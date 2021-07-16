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В Новосибирске прошли одиночные пикеты в поддержку журналистов, которых признали иноагентами

Сегодня акцию устроили на площади Ленина

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Пикеты начались около <nobr class="_">11 часов</nobr>

Пикеты начались около 11 часов

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Сегодня, 16 июля, в центре Новосибирска на площади Ленина проходят одиночные пикеты в поддержку 8 российских журналистов, которых накануне признали иноагентами. Среди них и новосибирский журналист Пётр Маняхин(*).

— Журналистика не должна быть преступлением. Мы привыкли, что половина журналистов-расследователей уже иноагенты. Это воспринимается как «ну и ладно», как знак качества. Впервые в России СМИ признали нежелательной организацией. Фактически Кремль сказал, что журналистика в России нежелательна, — рассказал журналист издания «Тайга.инфо» Ярослав Власов, который был участником акции.

Среди других пикетирующих были журналисты Рита Логинова и Дарья Януш. Последняя держала в руках плакат с надписью: «У журналистов отобрали профессию».

Одиночный пикет журналиста Дарьи Януш в центре Новосибирска

Одиночный пикет журналиста Дарьи Януш в центре Новосибирска

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— Мы видим, что журналистика у нас сейчас находится под большим давлением в стране, тем более СМИ, которые не имеют государственного финансирования. Им обрубают возможности существовать. Это мы видим на примере «Медузы»(*), которую признали иноагентом, у них появились проблемы с рекламодателями. Также и полгода не просуществовали VTimes(*), они тоже стали иноагентами. А сейчас признали нежелательными медиа «Проект»(*) и всех его авторов, в том числе нашего друга Петра Маняхина (*). Это печально, я считаю, что хорошим журналистам негде работать. Если ты не хочешь работать в СМИ, существующим за счет бюджета, то где? Потому что редакция уничтожается, либо тебе становится опасно работать, либо признают иноагентом, — рассказала Дарья, одна из пикетирующих.

Дарья пикетирует за сохранение журналистики и существование разных СМИ.

— Это нормально, когда у нас есть разные точки зрения. Это нормально, когда существуют полярные СМИ. Сейчас есть ощущение, что существование части СМИ хотят сделать невозможным. Я вышла за профессию, за друзей, за тех людей, которых я читаю. Я считаю, что с ними поступили несправедливо. Здесь уже не до расследований, это уже нарушение личной безопасности, — считает Дарья.

К полудню на площадь пришли еще несколько пикетирующих

К полудню на площадь пришли еще несколько пикетирующих

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Через некоторое время к пикетирующим подъехали сотрудники полиции

Через некоторое время к пикетирующим подъехали сотрудники полиции

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— Поводом для принятия данного решения послужило то, что его деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, — пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры.

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В апреле российское Министерство юстиции включило издание «Медуза»(*) в список иностранных агентов. Об этом сообщается на официальном сайте Минюста.

В июле прошлого года возле управления ФСБ по Новосибирской области на Коммунистической, 49 прошли одиночные пикеты против преследования российских журналистов.

(* — признаны СМИ-иноагентом).

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