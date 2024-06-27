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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске В Нижней Ельцовке нашлась жилая крепость с зубчатыми стенами и бойницами — ее пытаются продать за 83 миллиона

В Нижней Ельцовке нашлась жилая крепость с зубчатыми стенами и бойницами — ее пытаются продать за 83 миллиона

По словам продавца, внутри есть круглогодичный бассейн и сауна

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23 комментария
В доме четыре этажа, если считать цоколь

В Нижней Ельцовке выставили на продажу дорогой коттедж, напоминающий крепость. Четырехэтажное строение на участке площадью 70 соток оценили в 82,8 миллиона рублей. Объявление о продаже объекта появилось 19 июня на сайте N1.ru.

— 548 кв.м., расположен на участке 0,7 га в поселке Благовещенка, район Нижняя Ельцовка. Этажность: цоколь и 3 этажа, — пишет продавец в объявлении.

Так крепость смотрится на огромном участке
В доме имеется гараж на два машиноместа
Фотографий интерьеров особняка практически нет. В гостиной можно, например, оценить камин
А так выглядит кухня

Средневековый стиль популярен у владельцев домов в закрытых коттеджных поселках. Так, в поселке «Европейский» мы обнаружили романтический замок будто бы из сказки. А вот строение побрутальнее — есть башни и массивные ворота. В этом доме в Академгородке происходило задержание лидера секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева — он получил срок, но пару лет назад вышел на свободу.

Но замки находятся и в обычных частных секторах. В феврале этого года в частнике Ленинского района за 23 миллиона продавали кирпичный коттедж с винным погребом и джакузи. А этот замок с голубыми каменными воротами время от времени мелькает в подборках самой экстравагантной недвижимости: в 2021 года его продавали за 24 миллиона.

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Комментарии
24
С левого берега
27 июня 2024, 13:51
Недалеко от Телецкого озера есть крепость так крепость. Я думал что там декорации для фильма построили, оказывается нет, это просто частная территория. Построено как раньше, камни, дерево, мост на цепях которые перекидывают через речку.
Grape Reflection 🍇
27 июня 2024, 13:50
Что за рыцарь там живёт?
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