Издание «Медуза» попало в список «иностранных агентов»

Российское Министерство юстиции включило издание «Медуза» в список «иностранных агентов». Об этом сообщается на официальном сайте Минюста.
— В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA Medusa Project и общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ», — говорится в сообщении.
В сообщении также указано, что такое решение принято «во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации».
Генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко сообщила Telegram-каналу «Подъем», что Минюст никак не уведомил издание о внесении в реестр иноагентов.
— Узнала пять минут назад. Не могу пока ничего сказать, вот связываюсь с редакцией. Никаких писем из Минюста не получали, — говорит Тимченко.
Издание намерено обжаловать решение ведомства.
«Медуза» — русскоязычное латвийское интернет-издание, созданное бывшим главным редактором Lenta.ru Галиной Тимченко. Проект стартовал