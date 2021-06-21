На скандальном заводе «Тяжстанкогидропресс» сократили 223 сотрудника

С конца прошлого года со скандального завода «Тяжстанкогидропресс» уволили в связи с сокращением штата 223 человека, из них 173 человека — в 2021 году, 50 человек — в 2020 году. Такие данные приводит пресс-центр мэрии Новосибирска. Действующий директор завода Амир Мифтахов сообщил, что людей уволили до того, как он пришел на свою должность в марте 2021 года.
В центр занятости за помощью в поиске работы обратились 97 бывших работников завода. Из них 32 признаны безработными. По данным на
— С работниками, находящимися под риском увольнения, организована работа по содействию трудоустройству: организуются предувольнительные консультации, ярмарки вакансий, осуществляется информирование о ситуации на рынке труда, об имеющихся вакансиях, о возможностях участия в мероприятиях содействия занятости населения. Центром занятости организовано взаимодействие с кадровыми службами предприятий, имеющих потребность в кадрах, по трудоустройству работников, высвобождаемых из ПАО «Тяжстанкогидропресс». Это ПАО «Сиблитмаш», Филиал ПАО «Компания "Сухой" "НАЗ им.
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Генеральный директор ПАО «Тяжстанкогидропресс» Амир Мифтахов в разговоре с корреспондентом НГС рассказал, что сейчас на заводе работают 125 человек.
— Сокращения и увольнения вызваны крайне сложной финансовой и экономической ситуацией, которая была обусловлена тем, что в октябре прошлого года было выставлено инкассо со стороны налоговой инспекции, арестованы счета. Соответственно, ведение хозяйственной деятельности не представляется возможным при закрытых счетах. Крайне затруднительно вести работы, не имея возможности оплачивать материалы, текущие энергоресурсы и прочие потребности завода, — объясняет Амир Мифтахов.
Решение о сокращении числа сотрудников принял предыдущий руководитель, рассказал Мифтахов, который возглавил завод в марте 2021 года.
В середине июня стало известно, что завод ПАО «Тяжстанкогидропресс» подал в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о банкротстве. Сумма исковых требований составила 1,1 миллиарда рублей, следует из картотеки дел.
Амир Мифтахов не связывает вопросы сокращения численности сотрудников с банкротством. По его словам, банкротство — это процедура, подразумевающая оздоровление в первоочередном порядке.
— Тем не менее администрация предприятия на текущий момент пытается принимать в работу заказы, задействовать имеющий персонал в реализации тех или иных заказов. Пытаемся осуществить санацию оздоровления финансово-экономической ситуации. Но пока недостаточно успешно. Считаю, что без надлежащей поддержки государственных органов федерального уровня нам не удастся достигнуть надлежащих результатов, — добавил Амир Мифтахов.
В конце мая на «Тяжстанкогидропресс» поступили деньги за крупный заказ, который предприятие выполнило для Выксунского металлургического завода. Общая стоимость заказа — порядка 10 миллионов рублей. Деньги были отправлены на зарплату рабочим.
Критическая ситуация на заводе «Тяжстанкогидропресс» начала складываться еще в 2020 году. В ноябре прошлого года на заводе «Тяжстанкогидропресс» началось серьезное сокращение штата, тогда работникам не выплатили часть зарплаты. Корреспондент НГС Илья Калинин поговорил с заместителем генерального директора завода Александром Журавлёвым, который рассказал о ситуации на предприятии.
В начале декабря 2020 года появилась информация, что сотрудники получили зарплату от 7 до 50 рублей, после чего прокуратура завела дело на руководство «Тяжстанкогидропресса». В конце марта работников на несколько дней отпустили домой из-за отключения электричества. Некоторым сообщили, что вскоре на предприятии начнутся сокращения. Эту информацию прокомментировал генеральный директор завода.
В апреле 2021 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о привлечении к проблеме завода силовиков. После чего полиция заметила в поступках собственника ПАО «Тяжстанкогидропресс», бывшего гендиректора завода Николая Степакина, мошенничество. А следователям СУ СК поручили возбудить уголовное дело.