После публикации НГС про перебои с водой в поселке Ложок на директора МУПа завели дело

По словам директора МУП «Ложок» Владимира Савченко, предприятие, которое он возглавляет, имеет отношение к отключениям воды в Ложке, но коммунальщики в проблемах жителей не виноваты.

— МУП «Ложок» на эти отключения повлиять никак не мог, — рассказал он НГС по телефону, — дебет скважин упал, то есть вода ушла ниже. У нас [есть] накопительные баки, в которых неснижаемый запас воды для пожаротушения, и [когда в баке остается только этот запас] автоматически прекращается подача воды на поселок, чтобы сохранился пожарный резерв. Когда были жаркие времена, воды в скважинах было мало, из баков потребители воду разбирали и автоматически отключались насосы.