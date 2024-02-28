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Из администрации Бердска уволился вице-мэр Владимир Захаров

Чиновник проработал в должности почти шесть лет

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Новое место работы бывший чиновник пока не раскрыл

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Из мэрии Бердска уволился вице-мэр Владимир Захаров. Об этом сам он сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Захаров опубликовал на странице пост с благодарностями сотрудникам администрации Бердска за совместную работу.

— Спасибо всём, кто окружал меня, за совместную работу долгих 5 лет и 8 месяцев! Вы настоящие друзья и профессионалы! Счастья и благополучия, —написал Захаров.

Должность заместителя мэра Бердска по городскому хозяйству, строительству и ЖКХ Владимир Захаров занял 25 июля 2018 года. В дальнейшем в зоне ответственности чиновника остался только строительный сектор. О новом месте работы Владимир Захаров не сообщил.

Отметим, что сейчас в мэрии Бердска открыты сразу две вакансии на должности заместителей мэра. В администрацию ищут замглавы по вопросам экономического развития, и еще одного заместителя, который будет курировать строительство.

Ранее из администрации Краснообска уволились сотрудники управления молодежной политики и спорта. Свои должности одновременно оставили четыре чиновника.

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