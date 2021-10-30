Пикеты в поддержку политзаключенных прошли в Академгородке — в пикетах принимала участие депутат горсовета

В Новосибирске прошли пикеты в поддержку политзаключенных
В Новосибирске в Советском районе 30 октября прошли одиночные пикеты в поддержку политзаключенных. Этот день считается днем памяти жертв репрессий.
В пикете также принимала участие Светлана Каверзина, депутат горсовета. В своем Инстаграме она рассказала, что выходит на пикет, чтобы поддержать Глеба Марьясова.
— В четверг Глеба Марьясова приговорили к 10 месяцам колонии за участие в митинге. Летом
Красноярца Глеба Марьясова 28 октября приговорили к 10 месяцам колонии за участие в митинге. Активист также должен возместить ущерб в 2,7 миллиона госпредприятиям — «Мосметро» и «Мосгортрансу». Глеб Марьясов был одним из первых фигурантов дела о «перекрытии дорог». Его судили по новой статье 267 УК РФ (Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).
Глеба задержали 22 февраля разу после выхода из спецприемника в Москве, где он отбывал 30 суток ареста из-за январских протестов. В апреле активисту предъявили обвинение о перекрытии дорог во время акции. Московский метрополитен и «Мосгортранс» тогда назвали сумму ущерба в результате действий митингующих — 1,5 миллиона и 1,1 миллиона рублей соответственно.
Как сообщают в группе «Ненаучный городок»
Летом, 16 июля, в центре Новосибирска на площади Ленина прошли одиночные пикеты в поддержку 8 российских журналистов, которых накануне признали иноагентами. Среди них и новосибирский журналист Пётр Маняхин(*).
(*признан в РФ СМИ иностранным агентом в 2021 году).