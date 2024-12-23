Пентхаус за 155 миллионов и ковры в холле: в Новосибирске сдали элитную башню на месте долгостроя — смотрим, что внутри

Башню в 24 этажа сдали недавно — это часть шестой очереди квартала «На Декабристов» Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Группа «Брусника» сдала свой самый роскошный дом в Новосибирске — башню в 24 этажа в стиле неоклассики от немецкого архитектора. Высотка стала доминантой в квартале «На Декабристов» и первым проектом, фасад которого застройщик выполнил из архитектурных бетонных панелей. Первые этажи здания отдали под коммерцию, выше разместили деловой центр и квартиры. Фишкой проекта стал огромный пентхаус за 155 миллионов с собственным лифтом и видом на все четыре моста. НГС прогулялся по новой элитной высотке в районе улицы Кирова и узнал, что дом вполне претендует на звание штаб-квартиры компании-застройщика.

Стройная башня

Территорию квартала «На Декабристов» недалеко от станции метро «Октябрьская» застройщик развивает уже 12 лет. За это время компания расселила и снесла десятки аварийных и частных домов, возведя на их месте два здания квартальной застройки и две башни. Сейчас «Брусника» достраивает шестую очередь, состоящую из 8-10 этажного дома-квартала и 24-этажной премиальной башни.

Последнюю на углу улиц Сакко и Ванцетти и Зыряновской сдали совсем недавно. Высотка появилась из котлована долгостроя от компании «БКП-7»: прежде, чем получить эту землю, «Брусника» выплатила сотни миллионов рублей обманутым дольщикам разорившегося застойщика по масштабным инвестиционным проектам (МИПам).

Так участок выглядел пару лет назад, дом вырос из котлована долгостроя, рядом еще остался частный сектор, в будущем на его месте должен появиться муниципальный объект Источник: «Брусника»











Сейчас башня — премиум-объект, в котором всего 100 квартир, 101-ю на 24 этаже застройщик оставил себе, а предпоследний этаж занял пентхаус площадью почти в 500 квадратов. Директор компании RID Analytics Елена Ермолаева отмечает, что район станции метро «Октябрьская» уже несколько лет обрастает престижным жильем, поэтому пентхаусы здесь не редкость, например, не так давно построили комплекс Chicago с большой квартирой за 115 миллионов рублей.

Дом-квартал попеременной этажности планируют сдать в следующем году, его двор будет соединен с двором башни Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Отличает два новых дома от других в квартале «На Декабристов» строгая архитектура в стиле неоклассики и необычный бетонный фасад. Разработали проект в немецком бюро Nöfer Architekten, архитектор Тобиас Нофер лично прилетал в Новосибирск, чтобы оценить площадку.

Дома для компании стали первыми, в которых использовали панели из архитектурного бетона. Их изготовили в арендованном цехе на улице Петухова, а подсистему, на которой панели крепятся к каркасу дома, разработали инженеры «Брусники», основываясь на мировом опыте. На способ реализации подобного фасада компания уже получила патент.

В будущем, по словам технического директора Павла Рогожникова, панели из архитектурного бетона планируют использовать и в других проектах, правда, только на первых этажах. Из плюсов фасада специалист называет долговечность, энергоэффективность и архитектурность. Башня действительно выглядит строгой, симметричной и стройной, а выступы, спроектированные немецким бюро, придают динамику.

За счет фасадных панелей башня получилась идеально ровной, рельефность зданию придают выступы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Визуально и функционально высотку разделили на три части, соединив коммерческую, деловую и жилую зоны. Первые два этажа с панорамными окнами отдали под сферу услуг, например, уже сейчас одно из помещений готовят для салона красоты, а с улицы Зыряновской предусмотрели место для двухуровневого ресторана с тремя видами доступа: для жильцов, посетителей и офисников. В деловой части также появится кофейня, а еду из ресторана могут принести прямо в квартиру.

С третьего этажа начинается деловая часть с офисами открытого типа: три уровня займут сотрудники «Брусники», еще два этажа пока свободны. Все, что выше 7 уровня — квартиры, не считая последнего (о нем чуть позже), а между первым жилым этажом и последним деловым специально увеличили толщину пола для лучшей шумоизоляции.

— Мы детально продумали разделение потоков, чтобы деловая часть и ретейл уживались с жилой, чтобы собственники квартир, офисные сотрудники и посетители комфортно посещали ресторан, — рассказывает Павел Рогожников.

Входные группы для жильцов и сотрудников деловой части разделили, зайти в сам дом можно со двора, а в офис — с улицы Зырянской Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Также у административной и жилой частей отдельные лестницы и лифты. Последних в здании пять, по два на каждый уровень и один сервисный, который объединяет все этажи, начиная с нижнего уровня паркинга, заканчивая пентхаусом. По словам Павла Рогожникова, сервисный лифт можно использовать для связи с парковкой, например, перевозить строительные материалы, не мешая другим.

Один уровень паркинга — для жильцов, второй — для сотрудников офиса. В последнем скоро установят паркоматы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Разделили в башне и паркинг и входные группы, попасть в офисную часть можно со стороны Зыряновской, а в жилую — через небольшой двор башни. Кстати, у 24-этажного дома и соседнего строящегося единое благоустройство, перетекающее от открытой территории на крыше паркинга в закрытую квартальную.

Дорогущий пентхаус

Площадь квартир в премиальном доме варьируется от 33 до 479 квадратов, чем выше этаж, тем соседей на площадке меньше. Например, на 8 этаже — 8 квартир, на 22 — всего две с большими террасами, правда, их пока не продают, застройщик задумал сначала сделать дизайнерский ремонт. Например, пару лет назад таким же образом архитектурное бюро YURAKULIKOV, основанное Юрием Куликовым, разработало четыре дизайн-проекта для квартир в жилом комплексе «Клевер», после их сразу же купили.

Так выглядит типовой этаж, все инженерные коммуникации ловко спрятали за дверцами на стене Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











На предпоследнем этаже разместили один из самых больших пентхаусов в городе с двумя террасами и лифтом, который приезжает сразу в жилую часть, подняться на нем можно только по карточке. По карточке нужный лифт приоритетно приедет к владельцу элитного жилья без остановок. Обслуживает квартиру и сервисный лифт, он останавливается на лестничной площадке за входной дверью, на нем могут подняться гости.

В пентхаус приезжают два лифта, один из них останавливается прямо в квартире, второй — на лестничной площадке. Чтобы подняться на пассажирском лифте, необходимо приложить карточку (на фото) Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Планировка у пентхауса свободная, окна выходят на все стороны, также есть две большие террасы, с одной из них открывается вид на Обь и все четыре моста, с другой — на городскую застройку.

— С пентхауса заглянуть на террасу соседей снизу не получится, мы продумали специальный откос. С 24 этажа увидеть открытые площади пентхауса тоже не выйдет, — говорит Павел Рогожников.

Изначально на этапе строительства шикарную квартиру думали продать за 59 миллионов рублей, сейчас же цена доросла до 155 миллионов рублей, объясняют подобное экономической ситуацией.

Пока продать элитное жилье у застройщика не вышло, любопытствующие, признаются в компании, есть, но до брони дело не доходило. При этом менять конфигурацию или отдавать пентхаус под офисное помещение не планируют, ссылаясь на то, что жилье найдет своего владельца.

Сейчас, по данным сайта «Циан», пентхаус в комплексе «На Декабристов» — самая дорогая квартира в городе, чуть дешевле, за 135 миллионов рублей, продают 5-комнатную квартиру в клубном доме на Красном проспекте, 56А.

Елена Ермолаева отмечает, что пентхаусы — штучные квартиры и очень индивидуальные, а значит и покупателей для них немного. Богатые люди в Новосибирске, говорит эксперт, есть, но у них и большие запросы, в том числе, к сервису.

— Когда застройщик идет в очень дорогой сегмент, то риски возрастают, потому что у людей, которые покупают пентхаусы, больше запросов. Человек может построить себе коттедж, но почему-то должен выбрать пентхаус, а значит должен быть сервис, — рассказывает Елена Ермолаева.

Эксперт отмечает, что у пентхауса в квартале «На Декабристов» есть все шансы найти своего покупателя из-за престижности самого района и вида с 23 этажа. Правда, чаще всего, по словам Елены Ермолаева, покупатели, которые могут позволить себе пентхаус, присматриваются к огромной квартире на этапе строительства.

— В любом случае, если застройщик не продаст пентхаус, то может разделить его на несколько квартир, тогда будет проще, — считает эксперт.

Элитная штаб-квартира

Новый дом застройщик относит к А+ классу, сравнивая с кварталом «На Некрасова» в Екатеринбурге. Премиальность башни, очевидно, проглядывается в деталях: холлы в жилой и деловой части выполнены все в том же стиле неоклассики, в зоне ожидания появились светлые ковры, мягкая мебель, скульптуры, а на стенах — нарисованные от руки картины. При этом все коммуникации в общих коридорах ловко спрятали за незаметными дверцами и ажурными щитами. Сколько ушло средств на оснащение холлов, компания держит в секрете.

Несмотря на то, что люстры и так выглядят шикарно — это не конечный вариант, скоро в доме установят еще лучше. Кстати, обратите внимание, что фасад заходит в холл Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Интересно и техническое оснащение башни, например, во всех квартирах установили дерево-алюминевые окна, которые выпускает «Брусника» на собственном производстве в Екатеринбурге, на этажах смонтировали отдельную приточно-вытяжную систему, в лобби и квартирах — кондиционирование.

— Мы сейчас создаем кондиционирование через водяную систему: вода циркулируется внизу, охлаждается и воздух доставляется в каждую квартиру. Жильцам остается только установить специальный блок, и никаких кондиционеров на фасаде не будет, — отмечает Павел Рогожников.

При этом премиальный дом «Брусника» построила не только для продажи, но и для себя. Например, три офисных этажа займут сотрудники группы, а на последнем уровне планируют проводить мероприятия.

На 24 этаж дома можно подняться только через сервисный лифт или лестницу. И если этажи в деловой части будут использовать постоянно, то верхний, только для мероприятий. В компании признаются, что резиденцию решили оставить из-за дефицита больших помещений в Новосибирске, теперь же застройщик может обустроить этаж под себя, по словам технического директора, внутри точно появится телевизор, стулья, место для отдыха и кофе-брейка.

Последний этаж застройщик оставил себе, чтобы проводить мероприятия с видом на город. Ремонт уже начался, специалисты привезли строительные материалы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Обустроила компания и территорию вокруг, например, в створе сданного дома заасфальтировала часть улицы Зыряновская, благоустроила тротуары и лестницы, установила уличное освещение.

Правда, реновация затронула пока не всю территорию от Сакко и Ванцетти до Зыряновской, рядом со строящимся домом попеременной этажности все еще остается частный сектор. Там власти города задумали муниципальный объект и в будущем дома расселят. НГС направил запрос, чтобы узнать о перспективах развития участка.