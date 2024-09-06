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Недвижимость Еще восемь бараков снесут в Академгородке — землю выкупила компания депутата за сотни миллионов

Еще восемь бараков снесут в Академгородке — землю выкупила компания депутата за сотни миллионов

Участок продали на аукционе под КРТ

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11 комментариев

Строения снесут на улицах Героев Труда, Российской и Рубиновой

Еще восемь бараков снесут на территории новосибирского Академгородка. На их месте появится жилой комплекс от компании депутата Заксобрания.

Согласно документу, который опубликован на сайте мэрии, дома на улице Героев Труда, 26, 28, на улице Российской, 35, 39 и 41, а также на улице Рубиновой, 9 и 11 изымают для муниципальных нужд. На месте бараков по договору КРТ (комплексному развитию территории) появится жилой комплекс. Ранее стало известно о сносе зданий и на улице Иванова.

Зеленым отмечена территория под КРТ, она разделена на два участка. О том, что дома на улице Иванова снесут уже было известно ранее

Вообще территория застройки разделена на два участка в границах улиц Российской, Героев Труда, Рубиновой и Иванова. Общая площадь территории составляет более 4 га. Стоимость на право реализации КРТ на торгах в марте этого года подняли в 7 раз: со 104 миллионов рублей до 704 миллионов. На аукцион подали заявки несколько застройщиков, победителем стала компания депутата Заксобрания Никиты Галитарова «Грандпарк».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Грандпарк» образовано в 2019 году, генеральным директором указан депутат заксобрания Никита Галитаров, конечными владельцами — Никита (99,90%) и Вера (0,10%) Галитаровы. На конец 2022 года чистая прибыль организации составила 116,2 миллиона рублей. Застройщик входит в группу «СК-Инвест», которая также возводит жилой комплекс «1956 Кварталы телецентра» на улице Вертковской и уже построила несколько домов в городе: ЖК «Гагаринский», состоящий из двух высоток по 25 этажей на улице Линейной, и 25-этажный дом «Эфир» на улице Горской, возле школы № 210.

По условиям договора, до июля 2027 года компании необходимо подготовить территорию под КРТ, приобрести и передать в муниципальную собственность жилье для тех, кого выселят из аварийных бараков, и снести дома. Кроме того, на первых этажах новых домов застройщик должен выделить не более 20% для нежилых помещений, а стены новостроек должны быть кирпичными, кирпично-монолитными, монолитными либо монолитно-кирпичными.

Застройщик в общей сложности должен будет снести 15 двухэтажек, вместо них можно строить многоэтажные дома высотой не более 18 надземных этажей и магазины. Завершить благоустройство территории и ввести все дома в эксплуатацию необходимо до конца 2030 года.

Соседний участок с бараками также отдали под КРТ, территория площадью более 4 га ушла с молотка за 1,23 миллиарда рублей при первоначальной цене в 213 миллионов. Победителем стала компания «РНГС-Академинвест». НГС уже подробно писал о том, что застройщики начинают активно осваивать Академгородок, помимо жилья, около ТЦ «Эдем» может появиться здание общественно-делового назначения.

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Барак Снос Академгородок КРТ
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Комментарии
11
Гость
6 сентября 2024, 10:47
Красиво написано. А где подробно про расширение дороги, новую теплотрассу , водоснабжение. Школа и детский сад....ю На старых коммуникациях все будет ПЛОХО !!!
Гость
6 сентября 2024, 10:49
По уму в Академгородке нужно запретить строительство человейников. Чтобы не перегружать и без того, перегруженную инфраструктуру и коммуникации, не рассчитанные на такое количество жителей. А если хотите модернизировать жилищный фонд, стройте на месте бараков малоэтажное современное жильё. Но участки же выкупает не кто то, а депутат! Ему по статусу не положено, заботиться о людях. Кстати, откуда у него миллионы? Или такой вопрос в адрес чиновника, у нас уже экстремизм? Тогда заранее извиняюсь.
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