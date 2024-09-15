Один душ на четыре комнаты. Пять мрачных, но дешевых вариантов в общежитиях от 1 миллиона — что в них ждет новосибирцев

Общежития — самый доступный вариант жилья в настоящее время. Но, чтобы сделать комнату более комфортной, будущим владельцам придется потратиться на ремонт Источник: Алина Скитович, АН «Этажи» / novosibirsk.n1.ru











Рынок недвижимости лихорадит. Ипотека стала недоступной, цены устремились куда-то ввысь, причем речь идет не только о приобретении «квадратных метров», но и о съеме. Поэтому НГС решил изучить цены в экстремально доступном сегменте рынка и взглянуть на комнаты в общежитиях. Сколько стоит такое близкое соседство с незнакомыми людьми и как выглядит это жилье, которое продавцы называют оптимальным для студентов и молодежи — в нашем обзоре.

На сайтах объявлений нет специального параметра для выбора вариантов в общежитиях. А значит и подсчитать количество продающегося жилья в общагах невозможно. Более того, сами владельцы неохотно рассказывают в описаниях к объектам, что продают именно комнаты в общежитиях. Чаще всего они представляют этот формат недвижимости как студии или маленькие квартиры, которые подойдут для инвестиций.

Комнаты в общежитиях — это, как правило, самые доступные варианты по запросу «однокомнатные квартиры». В наш обзор попали пять вариантов по цене от 1 до 1,6 миллиона рублей и площадью от 11 до 20 квадратов. Все они, как ни странно, расположены на левом берегу.

Комната-крошка с туалетом на четыре квартиры (1 миллион рублей)

Часто владельцы комнат в общежитиях стараются сделать отсечку для личного санузла или хотя бы установить душевую кабину, чтобы оградить себя от мест общего пользования. Но порой квадратов в комнате так мало, что ни отсечка, ни кабина туда просто не поместятся. Самый доступный вариант комнаты в общежитии Новосибирска именно такой — 11 квадратов жилой площади и единственный санузел на весь блок (а это 4 квартиры). Комната расположена в секционном общежитии на Немировича-Данченко, которое было построено в 1979 году.

— Комната светлая, уютная, но требует небольшого косметического ремонта. Есть выход для подключения стиральной машины напрямую из комнаты. Можно установить небольшой кухонный гарнитур, — указывает владелец в объявлении.

Места внутри совсем не много Источник: АН «Этажи» / novosibirsk.n1.ru











А так выглядит коридор в общей секции Источник: АН «Этажи» / novosibirsk.n1.ru

Жилье продают с начала сентября, цена вопроса — 1 миллион рублей.

Жилье в самой помпезной общаге города (1,2 миллиона рублей)

Красивая зеленая сталинка с аккуратным фасадом, большими лестничными пролетами и лепниной на потолке — общежитие, построенное в 1953 году. Внутри оно напоминает какой-нибудь Дом культуры, но в остальном — типичная общага с комендантами, широкими коридорами и общими постирочными. Вот как оно выглядело изнутри, когда мы попали туда в 2020 году

В 2020 году, когда мы побывали в общежитии, оно остро нуждалось в ремонте. Теперь же, как пишет продавец, общагу отремонтировали Источник: Алина Скитович / NGS.ru











Сейчас в сталинке продают 17-метровую комнату, в которой буквально нет ничего, в том числе и ремонта. А потому продавец описывает ее базовые преимущества — высокие, трехметровые потолки, пластиковое окно и «удачный» третий этаж.

Пустующую комнату можно приобрести за 1,2 миллиона рублей Источник: novosibirsk.n1.ru











Вероятно, в комнате можно попробовать установить плиту, чтобы не готовить на общей кухне, а вот с остальными удобствами так не получится — придется пользоваться общими душевыми и постирочными.

Жилье продают с конца июля, и за это время оно подешевло — с 1,35 миллиона до 1,2 миллиона рублей.

Благоустроенная комната в секционке с общим душем и туалетом (1,55 миллиона рублей)

Недалеко от станции метро «Студенческая» продают 18-метровую комнату в семейном секционном общежитии. Одна секция — это четыре квартиры, общая ванная комната и два туалета. К комнате прилагается общее пространство коридора, которое прежний владелец частично оккупировал. Здесь стоит микроволновка, холодильник и стол.

А вот плиты нет, так что готовить придется с соседями на общей кухне.

— Мебель и техника остаются новому собственнику, — обещает продавец в объявлении.

Из плюсов — в жилье недавно сделали ремонт в отличие от двух предыдущих вариантов.

Правда, и цена за комнату выше — 1,55 миллиона рублей. Комнату продают с конца августа.

Комната с кухней, спальней и собственным санузлом (1,55 миллиона рублей)

Универсальный вариант — это комната, в которой попытались предусмотреть все по максимуму. В ней умудрились сделать небольшой кухонный уголок с плитой и раковиной, обустроили спальное и рабочее место, но главное — выделили место под душ и унитаз. И все это на 14 квадратных метрах.

Этот вариант выглядит самым удачным — есть собственный санузел, а в самой комнате недавно сделан ремонт Источник: АН «Владис Центральное» / novosibirsk.n1.ru











— Идеальный вариант для первого жилья или сдачи в аренду! Отличный ремонт, кухонный гарнитур и гардероб остаются в подарок покупателям, — говорится в описании к объекту.

Так выглядит пятиэтажная общага, где продают комнату Источник: Ольга Кретова / 2ГИС











Комната располагается в коридорном общежитии 1966 года постройки на улице Петухова. Все удобства на этаже, а для того, чтобы помыться (впрочем, покупателям это не грозит, так как душ есть в самой комнате), придется спускаться в подвал.

Комнату продают с сентября, ее цена — 1,55 миллиона рублей.

Жилье без ремонта, но с собственным душем (1,6 миллиона)

Самая просторная комната нашлась в 50-летнем общежитии на Затулинке — она занимает 20 квадратных метров. Ремонта нет, зато есть кое-что другое, что особенно ценится в общаге коридорного типа.

Коридорное общежитие на улице Зорге Источник: ООО «Лаки» / novosibirsk.n1.ru











— В квартире есть санузел и душевая кабина. Хороший вариант для сдачи в аренду. Один взрослый собственник, более 5 лет в собственности, — кратко описывает комнату владелец.

Если бы в жилье не было душа, то пришлось бы пользоваться общим — он тут единственный на этаже и закрывается на ключ.

Самое ценное в продающейся комнате — душевая кабина Источник: ООО «Лаки» / novosibirsk.n1.ru











Комнату начали продавать в июне этого года, но пока безуспешно. Наверное, поэтому недвижимость слегка сбросила в цене — с 1,77 до 1,6 миллиона рублей.