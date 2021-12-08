В Новосибирск заходит крупный оператор апартаментов из Петербурга — это его первый проект в регионах

Комплекс апартаментов BonApart на улице Ядринцевской взяла под управление MTL Group («МТЛ. Управление недвижимостью») — оператор из Санкт-Петербурга. Это первый проект компании за пределами Северной столицы.



Дочернюю компанию «МТЛ НСК», по данным «Контур.Фокуса», зарегистрировали 3 ноября 2021 года, ее владельцы — Евгений Павловец (49% в компании, руководитель проекта BonApart), «Мтл-Апарт» (25%) и Николай Антонов (26%, ему также принадлежит четверть компании «Мтл-Апарт»).



Как рассказал журналисту НГС Евгений Павловец, в проект решили привлечь стороннюю управляющую компанию, но в Новосибирске не нашли подходящей, поэтому обратились к столичным рынкам.

