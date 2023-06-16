Как новосибирские поселки лишились воды, кто в этом виноват и когда исправят — чиновники ответили на вопросы НГС

В администрации Новосибирского района рассказали о том, почему в период аномальной жары в населенных пунктах исчезла вода и как чиновники собираются решать эту проблему. На перебои, а местами на полное отсутствие водоснабжения новосибирцы стали жаловаться в начале июня, когда в область пришла аномальная жара. Среди причин дефицита воды традиционно оказались огороды и бассейны.
Ложок
На ночные отключения воды жители ЖК «Да Винчи», «Горки Академпарка» и «Семейной сказки» впервые начали жаловаться в июне 2022 года. Местные жители были уверены, что воды не хватает из-за активного строительства новых домов, а в МУП «Ложок» тогда объяснили, что выключают с 11 вечера до утра, чтобы резервуары успевали заполняться водой. Спустя год ситуация повторилась.
На запрос НГС о причинах ночных отключений в администрации Новосибирского района ответили, что в проблемах с водой виноваты сами жители поселков.
— В связи с аномально жаркими погодными условиями потребление воды в этот период значительно увеличилось за счет ее расхода на бесконтрольный полив насаждений, наполнение бассейнов, несанкционированное подключение повысительных насосов и так далее, — сообщили в администрации. — С активным строительством и вводом в эксплуатацию новых домов это не связано.
При этом чиновники добавили, что новые разрешения на подключение домов к системе холодного водоснабжения они выдавать не будут — для этого не хватает свободной мощности.
Также в администрации Новосибирского района отметили, что пробурить новую скважину в Ложке невозможно.
— К сожалению, водоносный слой, необходимый для принципиального решения ситуации, отсутствует. Вместе с тем администрацией Новосибирского района совместно с МУП «Ложок» и областными органами власти принимаются необходимые меры по стабилизации ситуации по бесперебойному водоснабжению и оценивается возможность подключения к централизованной системе городского водоснабжения, — указано в ответе на запрос НГС.
НГС отправил в администрацию района новый запрос, чтобы выяснить, сколько недостроенных объектов в Ложке уже имеют разрешения на подключение к водопроводу и когда специалисты дадут ответ, можно ли протянуть к новым ЖК воду из города.
Каменка
В Каменском сельсовете на дефицит воды пожаловались жители коттеджного поселка «Скандинавия» и ДНТ «Содружество». Причиной этого, по данным администрации, как и в Ложке стал повышенный разбор воды, но для жителей «Содружества» эта ситуация усугубилась из-за аварии на одном из водопроводов.
— Администрацией Каменского сельсовета запущена в эксплуатацию водонасосная станция, расположенная на границе с Новосибирском, что позволило повысить давление в системе водоснабжения. В целях увеличения пропускной способности силами МУП «Восход» ведутся работы по устранению аварийной ситуации на втором водопроводе в районе водонасосной станции, — объяснили чиновники. — После устранения аварийной ситуации подача воды будет осуществляться по двум магистральным трубопроводам, что позволит увеличить объем подачи воды.
Жители «Скандинавии», как следует из ответа на запрос, пользуются собственными артезианскими скважинами и вычерпали их, когда в Новосибирской области установилась жаркая погода.
— Кратковременное падение давления у потребителей связано с возросшим разбором холодной воды. Все водозаборные скважины работают в штатном режиме, — ответили в администрации Новосибирского района.
По данным чиновников, со строительством поликлиники проблема с водоснабжением в Каменском сельсовете не связана.
Станционный сельсовет
По данным администрации Новосибирского района, станцию Мочище и поселок Ленинский снабжают 11 скважин, каждая из которых работает круглосуточно, а падение напора связано опять-таки с активностью жителей: месячную норму воды разбирают за 3–4 суток. При этом, чтобы ситуация не повторялась, в Мочище планируют тянуть водопровод из города, но когда это случится, пока никто не знает.
— Администрацией Станционного сельсовета разрабатывается проектно-сметная документация на строительство водопровода от сетей МУП «Горводоканал» до станции Мочище, — указано в ответе на запрос. — После получения положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы мероприятие будет включено в заявку на выделение финансовых средств в рамках подпрограммы «Чистая вода». Сроки реализации будут известны после включения в подпрограмму «Чистая вода».
Аналогичную ситуацию в поселке Советский собираются решить, пробурив новую скважину, на которую специалисты сейчас разрабатывают проектно-сметные документы.
— В срок до 1 июля 2023 года данное мероприятие будет подано в заявку на выделение финансовых средств в рамках подпрограммы «Чистая вода». Сроки реализации будут известны после включения в подпрограмму «Чистая вода», — заверили в администрации Новосибирского района.
Ранее журналисты НГС писали о том, как в аномальную жару без воды остался целый город. Проблемы чулымцев не решил даже организованный подвоз: из-за осадка и запаха бензина воду оказалось невозможно использовать не только для питья, но даже для хозяйственных нужд.