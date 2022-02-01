В центре Новосибирска продают престижную трешку с дворцовыми спальнями — смотрим на жилье за 21 млн

В Новосибирске в ЖК «Александровский сад» выставили на продажу роскошную трехкомнатную квартиру. Жилье в классическом стиле и с золотыми предметами интерьера оценили в 21 миллион рублей. Объявление появилось на сайте N1 вчера, 31 января.



— Перед вами прекрасный вариант трехкомнатной с просторной кухней-гостиной с выходом на балкон. Все комнаты изолированы, практически четырехкомнатная студия, — говорится в описании к объекту.



Владельцы жилья готовы оставить будущим хозяевам итальянский кухонный гарнитур, холодильник и оба спальных гарнитура.