«У меня куча кредитов и двое детей»: в Новосибирске сняли реалити-шоу про «разведёнок» (участие стоит 35 тысяч)

— О проекте мне рассказала подруга, я посмотрела ролик, и те слова, которые я услышала там, подстегнули меня, плюс название провокационное — «Разведёнки». Мне нужны были те эмоции, о которых говорилось в ролике. Я пришла на кастинг, оделась совершенно обычно — туника, кожаные леггинсы, а там все в вечерних платьях, с макияжем — чувствовала я себя неловко. На сцене во время своей презентации начала плакать, меня поразило то, что меня поддержали люди, которые совершенно меня не знают. Для моих родителей участие в проекте стало вторым ударом — мало того, что они еще не пережили мой развод, а тут проект по телевизору. Но я справляюсь — проект идет мне на пользу, у меня появились эмоции, я стала лучше выглядеть, работаю с психологом и прорабатываю свои обиды — становится намного легче.



Евгения, 36 лет. Два сына 5 и 7 лет