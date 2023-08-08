Новосибирскому застройщику не разрешили сдать четыре новостройки под Академгородком — что случилось и чего ждать дольщикам

В посёлке Ложок за Академгородком местная администрация отказала застройщику — компании «Академ-Развитие» — во вводе сразу четырех домов ЖК «Да Винчи». Власти ссылаются на нехватку воды, перебои с которой наблюдаются в поселке с лета прошлого года. При этом принадлежащий администрации МУП спокойно выдал необходимые для строительства и ввода домов техусловия, а «Академ-Развитие» исполнило все требования, и у регионального Госстройнадзора претензий к нему нет. По мнению компании, в этой ситуации есть противоречия, а дольщики больше 100 квартир могут оказаться обманутыми при фактически построенных домах. Оказалось, что в такую же ситуацию попал и застройщик другого проекта по соседству. Подробности узнала журналист НГС.
Документы есть — воды нет
ЖК «Да Винчи» уже сдал 19 домов, в них живут более 800 семей. Ввод еще четырех домов планировали на июль, но администрация Новосибирского района разрешение не выдала.
В 2021 году МУП «Ложок» подписал с застройщиком договор о подключении жилого комплекса «Да Винчи» к централизованной системе холодного водоснабжения. Организация также выдала технические условия на подведение воды, и застройщик, как следует из соответствующего акта, оформленного этим же МУП 29 июня 2023-го, все необходимые требования со своей стороны выполнил.
В акте, как и в перечне техусловий, определены точки подключения водоснабжения, и прописано, какое количество ресурса нужно каждому из домов. Показатели максимальной потребляемой мощности в обоих документах идентичные. У одного дома, который отказались вводить в эксплуатацию, это 22,7 куб. м воды в сутки, у второго и третьего — по 6,72 куб. м, а у четвертого — 26,88 куб. м.
Застройщик отмечает, что все необходимые документы для подключения водоснабжения есть, а дома уже присоединены к магистральным сетям. Но в администрации Новосибирского района всё равно считают, что водой их обеспечить не получится.
Серьезные перебои с водой в Ложке начались летом 2022 года — тогда ее неоднократно отключали с 23 часов вечера до 6 утра. Главный инженер МУП Андрей Благодатнов объяснял, что системы водоснабжения в поселке проектировали более десяти лет назад, за это время в природе произошли определенные изменения, и в стволе скважин возникла нехватка воды. Насосы выкачивали весь ресурс и автоматически останавливались. В сентябре на директора МУП «Ложок», 100% акций которого принадлежат администрации Новосибирского района, завели уголовное дело по статье 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами».
Отказ в выдаче разрешений на ввод домов навис над застройщиком дамокловым мечом. По документам (копии имеются в распоряжении НГС), ввод в эксплуатацию всех четырех домов невозможен, поскольку в Ложке отсутствуют фактические лимиты водоснабжения, и это не позволяет выполнить требования Градостроительного Кодекса. Правда, по заключениям региональной инспекции Госстройнадзора, дома соответствуют нормам федерального законодательства.
Администрация Новосибирского района также указывает, что «ранее выданные технические условия от Агентства развития жилищного строительства (АРЖС) не соответствуют требованиям пункта 44 Правил технического присоединения». Руководитель службы заказчика «Академ-Развитие» Игорь Лапекин называет формулировку районной администрации ошибочной. Он утверждает, что техническими условиями АРЖС для подключения водоснабжения застройщики не пользуются уже несколько лет. При проектировании и строительстве ЖК «Да Винчи» компания руководствовалась техусловиями и актом только от МУП «Ложок» — единственными, которые были выданы этой ресурсоснабжающей организацией.
— АРЖС существует для того, чтобы обеспечить земельные участки теми ресурсами, которые обещала. В свою очередь район обязан делать всё, чтобы в эксплуатируемых там домах были электричество, отопление и вода. Но, судя по всему, был выбран «простой» путь: мол, раз воды недостаточно, то, значит, на земельных участках надо запретить стройку и не вводить в эксплуатацию уже готовые дома, — добавил Вячеслав Илюхин, директор ГК «Север», в которую входит «Академ-Развитие».
В июне в администрации Новосибирского района НГС и правда заявили, что выдавать разрешения на подключение домов к системе холодного водоснабжения не будут. Чиновники сослались на нехватку свободной мощности и в ответ на запрос НГС добавили, что построить новую скважину в Ложке невозможно.
— К сожалению, водоносный слой, необходимый для принципиального решения ситуации, отсутствует, — заявили чиновники. — Вместе с тем администрацией Новосибирского района совместно с МУП «Ложок» и областными органами власти принимаются необходимые меры по стабилизации ситуации по бесперебойному водоснабжению и оценивается возможность подключения к централизованной системе городского водоснабжения.
Решение проблемы
— Я и сам возглавлял АРЖС (с 2018 по 2022 годы. — Прим. ред.). Уходя, оставлял на счете агентства примерно 119 миллионов рублей — этих денег хватало на то, чтобы провести хотя бы первый этап работ по подключению домов к водоснабжению. Хотя на самом деле я думаю, что первый этап вообще должен был провести сам район, — сказал Вячеслав Илюхин.
По его словам, для решения проблемы с водоснабжением нужно было промыть скважины, исследовать весь путь воды и посмотреть, где она «затыкается», а затем — отрегулировать насосные станции и глубину имеющихся скважин. Ресурса, уверяет он, в поселке Ложок достаточно.
При этом специалистами «Новосибгеомониторинга» в 2010, 2018 и 2022 годах были проведены три экспертизы, которые, со слов Вячеслава Илюхина, показали абсолютно разные результаты. Согласно заключению первой, на территории поселка есть две линзы залегания подземных вод, а последней — лишь одна.
— Согласно новому, прошлогоднему заключению, на все дома воды якобы всё равно не хватит, сколько скважин ни бей. Однако еще один тщательный анализ, проведенный в 2023 году «Глобалклиматом», показал, что воды на самом деле достаточно, просто чтобы она поступала в дома бесперебойно, скважины нужно установить на разной глубине, — объясняет Вячеслав Илюхин. — Первую, вторую и третью — на 78 метров, четвертую — 61 метр и так далее. Надо определенным образом отрегулировать все водозаборы. Всё нужно сделать разнопланово, чтобы вода поступала из нескольких слоев почвы. Плюсом к этому нужно отрегулировать высоту насосов, подающих воду, — сделать так, чтобы они брали ресурс из того места, где его больше всего. Да и вообще нужно ставить повысительную станцию. Вода и правда есть — разве что, когда была жара и в частном секторе начался массовый полив, были один–два перебоя. Но это за год.
Что будет с дольщиками
Застройщик написал жалобу в прокуратуру Новосибирской области, опасаясь, что если дома не введут в эксплуатацию в срок, то дольщики окажутся обманутыми. В таком случае «Академ-Развитию» придется выплатить людям неустойку, мораторий на которую перестал действовать с 1 июля этого года.
Согласно части 2 статьи 6 закона «Об участии в долевом строительстве…», размер выплаты составляет «одну трехсотую ставки рефинансирования Центробанка, действующей на день исполнения обязательств, от цены договора за каждый день просрочки». А если проблему с дольщиками не удастся урегулировать мирно, то спор может дойти до суда, — тогда плюсом к неустойке с застройщика взыщут компенсацию морального вреда, судебные расходы, и на него в таком случае наложат штраф — 50% от присужденной суммы.
— У нас же «мало» обманутых дольщиков в НСО, — возмутился Вячеслав Илюхин.
Он планирует, несмотря ни на что, отдать ключи от новых квартир всем дольщикам и не оставить их обманутыми. Тем более что, согласно заключениям Госстройнадзора, все четыре дома соответствуют требованиям.
Не только «Да Винчи»
«Академ-Развитие», кстати, — не единственный застройщик, у которого возникли проблемы с вводом домов в эксплуатацию. В этом администрация Новосибирского района отказала также «Технопарку новосибирского Академгородка» — он возводит в Ложке масштабный комплекс «Горки Академпарка». Компания подала иск к администрации Новосибирского района области о признании незаконным решения властей 19 июля, рассмотрение назначено на 9 августа.
Журналист НГС направила запросы в администрацию Новосибирского района с просьбой прокомментировать решения, а также в новосибирский «Технопарк» и группу «Мета», которая строит в Ложке жилой комплекс Tesla Park.
Неделю назад в Академгородке начали сносить деревянные двухэтажки. Жители замерли в ожидании, а корреспонденты НГС прогулялись по кварталу, который в ближайшее время застроят современными многоэтажными домами.