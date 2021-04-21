На площади Ленина собралась толпа митингующих в поддержку Навального

В Новосибирске стартовала несогласованная с властями акция в поддержку Алексея Навального. В центр города стянулась толпа горожан, которая заполнила всю площадь Ленина.
На площади митингующие начали скандировать лозунги: «Свободу политзаключенным!», «Свободу Алексею Навальному!» и «Бойко в мэры!»
Корреспондент НГС Илья Калинин сообщил, что полиция уже попыталась задержать общественника Андрея Терехина, который держал в руках плакат и читал стихи. Тем не менее мужчину предупредили о том, что он нарушает закон, и отпустили.
Также в эпицентре акции у людей возникают проблемы со связью и интернетом.
Ограждения на площади Ленина начали выставлять сегодня с 09:00.
Ближе к вечеру в центре Новосибирска усилили охрану общественного порядка: сюда стянули машины полиции и ГИБДД, а неподалеку от площади Ленина припарковались автозаки.
Вчера в Новосибирске задержали 18-летнего Кирилла Саенко за пост на личной странице во «ВКонтакте». Молодой человек до сих пор находится в спецприемнике. Об этом сообщает «Апология протеста».