13 миллионов за бабулино жилье. Разглядываем старые квартиры Новосибирска: где модный лофт, а где — винтаж

— Высокие потолки, кирпичные стены с почти вековой историей привели к решению сделать проект в стиле лофт. В квартире все кирпичные стены были тщательно очищены и сохранены в первозданном виде. В проекте совмещено прошлое и современное, органичное сочетание старых и новых фактур и материалов, — описывает продавец.



Кроме двух спален (14 и 18 квадратов), в квартире два санузла, причем в одном из них есть окно.

