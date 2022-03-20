Ходячие дома Новосибирска. Как в тихом центре и на Красном проспекте двигали здания — переместился даже «центр державы»

Проект новой часовни выполнил архитектор Петр Чернобровцев.



— Архитектор учитывал, что объект становится в другую масштабную сетку, рядом стоял дом НИИ-39 архитектора Кравцова и другие здания, которых не было при старой часовне, — говорит Игорь Поповский. — Петр Александрович понимал, что, если он будет работать по сетке купеческой застройки, часовня может потеряться. Он увеличил главку, поставил часовню на подиум. Это делало ее более монументальной. К слову, Чернобровцев был против золочения купола. В медном исполнении он бы темнел, что показывало бы траур всей ситуации со сносом. Но в итоге его сделали золоченым. Часовня хорошо встала на перспективе Красного проспекта. На фоне голубого или даже серого неба купол светится красиво. Ощущение парения часовни было особенно сильным, когда убрали старые деревья и посадили березы. Это очень схоже с Храмом Василя Блаженного на Красной площади. Пока за ним ничего не было, на «выпуклой» площади казалось, что собор стоит на краю земли. Потом построили «Россию», и эффект был сбит.



По мнению Игоря Поповского, пилоны нового моста, которые появились на перспективе часовни и воспринимаются горожанами весьма неоднозначно, могут в итоге украсить перспективу Красного проспекта.



— Кто-то видит в этом жутковатость. Но ведь и новый мост будет уникальным инженерным сооружением. Будет два символа на одной перспективе, но часовня потеряет это парение, — считает Поповский. — С другой стороны, это характеризует наш город, в котором постоянно борется старое и новое.

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