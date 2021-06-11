Скандальный новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» подал заявление о банкротстве

Новосибирский завод ПАО «Тяжстанкогидропресс» подал в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о банкротстве. Сумма исковых требований составила 1,1 миллиарда рублей, следует из картотеки дел.
— Ходатайство (заявление): о вступлении в дело о банкротстве (
Судебное заседание по рассмотрению заявления еще не назначено.
— Согласно действующим законодательствам, единолично исполнительный орган обязан в случае выявления признаков банкротства подать заявление о банкротстве, предварительно (как минимум за месяц) опубликовав намерение. Процедура продиктована действующим федеральным законодательством и реализуется надлежащим образом, — рассказал в разговоре с корреспондентом НГС генеральный директор ПАО «Тяжстанкогидропресс» Амир Мифтахов.
Генеральный директор подтвердил, что у завода имеются долги, на которые не хватает денег, чтобы погасить. При этом сумму долга собеседник раскрывать не стал.
В конце мая на «Тяжстанкогидропресс» поступили деньги за крупный заказ, который предприятие выполнило для Выксунского металлургического завода. Общая стоимость заказа — порядка 10 миллионов рублей. Но, по словам Амира Мифтахова, указанных денег для погашения долгов не хватило.
Исковое заявление было подано в рамках дела завода по иску компании «Инструментальные стали» с суммой требований 335,6 тысячи рублей, поданному в начале июня.
— Поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Инструментальные стали» о признании несостоятельным (банкротом) должника — публичного акционерного общества «Тяжстанкогидропресс» — из-за наличия долга в размере 335,6 тысячи рублей, — говорится в определении суда.
Решение о взыскании с завода заявленной суммы по договору поставки было принято в марте Арбитражным судом Свердловской области, где зарегистрирована компания. Рассмотрение обоснованности требований назначено на 7 июля. Позднее компания направила в суд еще один аналогичный иск, который в настоящее время оставлен без движения до 2 июля.
Критическая ситуация на заводе «Тяжстанкогидропресс» начала складываться еще в 2020 году. В ноябре прошлого года на заводе «Тяжстанкогидропресс» началось серьезное сокращение штата, тогда работникам не выплатили часть зарплаты. Корреспондент НГС Илья Калинин поговорил с заместителем генерального директора завода Александром Журавлёвым, который рассказал о ситуации на предприятии.
В начале декабря 2020 года появилась информация, что сотрудники получили зарплату от 7 до 50 рублей, после чего прокуратура завела дело на руководство «Тяжстанкогидропресса». В конце марта работников на несколько дней отпустили домой из-за отключения электричества. Некоторым сообщили, что вскоре на предприятии начнутся сокращения. Эту информацию прокомментировал генеральный директор завода.
В апреле 2021 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о привлечении к проблеме завода силовиков. После чего полиция заметила в поступках собственника ПАО «Тяжстанкогидропресс», бывшего гендиректора завода Николая Степакина, мошенничество. А следователям СУ СК поручили возбудить уголовное дело.