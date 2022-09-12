После публикации НГС про перебои с водой в поселке Ложок на директора МУПа завели дело
Проблемы с водой в поселке были месяц
Прокуратура Новосибирского района возбудила административное дело в отношении директора МУП «Ложок» после летних ограничений водоснабжения в поселке. Наказание для должностных лиц по статье 7.23 КоАП РФ — штраф от 500 до 1 тысячи рублей.
В июле 2022 года воду в нескольких ЖК на территории поселка начали отключать с 23 часов вечера до 6 часов утра, при этом дату окончательного решения проблемы местным жителям не называли. После публикации НГС прокуратура Новосибирского района начала проверку, которая закончилась возбуждением дела.
По словам директора МУП «Ложок» Владимира Савченко, предприятие, которое он возглавляет, имеет отношение к отключениям воды в Ложке, но коммунальщики в проблемах жителей не виноваты.
— МУП «Ложок» на эти отключения повлиять никак не мог, — рассказал он НГС по телефону, — дебет скважин упал, то есть вода ушла ниже. У нас [есть] накопительные баки, в которых неснижаемый запас воды для пожаротушения, и [когда в баке остается только этот запас] автоматически прекращается подача воды на поселок, чтобы сохранился пожарный резерв. Когда были жаркие времена, воды в скважинах было мало, из баков потребители воду разбирали и автоматически отключались насосы.
100% акций МУП «Ложок» принадлежат администрации Новосибирского района Новосибирской области, директор предприятия — Владимир Савченко. Чистый убыток на конец 2021 года, по данным сервиса «Контур.Фокус», составил 3 миллиона рублей. Также на исполнении у судебных приставов Новосибирского района находится 2 производства на сумму
Владимир Савченко уточнил, что дневные отключения происходили в поселке всего несколько раз и подача воды прекращалась не более чем на час (ночные отключения при этом продолжались), 12 августа 2022 года нормальное водоснабжение было полностью восстановлено.
— Это связано со многими факторами, — объяснил Владимир Савченко, — мы в нескольких скважинах опустили насосы поглубже согласно гидравлическим расчетам, и несколько скважин промыли мы. Несколько таких маневров сделали, и дебет скважин незначительно, но увеличился.
В июле 2022 года НГС отправил запрос в администрацию Новосибирского района, чтобы узнать о причинах проблем с водоснабжением и о том, как планируется их решать. Тогда чиновники посчитали, что всё это произошло из-за самих жителей поселка:
— В связи со снижением дебета воды в водозаборных скважинах, увеличением водозабора (полив огородов, наполнение личных бассейнов) 11, 12 и 14 июля 2022 года на станции водоочистки образовался дефицит воды, — ответили в администрации района.
По словам администрации района, проблема не связана с вводом в эксплуатацию новых домов, а мощность водозаборных сооружений, включая станцию водоподготовки, рассчитана на существующую жилую застройку.
— Строительство новых водозаборных скважин не планируется, так как они не решают проблему увеличения мощности станции водоподготовки и пропускной способности существующей водопроводной сети, — подчеркнули в июле чиновники.
Тем не менее прокуратура пришла к выводу, что в случившемся есть и вина главы Новосибирского района:
— Установлено, что в период с 2019 года по сентябрь 2022 года администрация Новосибирского района не принимала мер к организации водоснабжения в поселке, денежные средства в бюджете района на эти цели не предусмотрела, заявку на участие в подпрограмме «Чистая вода» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» не направляла, — рассказал старший помощник по взаимодействию со СМИ прокурора Новосибирской области Сергей Чернов.
Проверка надзорного ведомства закончилась возбуждением административного дела в отношении директора МУП «Ложок», материалы которого рассмотрит Государственная жилищная инспекция Новосибирской области. Помимо этого, прокуратура Новосибирского района внесла представления об устранении допущенных нарушений в адрес предприятия и администрации Новосибирской области.
Ранее НГС писал о проблемах с водой в поселке Озерный: там вода исчезла на несколько дней и появилась только после публикации.