Идут сокращения на крупнейшем заводе в Новосибирске, который обещали спасти местные власти

На новосибирском «Тяжстанкогидропрессе» сокращена пятая часть рабочих
Понедельник, 27 сентября, на крупном местном заводе «Тяжстанкогидропресс» начался с очередного сокращения: уволена пятая часть работников. Об этом НГС сообщила супруга одного из сокращенных сотрудников:
— У них была бумага о продлении работы до 27 сентября. Сегодня им выдали все документы. Все, шестой цех, уволены. Никто не помог, ни мэрия, никто другой.
Сам рабочий был недоступен для комментариев.
Генеральный директор ПАО «Тяжстанкогидропресс» Амир Мифтахов подтвердил информацию и уточнил, что уволено 20 человек — преимущественно из шестого цеха, где находилось сварочное производство.
— Отсутствуют заказы на эту продукцию. Портфель заказов не сформирован — нет потребности… Уволено 20 человек. Работают ещё порядка 80 человек. Мы работаем дальше, производим насосы для многих видов оборудования: станки, пресса. Тогучинский филиал функционирует. Обслуживающий персонал остается, — прокомментировал Амир Мифтахов.
По словам гендиректора, из-за отсутствия заказов зимой нет возможности сохранять коллектив, также не решены вопросы, связанные с отоплением объекта, и вопросы о приостановке деятельности завода на основании Кировского суда. Такое предписание, в связи с требованием пожарной инспекции в июле 2021 года, выдано на 90 дней, но пока завод пытается обжаловать это решение.
— Это (предписание пожарных) является достаточным основанием, чтобы приостановить деятельность предприятия. Служба главного энергетика осуществила монтаж пожарной сигнализации. Но этого для суда оказалось недостаточно, чтобы произвести отмену, оказалось недостаточно, — подчеркнул Амир Мифтахов.
Критическая ситуация на заводе «Тяжстанкогидропресс» начала складываться еще в 2020 году. В ноябре прошлого года на заводе «Тяжстанкогидропресс» началось серьезное сокращение штата, тогда работникам не выплатили часть зарплаты. Корреспондент НГС Илья Калинин поговорил с заместителем генерального директора завода Александром Журавлёвым, который рассказал о ситуации на предприятии.
В начале декабря 2020 года появилась информация, что сотрудники получили зарплату от 7 до 50 рублей, после чего прокуратура завела дело на руководство «Тяжстанкогидропресса». В конце марта работников на несколько дней отпустили домой из-за отключения электричества. Некоторым сообщили, что вскоре на предприятии начнутся сокращения. Эту информацию прокомментировал генеральный директор завода.
В апреле 2021 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о привлечении к проблеме завода силовиков. После чего полиция заметила в поступках собственника ПАО «Тяжстанкогидропресс», бывшего гендиректора завода Николая Степакина, мошенничество. А следователям СУ СК поручили возбудить уголовное дело. К концу июня 2021 года на заводе было сокращено 223 работника.