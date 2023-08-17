Новосибирская область получит 650 млн рублей от правительства РФ — на что их потратят

Новосибирская область получит дополнительно почти 650 миллионов рублей на расселение аварийного жилья. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Документ опубликован на сайте официально-правовой информации.
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Новосибирская область получит дополнительно
В августе стало известно, что в Новосибирске снесут два аварийных дома на улице Никитина. За работы готовы заплатить 1,8 миллиона рублей.