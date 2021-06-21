На скандальном заводе «Тяжстанкогидропресс» сократили 223 сотрудника

— С работниками, находящимися под риском увольнения, организована работа по содействию трудоустройству: организуются предувольнительные консультации, ярмарки вакансий, осуществляется информирование о ситуации на рынке труда, об имеющихся вакансиях, о возможностях участия в мероприятиях содействия занятости населения. Центром занятости организовано взаимодействие с кадровыми службами предприятий, имеющих потребность в кадрах, по трудоустройству работников, высвобождаемых из ПАО «Тяжстанкогидропресс». Это ПАО «Сиблитмаш», Филиал ПАО «Компания "Сухой" "НАЗ им. В. П. Чкалова" », НПО «ЭЛСИБ» ПАО и другие, — добавили в пресс-службе.

Задолженность за апрель в размере 5,3 миллиона рублей ликвидировали до 28 мая . Сейчас задолженностей по выплате зарплат нет.

Генеральный директор ПАО «Тяжстанкогидропресс» Амир Мифтахов в разговоре с корреспондентом НГС рассказал, что сейчас на заводе работают 125 человек.

— Сокращения и увольнения вызваны крайне сложной финансовой и экономической ситуацией, которая была обусловлена тем, что в октябре прошлого года было выставлено инкассо со стороны налоговой инспекции, арестованы счета. Соответственно, ведение хозяйственной деятельности не представляется возможным при закрытых счетах. Крайне затруднительно вести работы, не имея возможности оплачивать материалы, текущие энергоресурсы и прочие потребности завода, — объясняет Амир Мифтахов.