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На площади Ленина собралась толпа митингующих в поддержку Навального

Полиция уже попыталась задержать общественника

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Новосибирцы начали скандировать лозунги

Новосибирцы начали скандировать лозунги

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В Новосибирске стартовала несогласованная с властями акция в поддержку Алексея Навального. В центр города стянулась толпа горожан, которая заполнила всю площадь Ленина.

На площади митингующие начали скандировать лозунги: «Свободу политзаключенным!», «Свободу Алексею Навальному!» и «Бойко в мэры!»

Корреспондент НГС Илья Калинин сообщил, что полиция уже попыталась задержать общественника Андрея Терехина, который держал в руках плакат и читал стихи. Тем не менее мужчину предупредили о том, что он нарушает закон, и отпустили.

Также в эпицентре акции у людей возникают проблемы со связью и интернетом.

По информации корреспондента НГС, Андрей Терехин передал плакат другому человеку

По информации корреспондента НГС, Андрей Терехин передал плакат другому человеку

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Люди начали кричать лозунги

Люди начали кричать лозунги

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Один из молодых людей на акции решил залезть на фонарный столб, однако полиция его не трогает&nbsp;

Один из молодых людей на акции решил залезть на фонарный столб, однако полиция его не трогает 

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На площаде работают «глушилки»

На площаде работают «глушилки»

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Ограждения на площади Ленина начали выставлять сегодня с 09:00.

Ближе к вечеру в центре Новосибирска усилили охрану общественного порядка: сюда стянули машины полиции и ГИБДД, а неподалеку от площади Ленина припарковались автозаки.

Вчера в Новосибирске задержали 18-летнего Кирилла Саенко за пост на личной странице во «ВКонтакте». Молодой человек до сих пор находится в спецприемнике. Об этом сообщает «Апология протеста».

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Алексей Навальныймитинг
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