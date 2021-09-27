Идут сокращения на крупнейшем заводе в Новосибирске, который обещали спасти местные власти

Понедельник, 27 сентября, на крупном местном заводе «Тяжстанкогидропресс» начался с очередного сокращения: уволена пятая часть работников. Об этом НГС сообщила супруга одного из сокращенных сотрудников:



— У них была бумага о продлении работы до 27 сентября. Сегодня им выдали все документы. Все, шестой цех, уволены. Никто не помог, ни мэрия, никто другой.



Сам рабочий был недоступен для комментариев.



Генеральный директор ПАО «Тяжстанкогидропресс» Амир Мифтахов подтвердил информацию и уточнил, что уволено 20 человек — преимущественно из шестого цеха, где находилось сварочное производство.

