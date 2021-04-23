23 апреля пятница
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 5/10
usd 76.42
eur 92.04
Тема дняПутин объявил выходными с 1 по 10 мая

Все новости

Все новости

Издание «Медуза» попало в список «иностранных агентов»

В Министерстве юстиции дополнили реестр СМИ-иноагентов

790
30Обсудить

Поделиться

Дополнен реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента

Дополнен реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента

Поделиться

Российское Министерство юстиции включило издание «Медуза» в список «иностранных агентов». Об этом сообщается на официальном сайте Минюста.

— В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA Medusa Project и общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ», — говорится в сообщении.

В сообщении также указано, что такое решение принято «во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации».

Генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко сообщила Telegram-каналу «Подъем», что Минюст никак не уведомил издание о внесении в реестр иноагентов.


— Узнала пять минут назад. Не могу пока ничего сказать, вот связываюсь с редакцией. Никаких писем из Минюста не получали, — говорит Тимченко.

Издание намерено обжаловать решение ведомства.

«Медуза» — русскоязычное латвийское интернет-издание, созданное бывшим главным редактором Lenta.ru Галиной Тимченко. Проект стартовал 20 октября 2014 года. Является лидером по количеству премий «Редколлегия» — на март 2021 года «Медуза» становилась лауреатом более двадцати раз.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Минюстиноагентыиздание «Медуза»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (30)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...