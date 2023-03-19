13 миллионов за бабулино жилье. Разглядываем старые квартиры Новосибирска: где модный лофт, а где — винтаж

Новосибирск не может похвастать большим количеством жилых домов с вековой историей — их все можно буквально пересчитать по пальцам обеих рук. НГС уже рассказывал, во что превращается 100-летняя квартира после основательного дизайнерского ремонта, и показывал жилье в старейших каменных домах на территории Военного городка. На этот раз мы взглянули на квартиры, построенные в 30-х годах прошлого столетия. Некоторые из них сохранили дух прошлого, а отдельные варианты изменились до неузнаваемости и могут соперничать с жильем в новостройках. Разглядываем пять старых домов изнутри и снаружи.
Дизайнерский лофт с оригинальными кирпичными стенами (дом 1935 года)
Самая дорогая квартира из числа построенных в Новосибирске в 30-х годах прошлого века нашлась в доме на Вокзальной магистрали. Это четырехэтажный дом с почти 90-летней историей, который скрывается за зданием бизнес-центра в тихом центре. Квартиру с двумя спальнями в этой четырехэтажке оценили в 12,8 миллиона рублей (160 тысяч рублей за квадрат). Кроме жилплощади, будущим хозяевам предлагают почти всю мебель и предметы интерьера в подарок.
— Высокие потолки, кирпичные стены с почти вековой историей привели к решению сделать проект в стиле лофт. В квартире все кирпичные стены были тщательно очищены и сохранены в первозданном виде. В проекте совмещено прошлое и современное, органичное сочетание старых и новых фактур и материалов, — описывает продавец.
Кроме двух спален (14 и 18 квадратов), в квартире два санузла, причем в одном из них есть окно.
В самом доме, как указано в объявлении, недавно провели капремонт. Процент износа здания, по оценке БТИ, составляет 31%, но по техпаспорту он выше — 46%.
Квартиру выставили на продажу в начале марта, за это время она не изменилась в цене.
89-летняя «трешка» в доме Запсибкрайсовпрофа — маленькие подъезды и большие комнаты
Еще более старое жилье продают на улице Ленина, в доме Запсибкрайсовпрофа, построенном в 1934 году. Здание примечательно своим верхним этажом: как предполагают на краеведческом форуме «Новосибирск в фотозагадках», в таких домах обычно делали одну квартиру на весь этаж, в которой селились директора и высшие чины различных ведомств.
Квартира, которую предлагают за 12,1 миллиона рублей, располагается, правда, не на последнем этаже, но всё равно отличается внушительной площадью. Здесь 89 квадратов — есть две спальни, гостиная, совмещенная с кухней, большой коридор и балкон, выходящий на тихий центр.
Жилье продают с февраля.
«Четырешка» в доме НКВД: красные и черные спальни в памятнике конструктивизма (1934 год)
Жилой дом-комбинат, в котором сегодня продают четырехкомнатную квартиру, строили в 1934–1936 годах. Это памятник архитектуры регионального значения — дом выполнен в стиле конструктивизма. Проектировал здание среди прочих архитектор Борис Гордеев — автор знаменитого Дома с часами.
— Добротный кирпичный дом, звукоизоляция, средний этаж. Сделан капитальный ремонт дома, крыши, фасада и всех систем, а также ремонт в подъезде. На площадке по 2 квартиры, чистота, культура и порядок, — говорится в объявлении о квартире, которую продают за 11,49 миллиона рублей.
В квартире большая кухня, ванная комната с окном и три спальни, из которых выделяются две — с черными и красными стенами.
Жилье продают уже год: оно то падало в цене, то дорожало. В январе этого года стоимость 115-метровой квартиры вновь повысили.
60-метровая «трешка» с камином в доме сталинской постройки (1935 год)
В розовом доме на Урицкого продают трехкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров. Это жилой дом Западно-Сибирской железной дороги — в нём уже нет черт конструктивизма, но видна направленность в сторону классики. Отсюда парадный вид этой шестиэтажки.
— Отличный дом сталинской постройки: панельные перекрытия, высота потолков — 3,15 м. В 2021 году был сделан капитальный ремонт здания. Внутренний двор тихий, под видеонаблюдением. Во дворе детская площадка. Въезд во двор закрыт воротами (доступ только для собственников), — указывает в объявлении продавец.
В квартире 8-метровая кухня, гостиная с камином, спальня и кабинет. Всё это продавец оценил в 10,5 миллиона рублей. Цена не менялась с февраля, с момента появления жилья на сайте N1.
Винтажная квартира в Генеральском доме (1940 год)
Квартиру в доме, который строили для семей высшего офицерского состава, продают за 10,5 миллиона рублей. Монументальный дом на Красном проспекте, который прозвали Генеральским, — памятник архитектуры регионального значения. Квартира, которую сейчас выставили на продажу, — тоже в своем роде памятник эпохе. Здесь можно встретить ту самую плитку из прошлого, классические деревянные двери, а также по-настоящему винтажную мебель — комоды, серванты и напольные часы.
— Дом из кирпича, стены очень толстые. Такие дома уже не строят! Дом построен в 1940 году, износ здания — всего 34%, простоит еще пару веков! Дом имеет двор без машин. Въезд через ворота и шлагбаум. Закрытая охраняемая территория. Во дворе дома по инициативе местных жителей построен подземный паркинг на 80 машино-мест и кладовые помещения. Так же выполнено благоустройство внутренней территории, разбит сад, высажены ели, — пишет продавец.
Жилье в продаже совсем недавно, его цена не менялась.
В Новосибирске продают и более возрастное жилье — квартиры в вековых домах на Сухарной и Тополевой. Взгляните, как они выглядят.