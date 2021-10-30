30 октября суббота
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 70.52
eur 82.29
Тема дняВ Новосибирске заработали QR-коды
Все новости
Все новости

Пикеты в поддержку политзаключенных прошли в Академгородке — в пикетах принимала участие депутат горсовета

В четверг красноярского активиста приговорили к 10 месяцам колонии

401
16Обсудить

Поделиться

Пикеты начались в 11 утра в Академгородке

Пикеты начались в 11 утра в Академгородке

Поделиться

В Новосибирске прошли пикеты в поддержку политзаключенных

В Новосибирске в Советском районе 30 октября прошли одиночные пикеты в поддержку политзаключенных. Этот день считается днем памяти жертв репрессий.

В пикете также принимала участие Светлана Каверзина, депутат горсовета. В своем Инстаграме она рассказала, что выходит на пикет, чтобы поддержать Глеба Марьясова.

— В четверг Глеба Марьясова приговорили к 10 месяцам колонии за участие в митинге. Летом 2020-го Глеб специально приехал из Красноярска, чтобы помочь мне в предвыборной кампании. Я знаю его как честного человека, который считает, что верующие должны активней идти в политику. В принципе, поэтому мне и помогал. Безвозмездно, — рассказала Светлана Каверзина.

Светлана Каверзина выразила поддержку всем политзаключенным

Светлана Каверзина выразила поддержку всем политзаключенным

Поделиться

Красноярца Глеба Марьясова 28 октября приговорили к 10 месяцам колонии за участие в митинге. Активист также должен возместить ущерб в 2,7 миллиона госпредприятиям — «Мосметро» и «Мосгортрансу». Глеб Марьясов был одним из первых фигурантов дела о «перекрытии дорог». Его судили по новой статье 267 УК РФ (Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).

Глеба задержали 22 февраля разу после выхода из спецприемника в Москве, где он отбывал 30 суток ареста из-за январских протестов. В апреле активисту предъявили обвинение о перекрытии дорог во время акции. Московский метрополитен и «Мосгортранс» тогда назвали сумму ущерба в результате действий митингующих — 1,5 миллиона и 1,1 миллиона рублей соответственно.

Как сообщают в группе «Ненаучный городок»

Летом, 16 июля, в центре Новосибирска на площади Ленина прошли одиночные пикеты в поддержку 8 российских журналистов, которых накануне признали иноагентами. Среди них и новосибирский журналист Пётр Маняхин(*).

(*признан в РФ СМИ иностранным агентом в 2021 году).

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

задержаниепикет
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...