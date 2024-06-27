В Нижней Ельцовке нашлась жилая крепость с зубчатыми стенами и бойницами — ее пытаются продать за 83 миллиона

В доме четыре этажа, если считать цоколь Источник: novosibirsk.n1.ru











В Нижней Ельцовке выставили на продажу дорогой коттедж, напоминающий крепость. Четырехэтажное строение на участке площадью 70 соток оценили в 82,8 миллиона рублей. Объявление о продаже объекта появилось 19 июня на сайте N1.ru.



— 548 кв.м., расположен на участке 0,7 га в поселке Благовещенка, район Нижняя Ельцовка. Этажность: цоколь и 3 этажа, — пишет продавец в объявлении.

Так крепость смотрится на огромном участке Источник: novosibirsk.n1.ru











В доме имеется гараж на два машиноместа Источник: novosibirsk.n1.ru











Фотографий интерьеров особняка практически нет. В гостиной можно, например, оценить камин Источник: novosibirsk.n1.ru











А так выглядит кухня Источник: novosibirsk.n1.ru











Средневековый стиль популярен у владельцев домов в закрытых коттеджных поселках. Так, в поселке «Европейский» мы обнаружили романтический замок будто бы из сказки. А вот строение побрутальнее — есть башни и массивные ворота. В этом доме в Академгородке происходило задержание лидера секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева — он получил срок, но пару лет назад вышел на свободу.

Но замки находятся и в обычных частных секторах. В феврале этого года в частнике Ленинского района за 23 миллиона продавали кирпичный коттедж с винным погребом и джакузи. А этот замок с голубыми каменными воротами время от времени мелькает в подборках самой экстравагантной недвижимости: в 2021 года его продавали за 24 миллиона.