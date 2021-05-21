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Пришли деньги за крупный заказ: на скандальном заводе «Тяжстанкогидропресс» выдали зарплату за март

Гендиректор завода уточнил, что с понедельника начнут выдавать деньги за апрель

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На «Тяжстанкогидропрессе» начали гасить многомесячную задолженность по зарплате

На «Тяжстанкогидропрессе» начали гасить многомесячную задолженность по зарплате

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Работникам новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» начали платить зарплату

На заводе «Тяжстанкогидропресс» начали гасить задолженность по зарплате — сегодня выдали зарплату за март.

Деньги на «Тяжстанкогидропресс» поступили за крупный заказ, который предприятие выполнило для Выксунского металлургического завода. Общая стоимость заказа — порядка 10 миллионов рублей, предприятие получило первый транш в размере 4,6 миллиона. Остальная часть должна поступить на «Тяжстанкогидропресс» до 25 мая.

— Сегодня поступили денежные средства. Мартовская зарплата закрыта сегодня, апрельскую в понедельник закроем. Практически в полном объеме. Подобной комфортной ситуации на заводе не было давно. Боюсь сглазить, но есть определенные наметки по формированию пакета заказов: это как старые клиенты, так и новые прорисовались. Я считаю, что есть все предпосылки для сдержанного оптимизма, — оценил общую ситуацию на предприятии в разговоре с корреспондентом НГС генеральный директор ПАО «Тяжстанкогидропресс» Амир Мифтахов.

По словам Мифтахова, на сегодняшний день в производственном процессе на заводе задействовано примерно 130–150 человек.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, в апреле 2021 года прошло совещание-видеоконференция с участием представителей Минпромторга России, госкорпораций «Ростех» и «Роскосмос», правительства НСО, руководства ПАО «Тяжстанкогидропресс» и представителей АО «БКС Банк». На совещании обсуждались варианты выхода ПАО «Тяжстанкогидропресс» из кризисной ситуации.

Критическая ситуация на заводе «Тяжстанкогидропресс» начала складываться еще в 2020 году. В ноябре прошлого года на заводе «Тяжстанкогидропресс» началось серьезное сокращение штата, тогда работникам не выплатили часть зарплаты. Корреспондент НГС Илья Калинин поговорил с заместителем генерального директора завода Александром Журавлёвым, который рассказал о ситуации на предприятии.

В начале декабря 2020 года появилась информация, что сотрудники получили зарплату от 7 до 50 рублей, после чего прокуратура завела дело на руководство «Тяжстанкогидропресса». В конце марта работников на несколько дней отпустили домой из-за отключения электричества. Некоторым сообщили, что вскоре на предприятии начнутся сокращения. Эту информацию прокомментировал генеральный директор завода.

В апреле 2021 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о привлечении к проблеме завода силовиков. После чего полиция заметила в поступках собственника ПАО «Тяжстанкогидропресс», бывшего гендиректора завода Николая Степакина мошенничество. А следователям СУ СК поручили возбудить уголовное дело.

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выплата зарплат«Тяжстанкогидропресс»
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