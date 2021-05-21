Пришли деньги за крупный заказ: на скандальном заводе «Тяжстанкогидропресс» выдали зарплату за март

На заводе «Тяжстанкогидропресс» начали гасить задолженность по зарплате — сегодня выдали зарплату за март.



Деньги на «Тяжстанкогидропресс» поступили за крупный заказ, который предприятие выполнило для Выксунского металлургического завода. Общая стоимость заказа — порядка 10 миллионов рублей, предприятие получило первый транш в размере 4,6 миллиона . Остальная часть должна поступить на «Тяжстанкогидропресс» до 25 мая .



— Сегодня поступили денежные средства. Мартовская зарплата закрыта сегодня, апрельскую в понедельник закроем. Практически в полном объеме. Подобной комфортной ситуации на заводе не было давно. Боюсь сглазить, но есть определенные наметки по формированию пакета заказов: это как старые клиенты, так и новые прорисовались. Я считаю, что есть все предпосылки для сдержанного оптимизма, — оценил общую ситуацию на предприятии в разговоре с корреспондентом НГС генеральный директор ПАО «Тяжстанкогидропресс» Амир Мифтахов.

