В Новосибирск заходит крупный оператор апартаментов из Петербурга — это его первый проект в регионах

Комплекс апартаментов BonApart на улице Ядринцевской взяла под управление MTL Group («МТЛ. Управление недвижимостью») — оператор из Санкт-Петербурга. Это первый проект компании за пределами Северной столицы.
Дочернюю компанию «МТЛ НСК», по данным «Контур.Фокуса», зарегистрировали
Как рассказал журналисту НГС Евгений Павловец, в проект решили привлечь стороннюю управляющую компанию, но в Новосибирске не нашли подходящей, поэтому обратились к столичным рынкам.
— В Санкт-Петербурге система сервисных апартаментов развита лучше всего в стране. В Москве апартаменты есть, но сервисных меньше, чем в Петербурге: из-за этого сейчас идут все разговоры об апартаментах, которые продают как жилые помещения, — пояснил он.
По его словам, компания «МТЛ. Управление недвижимостью» участвовала в завершении проекта, в январе 2021 года застройщик, компания СЗ «Техпроект», получил разрешение на ввод здания на Ядринцевской, 71. Сейчас завершается комплектация номеров мебелью, BonApart как апарт-отель должен начать работу в начале следующего года. Евгений Павловец отметил, что под управление «МТЛ» собственники помещений отдали 60% комплекса — 130 номеров.
В «МТЛ» рассказали, что сейчас компания готовит второй проект в Новосибирске: это будет апарт-отель на 300 номеров, разрешение на его строительство ожидают в декабре, на реализацию закладывают 1,5–2 года. Местного партнёера-застройщика в компании не называют, но подобный проект сегодня разрабатывает рядом с «Ройял Парком» компания «Ситистрой», которой руководит тот же Евгений Павловец.
— Сервисные апарт-отели, предназначенные для длительного проживания, уже доказали свою устойчивость в кризисах и эффективность в качестве инвестиционного инструмента как для крупных институциональных, так и для частных инвесторов. Мы видим, что спрос на подобную недвижимость есть в регионах, — пояснил интерес «МТЛ. Управление недвижимостью» в Новосибирске гендиректор компании Николай Антонов.
«МТЛ. Управление недвижимостью» создана в 2004 году петербургской девелоперской ГК «БестЪ», которую учредили Андрей Лушников (также открыл на Тихорецком проспекте общественное пространство «Бенуа 1890», которое включает ресторан, центр допобразования и коворкинг), Олег Корчак и Георгий Рыков.
В управлении «МТЛ» находится 18 объектов, среди них крупные комплексы апартаментов в Санкт-Петербурге (Avenue-Apart, Like, Next), бизнес-центры («Авеню», «Литейный, 22», «Акватория») и бизнес-парк «Остров». В портфолио компании также два петербургских жилых комплекса: Omega House и на Резной, 6.
Построившая комплекс BonApart компания СЗ «Техпроект» принадлежит новосибирскому предпринимателю Андрею Добринскому и входит в группу «НМК», которая производит и продает цемент, бетонные смеси и электротехническую продукцию. Ему также принадлежит уже упомянутая компания «Ситистрой». Подробную справку о предпринимателе и застройщике НГС давал здесь.
Бренд MTL Group — не первый крупный федеральный оператор в Новосибирске. Так, в «Жуковке» апартаментами управляет сеть Ramada, в JET Apartmens часть апартаментов передана в управление красноярскому бренду APARTEL. Недавно стало известно, что к выходу на новосибирский рынок готовится столичная сеть апарт-отелей YE’S — для нее в городе уже зарегистрировали товарный знак.