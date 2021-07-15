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Новосибирского журналиста Петра Маняхина признали иноагентом

Генпрокуратура признала «нежелательной» организацией издание «Проект»

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Всего в список иноагентов включили 8 журналистов

Всего в список иноагентов включили 8 журналистов

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Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной организацией издание «Проект» (признано СМИ-иноагентом в 2021 году). Минюст внес пятерых журналистов издания в реестр СМИ — «иностранных агентов». В их число вошел новосибирский журналист Пётр Маняхин.

— Поводом для принятия данного решения послужило то, что его деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, — пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры.

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— Не могу ничего сказать. Признание любых физлиц и юрлиц иноагентами — это прямая цензура. Это выдавливание журналистов из профессии. Пока больше ничего сказать не могу, — кратко прокомментировал ситуацию Пётр.

Помимо Петра Маняхина в список иноагентов вошли главный редактор «Проекта» Роман Баданин и корреспонденты Ольга Чуракова, Мария Железнова и Юлия Лукьянова.

Еще в этот реестр внесли главного редактора «Открытых медиа» Юлию Ярош, сотрудника издания Максима Гликина и корреспондента «Радио Свобода» (включен в реестр СМИ-иноагентов в 2020 году) Елизавету Маетную.

В апреле российское Министерство юстиции включило издание «Медуза» (признана СМИ-иноагентом в 2021 году) в список иностранных агентов. Об этом сообщается на официальном сайте Минюста.

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