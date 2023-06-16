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Проблема

Как новосибирские поселки лишились воды, кто в этом виноват и когда исправят — чиновники ответили на вопросы НГС

Перебои и полное отсутствие воды начались одновременно с аномальной жарой

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Проблемы с водоснабжением начались в Новосибирской области одновременно с наступлением жары и не закончились даже после того, как температура вернулась к нормальным значениям

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В администрации Новосибирского района рассказали о том, почему в период аномальной жары в населенных пунктах исчезла вода и как чиновники собираются решать эту проблему. На перебои, а местами на полное отсутствие водоснабжения новосибирцы стали жаловаться в начале июня, когда в область пришла аномальная жара. Среди причин дефицита воды традиционно оказались огороды и бассейны.

Ложок

На нехватку воды в Ложке жители поселка жаловались еще год назад

На нехватку воды в Ложке жители поселка жаловались еще год назад

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На ночные отключения воды жители ЖК «Да Винчи», «Горки Академпарка» и «Семейной сказки» впервые начали жаловаться в июне 2022 года. Местные жители были уверены, что воды не хватает из-за активного строительства новых домов, а в МУП «Ложок» тогда объяснили, что выключают с 11 вечера до утра, чтобы резервуары успевали заполняться водой. Спустя год ситуация повторилась.

На запрос НГС о причинах ночных отключений в администрации Новосибирского района ответили, что в проблемах с водой виноваты сами жители поселков.

— В связи с аномально жаркими погодными условиями потребление воды в этот период значительно увеличилось за счет ее расхода на бесконтрольный полив насаждений, наполнение бассейнов, несанкционированное подключение повысительных насосов и так далее, — сообщили в администрации. — С активным строительством и вводом в эксплуатацию новых домов это не связано.

При этом чиновники добавили, что новые разрешения на подключение домов к системе холодного водоснабжения они выдавать не будут — для этого не хватает свободной мощности.

Также в администрации Новосибирского района отметили, что пробурить новую скважину в Ложке невозможно.

— К сожалению, водоносный слой, необходимый для принципиального решения ситуации, отсутствует. Вместе с тем администрацией Новосибирского района совместно с МУП «Ложок» и областными органами власти принимаются необходимые меры по стабилизации ситуации по бесперебойному водоснабжению и оценивается возможность подключения к централизованной системе городского водоснабжения, — указано в ответе на запрос НГС.

НГС отправил в администрацию района новый запрос, чтобы выяснить, сколько недостроенных объектов в Ложке уже имеют разрешения на подключение к водопроводу и когда специалисты дадут ответ, можно ли протянуть к новым ЖК воду из города.

Каменка

В последние годы в Каменке появилось многоэтажное жилье, но основная застройка — это частные дома и коттеджные поселки

В последние годы в Каменке появилось многоэтажное жилье, но основная застройка — это частные дома и коттеджные поселки

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В Каменском сельсовете на дефицит воды пожаловались жители коттеджного поселка «Скандинавия» и ДНТ «Содружество». Причиной этого, по данным администрации, как и в Ложке стал повышенный разбор воды, но для жителей «Содружества» эта ситуация усугубилась из-за аварии на одном из водопроводов.

— Администрацией Каменского сельсовета запущена в эксплуатацию водонасосная станция, расположенная на границе с Новосибирском, что позволило повысить давление в системе водоснабжения. В целях увеличения пропускной способности силами МУП «Восход» ведутся работы по устранению аварийной ситуации на втором водопроводе в районе водонасосной станции, — объяснили чиновники. — После устранения аварийной ситуации подача воды будет осуществляться по двум магистральным трубопроводам, что позволит увеличить объем подачи воды.

Жители «Скандинавии», как следует из ответа на запрос, пользуются собственными артезианскими скважинами и вычерпали их, когда в Новосибирской области установилась жаркая погода.

— Кратковременное падение давления у потребителей связано с возросшим разбором холодной воды. Все водозаборные скважины работают в штатном режиме, — ответили в администрации Новосибирского района.

По данным чиновников, со строительством поликлиники проблема с водоснабжением в Каменском сельсовете не связана.

Станционный сельсовет

По Станционному сельсовету проходит речка Каменка, есть большое озеро Ягодное, но питьевой воды не хватает

По Станционному сельсовету проходит речка Каменка, есть большое озеро Ягодное, но питьевой воды не хватает

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По данным администрации Новосибирского района, станцию Мочище и поселок Ленинский снабжают 11 скважин, каждая из которых работает круглосуточно, а падение напора связано опять-таки с активностью жителей: месячную норму воды разбирают за 3–4 суток. При этом, чтобы ситуация не повторялась, в Мочище планируют тянуть водопровод из города, но когда это случится, пока никто не знает.

— Администрацией Станционного сельсовета разрабатывается проектно-сметная документация на строительство водопровода от сетей МУП «Горводоканал» до станции Мочище, — указано в ответе на запрос. — После получения положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы мероприятие будет включено в заявку на выделение финансовых средств в рамках подпрограммы «Чистая вода». Сроки реализации будут известны после включения в подпрограмму «Чистая вода».

Аналогичную ситуацию в поселке Советский собираются решить, пробурив новую скважину, на которую специалисты сейчас разрабатывают проектно-сметные документы.

— В срок до 1 июля 2023 года данное мероприятие будет подано в заявку на выделение финансовых средств в рамках подпрограммы «Чистая вода». Сроки реализации будут известны после включения в подпрограмму «Чистая вода», — заверили в администрации Новосибирского района.

Ранее журналисты НГС писали о том, как в аномальную жару без воды остался целый город. Проблемы чулымцев не решил даже организованный подвоз: из-за осадка и запаха бензина воду оказалось невозможно использовать не только для питья, но даже для хозяйственных нужд.

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Дефицит водыНовосибирский районПроблемы с водоснабжением
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