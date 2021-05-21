Пришли деньги за крупный заказ: на скандальном заводе «Тяжстанкогидропресс» выдали зарплату за март

Работникам новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» начали платить зарплату
На заводе «Тяжстанкогидропресс» начали гасить задолженность по зарплате — сегодня выдали зарплату за март.
Деньги на «Тяжстанкогидропресс» поступили за крупный заказ, который предприятие выполнило для Выксунского металлургического завода. Общая стоимость заказа — порядка
— Сегодня поступили денежные средства. Мартовская зарплата закрыта сегодня, апрельскую в понедельник закроем. Практически в полном объеме. Подобной комфортной ситуации на заводе не было давно. Боюсь сглазить, но есть определенные наметки по формированию пакета заказов: это как старые клиенты, так и новые прорисовались. Я считаю, что есть все предпосылки для сдержанного оптимизма, — оценил общую ситуацию на предприятии в разговоре с корреспондентом НГС генеральный директор ПАО «Тяжстанкогидропресс» Амир Мифтахов.
По словам Мифтахова, на сегодняшний день в производственном процессе на заводе задействовано примерно 130–150 человек.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, в апреле
Критическая ситуация на заводе «Тяжстанкогидропресс» начала складываться еще в
В начале декабря 2020 года появилась информация, что сотрудники получили зарплату от 7 до
В апреле 2021 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о привлечении к проблеме завода силовиков. После чего полиция заметила в поступках собственника ПАО «Тяжстанкогидропресс», бывшего гендиректора завода Николая Степакина мошенничество. А следователям СУ СК поручили возбудить уголовное дело.