы провели в браке. В момент, когда мы перегорели друг к другу и жить вместе стало уже невозможно, у нас началось перекладывание ответственности друг на друга — кто подаст на развод? Я боялась осуждения, агрессии и потому оттягивала, мужу же было невыгодно проявлять инициативу, ему было проще, чтобы это сделала я, а он избежал бы тем самым негативных комментариев — как ты мог бросить женщину с двумя детьми. В итоге на развод подала я, хотя решиться было очень страшно. Как я и предполагала, поддержки со стороны близких не последовало, только осуждение и негатив. Мои родители переживают за статус, они живут стереотипами прошлых лет — быть разведёнкой позорно, быть разведёнкой с детьми — еще хуже. Да, всем изменяют, ничего страшного, сама виновата — список большой.
— Я сумела убедить себя, что я справлюсь — жизнь движется, дети вырастут, у них будет своя жизнь, а мне что? Продолжать жить с нелюбимым человеком? Делить с ним быт, ложиться в одну кровать, мне, а не маме с папой. У нас дошло до того, что муж в открытую говорил мне — ты меня бесишь, я не хотела ничего делать для него, более того, время, проведенное с детьми, не доставляло мне радости, меня тогда не радовало ничего. Я всегда была шебутной, веселой, а тут превратилась в безэмоциональное существо, которое заедало стресс, и довела себя до 56-го размера одежды и 120 кг веса. Я не оправдываю себя, но тогда еда стала моей отдушиной, я заедала свою неспособность сказать нет мужу и своим родителям.
— О проекте мне рассказала подруга, я посмотрела ролик, и те слова, которые я услышала там, подстегнули меня, плюс название провокационное — «Разведёнки». Мне нужны были те эмоции, о которых говорилось в ролике. Я пришла на кастинг, оделась совершенно обычно — туника, кожаные леггинсы, а там все в вечерних платьях, с макияжем — чувствовала я себя неловко. На сцене во время своей презентации начала плакать, меня поразило то, что меня поддержали люди, которые совершенно меня не знают. Для моих родителей участие в проекте стало вторым ударом — мало того, что они еще не пережили мой развод, а тут проект по телевизору. Но я справляюсь — проект идет мне на пользу, у меня появились эмоции, я стала лучше выглядеть, работаю с психологом и прорабатываю свои обиды — становится намного легче.
Евгения, 36 лет. Два сына 5 и 7 лет
— Мы прожили с мужем 9 лет, 7 — в браке. После рождения второго ребенка у меня началась послеродовая депрессия, но тогда об этом никто не знал, включая меня. Муж старался помочь, как мог, но не вышло — я сидела с грустным лицом, без эмоций. Мне ничего лучше не пришло в голову, как сбежать в Таиланд, мы продали всё, кроме квартиры, и улетели. Там то я и поняла, что мы с мужем абсолютно разные люди — мне все время нужно больше, а ему всего достаточно.
— Через 4 месяца мы вернулись в Россию, попытались спасти брак, ничего не вышло, и я предложила разводиться. После развода у меня остались куча кредитов, ипотека, двое детей и тысяча рублей в кармане — я люблю загнать себя по самое не хочу. Еще будучи замужем я насмотрелась и наслушалась бабских тренингов о том, что женщина не должна работать, и отказалась от всех своих клиентов. После развода оказалась в растерянности — как выбираться, как кормить детей? Пугали кредиты — все они были на мое имя. Я не стала заниматься самобичеванием, взяла себя в руки, за два месяца вернулась к прошлому уровню дохода, продала квартиру, перекрыла кредиты. Считай, выкрутилась.
— На проект я запрыгнула в последний момент, уже после всех кастингов. Просто поняла, что мне нужны перемены прямо сейчас и я не хочу упустить возможность. На проекте я поняла, что у меня безграничные ресурсы — и временные, и финансовые. Особенно меня встряхнули внешние перемены — я увидела себя иначе, у меня никогда не было короткой прически. Мои родные меня поддерживают и бывший муж тоже — наши отношения улучшились. А родителям я сразу даю инструкцию по применению к себе — они меня хвалят. С нами работают психологи — внутренние изменения только начались, еще копать и копать, про это говорить рано, но в остальном я довольна.
Оксана, 34 года, мастер маникюра. Есть дочь Валерия, 6 лет
— Моя история развода без треша — не было битой посуды или чего-то подобного. Что там обычно всем нравится? У меня была очень красивая история любви, но мы встретились молодыми, и для каждого из нас это были первые серьезные отношения. Поэтому все ошибки, которые обычно совершаются, мы сделали по отношению друг к другу. А когда подросли и появился мозг, поняли, что между нами уже не любовь, а просто привычка. Друг другу мы стали больше как брат и сестра, а не муж и жена.
— Спасибо ему за чудесные 10 лет, но я пошла дальше. Конечно, было тяжело, очень тяжело, но я справляюсь с трудностями не так, как большинство женщин. Я дала себе время пострадать, но не ушла с головой в страдания. У меня дочь, я ответственна за нее, мне нужно было двигаться дальше и наполнять свою жизнь. Моя семья меня поддерживала, и я справилась достаточно быстро. У меня был прекрасный брак, насыщенный спектром эмоций, но так сложилось, и мы приняли решение не продолжать то, что давно закончилось. После развода у меня осталась моя семья — я, дочь и собака Малыш.
— Я не планировала участвовать, но проект буквально преследовал меня — знакомые рассказали и активно агитировали. Я сомневалась, потому что чувствую себя вполне уверенно, имея ценность жизни и умея жить. Изначально проект был направлен на женщин, которые не могут оправиться после развода, а у меня с этим порядок — и с внешностью, и с головой. К тому же я не публичный человек, камера в миллиметре от лица — так себе перспектива. Но все же я решила попробовать, чтобы выйти из зоны комфорта, можно сказать, пришла, потому что заскучала. Меня не хотели брать, потому что я уже как будто после, спросили, какие у меня проблемы, на что я ответила, что у меня их нет. Почему решили взять, не знаю. Может, потому что наблюдать и за моими изменениями тоже может быть интересно.
Автор и организатор проекта Виктория Локтина рассказала, что на создание проекта ее вдохновил сериал «Содержанки».
— «Разведёнки» — звучит звонко и громко, кому-то обидно, да, такой момент есть, но он цепляет и вызывает интерес, никого это слово не оставляет равнодушным. Люди реагируют по-разному, кто-то с юмором, кого-то заденет, зависит от человека и его установок. Для большинства участниц проект ассоциируется со свободой — они покончили с прошлой жизнью, вырвались из оков и начинают новую жизнь, поэтому я не скажу, что развод — это печальное событие, для кого как, — говорит Виктория. — Участие в проекте стоит
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