В Нижней Ельцовке нашлась жилая крепость с зубчатыми стенами и бойницами — ее пытаются продать за 83 миллиона

В Нижней Ельцовке выставили на продажу дорогой коттедж, напоминающий крепость. Четырехэтажное строение на участке площадью 70 соток оценили в 82,8 миллиона рублей. Объявление о продаже объекта появилось 19 июня на сайте N1.ru.
— 548 кв.м., расположен на участке 0,7 га в поселке Благовещенка, район Нижняя Ельцовка. Этажность: цоколь и 3 этажа, — пишет продавец в объявлении.
Средневековый стиль популярен у владельцев домов в закрытых коттеджных поселках. Так, в поселке «Европейский» мы обнаружили романтический замок будто бы из сказки. А вот строение побрутальнее — есть башни и массивные ворота. В этом доме в Академгородке происходило задержание лидера секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева — он получил срок, но пару лет назад вышел на свободу.
Но замки находятся и в обычных частных секторах. В феврале этого года в частнике Ленинского района за 23 миллиона продавали кирпичный коттедж с винным погребом и джакузи. А этот замок с голубыми каменными воротами время от времени мелькает в подборках самой экстравагантной недвижимости: в 2021 года его продавали за 24 миллиона.
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