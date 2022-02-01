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В центре Новосибирска продают престижную трешку с дворцовыми спальнями — смотрим на жилье за 21 млн

В квартире есть подиум и золотые обои

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Квартира располагается на четвертом этаже престижного ЖК «Александровский сад» в центре Новосибирска

Квартира располагается на четвертом этаже престижного ЖК «Александровский сад» в центре Новосибирска

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В Новосибирске в ЖК «Александровский сад» выставили на продажу роскошную трехкомнатную квартиру. Жилье в классическом стиле и с золотыми предметами интерьера оценили в 21 миллион рублей. Объявление появилось на сайте N1 вчера, 31 января.

— Перед вами прекрасный вариант трехкомнатной с просторной кухней-гостиной с выходом на балкон. Все комнаты изолированы, практически четырехкомнатная студия, — говорится в описании к объекту.

Владельцы жилья готовы оставить будущим хозяевам итальянский кухонный гарнитур, холодильник и оба спальных гарнитура.

Квартира на улице Сибирской имеет площадь в 131,5 квадрата

Квартира на улице Сибирской имеет площадь в 131,5 квадрата

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В гостиной, которую совместили с кухней, есть подиум и классические колонны

В гостиной, которую совместили с кухней, есть подиум и классические колонны

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Как пишет продавец, кухонный гарнитур на кухне произведен в Италии

Как пишет продавец, кухонный гарнитур на кухне произведен в Италии

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А стены в обеденной зоне отливают золотом

А стены в обеденной зоне отливают золотом

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В одной из спален позолоты еще больше

В одной из спален позолоты еще больше

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А для этой комнаты выбрали доминирующий черный. Кстати, спальные гарнитуры достанутся будущим покупателям

А для этой комнаты выбрали доминирующий черный. Кстати, спальные гарнитуры достанутся будущим покупателям

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Санузлов в доме два

Санузлов в доме два

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И снова идиллический пейзаж на стене

И снова идиллический пейзаж на стене

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СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в НовосибирскеЭлитные дома и квартиры в Новосибирске

Это не самая дорогая квартира, продающаяся в этом ЖК, но одна из самых больших. Сейчас в продаже можно найти двухуровневую четырехкомнатную квартиру площадью более 200 квадратов — за нее просят 26,7 миллиона рублей.

Недавно мы рассказывали о квартирах в элитных жилых комплексах, которые облюбовала новая элита. Как там живут люди и как обставляют свое жилье, — в этом материале.

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жильеэлитная квартира
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