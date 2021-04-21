На площади Ленина собралась толпа митингующих в поддержку Навального

В Новосибирске стартовала несогласованная с властями акция в поддержку Алексея Навального. В центр города стянулась толпа горожан, которая заполнила всю площадь Ленина.

На площади митингующие начали скандировать лозунги: «Свободу политзаключенным!», «Свободу Алексею Навальному!» и «Бойко в мэры!»

Корреспондент НГС Илья Калинин сообщил, что полиция уже попыталась задержать общественника Андрея Терехина, который держал в руках плакат и читал стихи. Тем не менее мужчину предупредили о том, что он нарушает закон, и отпустили.