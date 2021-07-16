В Новосибирске прошли одиночные пикеты в поддержку журналистов, которых признали иноагентами

Сегодня, 16 июля, в центре Новосибирска на площади Ленина проходят одиночные пикеты в поддержку 8 российских журналистов, которых накануне признали иноагентами. Среди них и новосибирский журналист Пётр Маняхин(*).

— Журналистика не должна быть преступлением. Мы привыкли, что половина журналистов-расследователей уже иноагенты. Это воспринимается как «ну и ладно», как знак качества. Впервые в России СМИ признали нежелательной организацией. Фактически Кремль сказал, что журналистика в России нежелательна, — рассказал журналист издания «Тайга.инфо» Ярослав Власов, который был участником акции.

