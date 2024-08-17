«Дешевле ипотеки в три раза»: спрос и цены на аренду жилья взлетели в Новосибирске — почему лихорадит рынок

Арендное жилье пользуется спросом у жителей Новосибирска Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











Спрос на долгосрочную аренду вырос в Новосибирске за последний месяц на 16%. Аналитики тем временем отмечают рост цен на съемное жилье и прогнозируют, что они вырастут еще на 5–10% к концу 2024 года. Связывают это с повышением ставок по ипотеке и сворачиванием льготных программ кредитования. Корреспондент НГС выяснила, что сейчас происходит на рынке арендной недвижимости и какие прогнозы дают эксперты.



Что происходит?

По данным аналитиков «Домклик», стоимость аренды квартир продолжает расти практически во всех крупных городах страны. Так, по сравнению с сентябрем 2023 года в июле 2024 цены в Москве в среднем выросли на 20%, в Санкт-Петербурге — на 23%, а в Новосибирске — на все 37%.



Аналитики «Авито. Недвижимость» сравнили данные за июнь и июль 2024 года и выяснили, что в среднем по России за месяц спрос по долгосрочной аренде вырос на 11%. Спрос на долгосрочную аренду жилья в Новосибирске вырос еще существеннее — на 16% за месяц.



Специалисты отмечают: посетители платформы стали чаще интересоваться арендой жилья с четырьмя комнатами и больше (+18% за месяц), трехкомнатных квартир (+13%), однокомнатных (+11%), двухкомнатных квартир и студий (+10% в обоих сегментах).

Многие новосибирцы отказались пока от покупки собственных квадратных метров Источник: Анна Наумцева / NGS.RU











Вместе с тем предложение в сегменте долгосрочной аренды на платформе в среднем по России за месяц снизилось на 3%. Это объясняется тем, что на фоне растущего спроса квартиры собственники сдают быстрее, а общее количество доступных для съема объектов сокращается. При этом за прошедший год собственники стали сдавать больше квартир. Рост составил 1,4%, и составляет 2–3% ежемесячно. Это связано с тем, что в условиях высоких рыночных ставок по ипотеке продавать вторичное жилье стало сложнее. Поэтому многие собственники сняли квартиры с продажи и занялись долгосрочной арендой.



Стоимость долгосрочной аренды квартиры в июле 2024 по сравнению с июнем 2024 года не изменилась — в среднем по стране она составляет 30 тысяч рублей в месяц. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Новосибирске в июле 2024 года составила 27 тысяч рублей.



Смотрим предложения

Если изучить рынок арендной недвижимости на популярных платформах в Новосибирске, можно отметить, что на Avito самую дешевую квартиру можно снять сейчас за 13 тысяч рублей. Это — двухкомнатная малосемейка на 23 квадратных метра в Затулинском жилмассиве с косметическим ремонтом и простой мебелью.



За ту же стоимость можно снять однушку на 32 квадрата на улице Первомайской с косметическим ремонтом, частично меблированную (только кухонный гарнитур, плита и шкаф). Есть также несколько вариантов студий размером от 13 до 25 квадратных метров. Они расположены на улицах Одоевского и Твардовского в Первомайском районе, на Северо-Чемском жилмассиве Кировского района или на улице Спортивной в Ленинском районе.

Дешевле всего на Avito можно снять малосемейку в Затуллинском жилмассиве Источник: Avito











За 14–15 тысяч рублей можно найти квартиры в районе улиц Дмитрия Шмонина, Петухова, Фадеева, Дивногорской, Рубежной и других, достаточно удаленных от метро. Большинство объявлений предлагают агентства недвижимости, которым нужно заплатить комиссию. Также почти везде предусмотрен залог. Есть вариант сдачи трехкомнатной квартиры в Октябрьском районе за 15 тысяч рублей под ремонт. Жить арендаторам предстоит с собственником. С ним пополам придется оплачивать свет, воду и газ, а еще отдать 70% от ежемесячной стоимости комиссии агентству. Зато в распоряжении квартирантов будет огород.

Аренда такой квартиры стоит 15 тысяч рублей. Зато есть огород Источник: Avito











Цены на аренду недвижимости по линии метро на Avito начинаются от 19 тысяч рублей. Самая дешевая квартира в этом сегменте находится в самом центре города на улице Советской, она частично меблирована. Средняя же цена на арендные квартиры по линии метро независимо от станции варьируется от 22 до 28 тысяч рублей. Есть как «бабушкины» варианты, так и уютные квартиры с современным ремонтом.



На «Циане» арендные предложения сейчас в Новосибирске начинаются от 14 тысяч рублей в месяц. Есть варианты за 16 и 17 тысяч. В основном это студии или однушки. Квартиры пустые или полупустые и расположены в отдаленных районах города, либо «убитые» двушки и трешки. Например, можно снять 2-комнатную квартиру на 55 квадратов с советским ремонтом на проезде Энергетиков (район площади Труда) за 18 тысяч рублей.

Такую квартиру можно снять за 18 тысяч в месяц Источник: Циан











Средняя цена на арендные квартиры вблизи метро на «Циане» — 22–25 тысяч рублей. В основном это однушки и студии. Есть более просторные, но «бабушкины» варианты. Например, на улице Станиславского, в 15 минутах ходьбы от метро «Площадь Маркса»6 сдают двушку с советским ремонтом и обстановкой за 20 тысяч рублей.

«Арендный рынок — это айсберг»

Жилье за 20 тысяч рублей в месяц Источник: Циан











Эксперты в сфере недвижимости подтверждают тенденцию на удорожание аренды и отмечают, что сейчас фиксируют нетипично высокий спрос даже для лета.



Одной из причин повышенного спроса в сегменте долгосрочной аренды они называют повышение ставок по ипотеке. Многие потенциальные покупатели квартир, которые хотели взять ипотеку, отложили свои планы до лучших времен и решили пока снимать жилье. Естественно, это вызвало рост цен на аренду. Еще один фактор, который называют эксперты — сворачивание программ льготной ипотеки.



— Все госпрограммы свернули. Соответственно, взять квартиру по ключевым ставкам сейчас — просто нереально. Дешевле снимать квартиру, нежели брать ипотеку под такие проценты, — отметила Ольга Стежко, директор агентства недвижимости «Новые метры».

Эксперты рекомендуют не спешить с покупкой жилья Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Риелтор агентства недвижимости «Геометрия» Светлана Дубровина уверена: цены на арендное жилье в Новосибирске выросли за последний год больше, чем на 10%.



— Аренда уже выросла, и даже больше чем на 10%. А к концу года может еще подняться, — отметила Светлана Дубровина.



Сергей Николаев, независимый аналитик рынка недвижимости, согласен с коллегами — цены на арендные квартиры уже выросли, но не слишком сильно. Он объясняет это относительно стабильной реакцией собственников на перемены на рынке.



— Арендный рынок типа айсберга, потому что люди, которые долговременно сдают жилье, на каждый чих не реагируют. Если изучить рынок, можно заметить, что объявления с новыми квартирами, как правило, дороже на 7–8% ранее размещенных. Если сейчас смотреть среднюю цену аренды и среднюю ипотеку, то аренда сегодня дешевле ипотеки примерно в три раза, а весь рынок — это взаимосвязанные, сообщающиеся сосуды, — отметил Сергей Николаев.



Эксперт объяснил: когда растут цены на новостройки, поднимается стоимость вторичного жилья, а следом и аренда. Цены на новостройки за последний год выросли в пределах 10%, отмечает Сергей Николаев. Ипотека стала недоступной, и люди, которые хотели купить квартиры, поняли, что сегодня им это невыгодно и бессмысленно с экономической точки зрения.



— Если у них есть первоначальный взнос, им выгоднее подержать его на депозитах. Например, если 40% от стоимости квартиры положить на депозит, этих денег хватит для того, чтобы оплачивать аренду и еще немного накапливать, — считает аналитик.

Лучше отложенные на первоначальный взнос деньги сейчас положить на депозит Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Также Сергей Николаев объясняет рост цен на аренду качеством сдаваемого жилья. В частности, в Новосибирске в последнее время развивается рынок апартаментов, а это помимо самой аренды еще и дополнительные услуги. При этом, по словам Сергея Николаева, сейчас квартиры меньшей площади растут в цене за аренду чуть быстрее. В будущем специалист прогнозирует еще больший рост цен на арендованное жилье.



— Думаю, еще подрастет примерно на 10%. Когда начали действовать программы льготной ипотеки, цены на покупку недвижимости росли существенно быстрее, чем на аренду, а сейчас ситуация поменялась. Кроме того, впереди сезон. Некоторые пенсионеры, имея двух-трехкомнатные квартиры, перекладывают вещи в одну комнату, переезжают на дачу на лето, и на это время сдают недорого свои квартиры. К осени они вернутся, приедут студенты, которым тоже нужно арендовать какое-то жилье, поэтому осенью будет высокий сезон, цены еще подрастут, — заключил Сергей Николаев.



Ранее НГС писал о том, что риелтор ответила на все вопросы об аренде жилья. Она дала советы о том, как лучше снимать квартиру и как выгоднее ее сдавать.

