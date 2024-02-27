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В Новосибирске продают квартиру с сауной и террасой на крыше дома — рассматриваем жилье за 30 миллионов

Общая площадь недвижимости составляет 140 квадратных метров

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Квартира находится в 5 минутах ходьбы от станции метро «Заельцовская»

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В Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу четырехкомнатную квартиру на улице Дуси Ковальчук. Стоимость жилья составляет 35 миллионов рублей. Объявление на сайте N1.ru опубликовали 24 февраля.

В объявлении сказано, что площадь квартиры составляет 140 квадратных метров. В квартире есть большая кухня-гостиная, отдельные комнаты и сауна. Квартира находится в 5 минутах ходьбы от станции метро «Заельцовская». На крыше дома 2017 года постройки есть терраса и зона отдыха для жителей.

Огромная кухня-гостиная

Огромная кухня-гостиная

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Прихожая

Прихожая

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Ванная и сауна

Ванная и сауна

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— За вашу безопасность отвечает круглосуточная охрана и видеонаблюдение с передачей изображения на централизованный пункт. МОПы и общественные пространства выполнены по авторскому дизайн-проекту, фасад здания украшен витражным остеклением и неоновой подсветкой. Двухуровневый подземный паркинг с доступом на лифте. Также есть закрытая детская площадка, — говорится в объявлении.

Детская комната

Детская комната

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Комната родителей

Комната родителей

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В феврале в Новосибирске опубликовали объявление о поиске покупателя для самой дорогой квартиры — она стоит 135 миллионов рублей. Это абсолютный рекорд для города.

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Продажа квартирыНовосибирскНедвижимость
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