Шесть бараков снесут в Академгородке — на их территории появится жилой комплекс от компании депутата заксобрания

Дома на улице Иванова, которые пойдут под снос, построили в конце 1950-х и начале 1960-х годов Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Шесть домов на улице Иванова снесут в новосибирском Академгородке. Информация об изъятии участков появилась на официальном сайте мэрии.



Согласно документам, дома на улице Иванова, 14, 16, 18, 20, 22 и 24 признали аварийными и подлежащими сносу. На месте советских двухэтажных зданий по договору КРТ (комплексному развитию территории) появится жилой комплекс.

Источник: «Яндекс.Карты»

Территория застройки разделена на два участка в границах улиц Российской, Героев Труда, Рубиновой и Иванова, общая площадь — более 4 га. Стоимость на право реализации КРТ на торгах подняли в 7 раз: со 104 миллионов рублей до 704 миллионов. На аукцион подали заявки несколько застройщиков, победителем стала компания депутата заксобрания Никиты Галитарова «Грандпарк».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Грандпарк» образовано в 2019 году, генеральным директором указан депутат заксобрания Никита Галитаров, конечными владельцами — Никита (99,90%) и Вера (0,10%) Галитаровы. На конец 2022 года чистая прибыль организации составила 116,2 миллиона рублей. Застройщик входит в группу «СК-Инвест», которая также возводит жилой комплекс «1956 Кварталы телецентра» на улице Вертковской и уже построила несколько домов в городе: ЖК «Гагаринский», состоящий из двух высоток по 25 этажей на улице Линейной, и 25-этажный дом «Эфир» на улице Горской, возле школы № 210.



По условиям договора, до июля 2027 года компании необходимо подготовить территорию для КРТ, приобрести и передать в муниципальную собственность жилье для тех, кого выселят из аварийных бараков, и снести дома. Кроме того, на первых этажах новых домов застройщик должен выделить не более 20% для нежилых помещений, а стены новостроек должны быть кирпичными, кирпично-монолитными, монолитными либо монолитно-кирпичными.



Застройщик в общей сложности должен будет снести 15 домов, вместо них можно строить многоэтажные дома высотой не более 18 надземных этажей и магазины. Завершить благоустройство территории и ввести все дома в эксплуатацию необходимо до конца 2030 года.