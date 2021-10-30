Пикеты в поддержку политзаключенных прошли в Академгородке — в пикетах принимала участие депутат горсовета

В Новосибирске в Советском районе 30 октября прошли одиночные пикеты в поддержку политзаключенных. Этот день считается днем памяти жертв репрессий.

В пикете также принимала участие Светлана Каверзина, депутат горсовета. В своем Инстаграме она рассказала, что выходит на пикет, чтобы поддержать Глеба Марьясова.