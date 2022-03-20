Ходячие дома Новосибирска. Как в тихом центре и на Красном проспекте двигали здания — переместился даже «центр державы»

Сорок одна минута потребовалась для того, чтобы перенести здание Моссовета на 13,5 метров. Произошло это в 1939 году и стало одним из самых быстрых перемещений зданий в истории. Практика передвижения построек существовала в Европе как минимум с 15 века. В 1925 году в Осборне (США) были сдвинуты более 500 домов, чтобы спасти их от наводнения. В 30-е годы прошлого века в Москве в связи с грандиозной перестройкой столицы появился целый Трест по передвижке и разборке зданий. В Новосибирске дома чаще предпочитают сносить, чем переносить, но мы нашли несколько исторических объектов, которым удалось уцелеть, хоть и пришлось пережить переезд.
Как самый старый дом Новосибирска перенесли на километры
Перенос деревянных домов был достаточно широко распространен в Новосибирской области. Иногда дом смещался не на 10–20 метров, а на километры. Такой дом можно отыскать на улице Магнитогорской в Буграх (частный сектор вблизи строящегося ЛДС и ЖК «Панорама»).
— Практика разборки и переноса домов существует издавна. Бревна нумеровались краской, здание разбиралось и, согласно нумерации, собиралось на новом месте. Один из таких сохранившихся домов, по воспоминаниям старожилов, был привезён из Колывани и является самой старой постройкой нашего города. Предположительно ему 150 лет, но требуется дендрологическая экспертиза, — комментирует сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.
Дом пустует и даже не имеет своего адреса (условно это Магнитогорская, 29). Со слов Голодяева, постройка находится в собственности частного лица, которое готово отдать его городу.
По мнению архитектора Игоря Поповского, звание самого старого новосибирского здания для дома в Буграх весьма спорное.
— Тут нужны большие исследовательские работы и четкое подтверждение. Помню, лет 20 назад на Переселенческой улице в Октябрьском районе был дом из бревна очень крупного диаметра, там использовался сруб «ласточкин хвост» и были маленькие окошки. Вот такие дома явно являются достаточно старыми, они появлялись в конце 19–начале 20 веков. Этот дом стоял-стоял и исчез. На его месте построили дорогие частные дома, — рассказывает Игорь Поповский.
Как дом в стиле модерн испарился за ночь
Вероятно, самым старым домом города могло быть одноэтажное деревянное здание, которое до 2006 года располагалось по адресу ул. Шамшурина, 41. Сейчас на его месте находится парковка пригородного вокзала.
Со слов заместителя директора Музея Новосибирска Александра Кошелева, в 1981 году был получен акт экспертизы, в котором говорилось, что это здание представляет научную, историческую и художественную ценность как одно из первых жилых зданий Новониколаевска конца XIX века. В 1990 году решением Новосибирского облисполкома дом получил статус памятника местного значения (архитектура). Временем постройки в документах значился 1893 год.
— По дополнительным исследованиям, здание было построено, скорее всего, в начале 20 века, а та датировка, которая была в постановке на охрану, скорее всего, ошибочная. Достоверных документов, подтверждающих дату постройки, не выявлено, — говорит Александр Кошелев. — Это было типовое казенное строительство по линии Сибирской железной дороги. Первоначально дом использовался под жилые функции, а последние десятилетия — сдавался под офисные помещения.
До принятия на государственную охрану здание находилось в ведении НГЧ-4 Управления Западно-Сибирской железной дороги. В 1990 году его продали предприятию «Евросиб Интернейшнл», учредителем которого с советской стороны выступило Новосибирское отделение железной дороги.
В мае 2006 года здание пострадало от пожара, однако специалисты Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области (НПЦ) установили, что дом подлежит восстановлению. Но 19 июля 2006 года дом снесли.
— В ночь загнали трактора, и на утро дома уже не было, — вспоминает Александр Кошелев.
Научно-производственный центр направил акт осмотра здания от 19 июля 2006 года и другие материалы в прокуратуру Новосибирской области, но следствие было приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».
В 2011 году следственный отдел при Управлении внутренних дел по Железнодорожному району Новосибирска сообщил о прекращении уголовного дела по факту демонтажа объекта в связи с истечением сроков давности.
— Этот дом был сделан в стиле модерн. Его ценность была очень высока. Некоторые исследователи говорили, что он вряд ли датировался 1893 годом, но это точно было самое старое здание в Новосибирске, — считает Игорь Поповский. — Другие старые здания, которые появлялись с развитием поселка, сносились, на их месте строились новые дома. Очень много объектов было уничтожено пожаром 1909 года. Сейчас трудно сказать, какие объекты могли бы остаться, если бы ни пожар.
Как из тихого центра вывезли дом купца Сурикова
Ещё один «погорелец» среди памятников деревянного зодчества — доходный дом барнаульского купца Сурикова, построенный в 1897 году. Его историческое место — пересечение улиц Депутатская и Урицкого, где он стоял до 2002 года.
— Поначалу Суриков жил в доме сам, потом построил ещё несколько и переехал в каменный на Николаевский (ныне Красный) проспект, а остальные сдавал в аренду. Дом имел хорошую историю — в нём была и женская гимназия, и детдом, проживал знаменитый слепой музыкант Иван Иванович Маланин, — рассказывает Константин Голодяев. — Здание являлось охраняемым памятником архитектуры, но, несмотря на это, его демонтировали для возведения 16-этажного ЖК «Премьера». Заказчик строительства вывез разобранный дом на склад с обещанием восстановить в другом месте, но на складе его остатки случайно сгорели. В 2016 году утерянный памятник зодчества начал восстанавливаться по чертежам и фотографиям в начале улицы Большевистская, где стоит и сейчас, готовясь стать частью Музея Новосибирска.
Новый памятник вызывает немало споров среди экспертов. Многие называют его откровенным новоделом, но в то же время признают, что восстановление имеет важное значение как правовой прецедент.
— Дом был черный, сейчас резьба вокруг окон окрашена белой краской. Сказывается ощущение, что это пластик. Ну и светлое дерево — это все сильно измененный вид. В период 80-х годов была видна старина этого дома. В этом плане дом Сурикова сегодня — абсолютный новодел, — считает Игорь Поповский. — В общественном совете при государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области спорили, зачем такой объект делать и ставить под охрану как памятник. Я стоял на том, чтобы этот объект восстановить, потому что нужно было наказать «Новосибихлеб» за такое дело (памятник сгорел и пропал, и руками развели). Это было бы показательно и правильно, на мой взгляд. Это такой правовой прецедент.
Как исчез дом-призрак с улицы Урицкого
Очередной памятник-призрак — дом известного областника Г.И. Жернавкова, располагавшийся на пересечении улиц Урицкого и Чаплыгина. В 2014 году он был разобран при строительстве жилого комплекса Milk House, вывезен для последующего восстановления, но так и пропал.
— Этот дом на территории молзавода документально не был памятник. Когда начался снос завода, все спохватились — надо сделать его памятником. И я тоже подписал обращение, но на следующий день здание снесли, — вспоминает Игорь Поповский. — Девелопер успокоил нас тем, что этот памятник был не уничтожен, а разобран. Дом был двухэтажный: нижняя часть — кирпичная, верхняя — деревянная. На разбор исторического кирпича ушло бы месяца два. Поскольку снесли его очень быстро, думаю, что кирпичный этаж не сохранился. Верхняя часть была вывезена и исчезла. Я предлагал этот объект поставить у Музея города Новосибирска. Сейчас там находится контора Будагова, а дальше пустое место. Там было бы уместно поставить дома Сурикова и Жернавкова. Своего рода демонстрация истории Новосибирска в одном месте.
Как за ДКЖ переместили два резных домика
Еще один пример «передвижного» деревянного зодчества — совмещенная пара памятников на улице Салтыкова-Щедрина. Два дома площадью 90 и 70 кв. м были отреставрированы, сдвинуты со своего исторического места и объединены стеклянной галереей площадью 20 кв. м.
— В 2010 году по соседству стали строить жилой комплекс «Престиж», и оба здания как-то неожиданно пришли в упадок. Их руинировали, а в 2014 начали восстановление, — рассказывает Константин Голодяев. — Дома были изготовлены заново, но их немного сдвинули, они стали ближе друг к другу на 15 метров. На бывшем месте одного из них находится въезд в подземный гараж, а сами дома теперь стоят на его крыше.
Ранее мы писали о том, что эти дома были выставлены на продажу в 2014 году за 23,4 млн рублей. Установить настоящих владельцев памятников не удалось — Росреестр не ответил на запрос НГС.
Игорь Поповский относит подобную переделку памятника к активной реконструкции.
— В мире существует три варианта обращения с памятниками архитектуры. Первый — консервация и реставрация. Второй — некая реконструкция, которую в нашем законодательстве называют приспособлением культурного наследия. Это когда меняют планировочную структуру здания, где вместо окна делают дверь. Третий путь — активная реконструкция, объект могут надстроить в стилистике, абсолютно контрастирующей, вплоть до хайтека, чтобы показать новый исторический слой, который соответствует современности, — говорит Игорь Поповский.
По мнению архитектора, сам факт того, что рядом с двумя домами на Салтыкова-Щедрина выросла высотка, закон о памятниках истории и культуры не допускает. Он рассказал, что такая активная реконструкция очень сложна и обсуждается на общественных советах по несколько часов.
— Я 10 лет работал в мастерской известного градостроителя Александра Петровича Долнакова, который сохранил много объектов деревянного зодчества в Барнауле. И он спокойно смотрел на то, чтобы эти памятники врезались в модернистское здание. На мой взгляд, эти два дома утеряли свою ценность, как и многие объекты деревянного зодчества, которые находятся у нас под охраной. Но, по крайне мере, они не были снесены и состояние их нормальное. Только эксперт может судить о том, насколько это новодел или исторические здания, для горожан большой разницы не видно.
Как на Красном проспекте сдвинули символ Новосибирска
Пожалуй, самый известный «переселенец» Новосибирска — часовня Святого Николая. Она была возведена в 1914 году к 300-летию Романовых. По словам Игоря Поповского, историческое сооружение не было эмблемой города, подобные часовни построили в те годы во многих уголках России. А после грянула революция, и в 1930 году, «учитывая пожелания трудящихся масс и считаясь с благоустройством города», часовню снесли. На ее месте установили скульптуру молотобойца, а затем ее сменил памятник Сталину. Его, в свою очередь, снесли после развенчания культа личности в 1961 году.
Восстановить часовню решили в 1993 году, к 100-летию Новосибирска. Вот тут-то и появилась легенда про центр державы, в честь чего назвали конфеты, водку и даже банк. Новая часовня претерпела изменения и была смещена к югу на 70 метров. По этой причине старые фундаменты обнаружили позже, когда начали строить выход к часовне из подземного перехода. Игорь Поповский предлагал сохранить старый фундамент, но его снесли. Еще одним интересным его предложением было устроить музей часовни в ответвлении подземного перехода.
— Это такой символический момент: на земле духовный красивый объект, под землей — торговля с ее запахами, спертый воздух, суета. Я хотел разбить эту суету, показать фотографии появления часовни, ее сноса, как на этом месте был поставлен молотобоец, а потом — Сталин, — рассказывает архитектор Поповский. Настоятель часовни поддержал идею, но она так и осталась нереализованной.
Проект новой часовни выполнил архитектор Петр Чернобровцев.
— Архитектор учитывал, что объект становится в другую масштабную сетку, рядом стоял дом НИИ-39 архитектора Кравцова и другие здания, которых не было при старой часовне, — говорит Игорь Поповский. — Петр Александрович понимал, что, если он будет работать по сетке купеческой застройки, часовня может потеряться. Он увеличил главку, поставил часовню на подиум. Это делало ее более монументальной. К слову, Чернобровцев был против золочения купола. В медном исполнении он бы темнел, что показывало бы траур всей ситуации со сносом. Но в итоге его сделали золоченым. Часовня хорошо встала на перспективе Красного проспекта. На фоне голубого или даже серого неба купол светится красиво. Ощущение парения часовни было особенно сильным, когда убрали старые деревья и посадили березы. Это очень схоже с Храмом Василя Блаженного на Красной площади. Пока за ним ничего не было, на «выпуклой» площади казалось, что собор стоит на краю земли. Потом построили «Россию», и эффект был сбит.
По мнению Игоря Поповского, пилоны нового моста, которые появились на перспективе часовни и воспринимаются горожанами весьма неоднозначно, могут в итоге украсить перспективу Красного проспекта.
— Кто-то видит в этом жутковатость. Но ведь и новый мост будет уникальным инженерным сооружением. Будет два символа на одной перспективе, но часовня потеряет это парение, — считает Поповский. — С другой стороны, это характеризует наш город, в котором постоянно борется старое и новое.
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