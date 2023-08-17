freedom
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 4/10
usd 96.70
eur 105.66
СрочноПодросток готовил терракт в здании МВД
Все новости
Все новости

Новосибирская область получит 650 млн рублей от правительства РФ — на что их потратят

Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин

2 187

Деньги потратят на расселение аварийного жилья

Поделиться

Новосибирская область получит дополнительно почти 650 миллионов рублей на расселение аварийного жилья. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Документ опубликован на сайте официально-правовой информации.

— Направить средства публично-правовой компании «Фонд развития территории» в размере 12 712 865,3 тысячи рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях компенсации затрат, связанных с увеличением расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, — говорится в распоряжении Правительства Российской Федерации.

Новосибирская область получит дополнительно 649 370 800 рублей. Еще помощь от правительства получат 23 региона. Среди них есть Алтайский край, Бурятия, Хакасия, Челябинская и Нижегородская области.

В августе стало известно, что в Новосибирске снесут два аварийных дома на улице Никитина. За работы готовы заплатить 1,8 миллиона рублей.

По теме

Аварийное жильеРасселение аварийного жильяМихаил МишустинНовосибирская область
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter