Новосибирскому застройщику не разрешили сдать четыре новостройки под Академгородком — что случилось и чего ждать дольщикам

Документы есть — воды нет

ЖК «Да Винчи» уже сдал 19 домов, в них живут более 800 семей. Ввод еще четырех домов планировали на июль, но администрация Новосибирского района разрешение не выдала.



В 2021 году МУП «Ложок» подписал с застройщиком договор о подключении жилого комплекса «Да Винчи» к централизованной системе холодного водоснабжения. Организация также выдала технические условия на подведение воды, и застройщик, как следует из соответствующего акта, оформленного этим же МУП 29 июня 2023-го, все необходимые требования со своей стороны выполнил.

