Как новосибирские поселки лишились воды, кто в этом виноват и когда исправят — чиновники ответили на вопросы НГС

На запрос НГС о причинах ночных отключений в администрации Новосибирского района ответили, что в проблемах с водой виноваты сами жители поселков.

— В связи с аномально жаркими погодными условиями потребление воды в этот период значительно увеличилось за счет ее расхода на бесконтрольный полив насаждений, наполнение бассейнов, несанкционированное подключение повысительных насосов и так далее, — сообщили в администрации. — С активным строительством и вводом в эксплуатацию новых домов это не связано.