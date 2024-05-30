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Шесть бараков снесут в Академгородке по КРТ

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Город Шесть бараков снесут в Академгородке — на их территории появится жилой комплекс от компании депутата заксобрания

Шесть бараков снесут в Академгородке — на их территории появится жилой комплекс от компании депутата заксобрания

Участки отдали под комплексное развитие территории

2 015
18 комментариев
Дома на улице Иванова, которые пойдут под снос, построили в конце 1950-х и начале 1960-х годов

Шесть домов на улице Иванова снесут в новосибирском Академгородке. Информация об изъятии участков появилась на официальном сайте мэрии.

Согласно документам, дома на улице Иванова, 14, 16, 18, 20, 22 и 24 признали аварийными и подлежащими сносу. На месте советских двухэтажных зданий по договору КРТ (комплексному развитию территории) появится жилой комплекс.

Территория застройки разделена на два участка в границах улиц Российской, Героев Труда, Рубиновой и Иванова, общая площадь — более 4 га. Стоимость на право реализации КРТ на торгах подняли в 7 раз: со 104 миллионов рублей до 704 миллионов. На аукцион подали заявки несколько застройщиков, победителем стала компания депутата заксобрания Никиты Галитарова «Грандпарк».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Грандпарк» образовано в 2019 году, генеральным директором указан депутат заксобрания Никита Галитаров, конечными владельцами — Никита (99,90%) и Вера (0,10%) Галитаровы. На конец 2022 года чистая прибыль организации составила 116,2 миллиона рублей. Застройщик входит в группу «СК-Инвест», которая также возводит жилой комплекс «1956 Кварталы телецентра» на улице Вертковской и уже построила несколько домов в городе: ЖК «Гагаринский», состоящий из двух высоток по 25 этажей на улице Линейной, и 25-этажный дом «Эфир» на улице Горской, возле школы № 210.

По условиям договора, до июля 2027 года компании необходимо подготовить территорию для КРТ, приобрести и передать в муниципальную собственность жилье для тех, кого выселят из аварийных бараков, и снести дома. Кроме того, на первых этажах новых домов застройщик должен выделить не более 20% для нежилых помещений, а стены новостроек должны быть кирпичными, кирпично-монолитными, монолитными либо монолитно-кирпичными.

Застройщик в общей сложности должен будет снести 15 домов, вместо них можно строить многоэтажные дома высотой не более 18 надземных этажей и магазины. Завершить благоустройство территории и ввести все дома в эксплуатацию необходимо до конца 2030 года.

Соседний участок с бараками также отдали под КРТ, территория площадью более 4 га ушла с молотка за 1,23 миллиарда рублей при первоначальной цене в 213 миллионов. Победителем стала компания «РНГС-Академинвест». НГС уже подробно писал о том, что застройщики начинают активно осваивать Академгородок, помимо жилья, около ТЦ «Эдем» может появиться здание общественно-делового назначения.

ПО ТЕМЕ
Академгородок Барак Дом Снос Строительство КРТ
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