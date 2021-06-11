Скандальный новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» подал заявление о банкротстве

Генеральный директор подтвердил, что у завода имеются долги, на которые не хватает денег, чтобы погасить. При этом сумму долга собеседник раскрывать не стал.



В конце мая на «Тяжстанкогидропресс» поступили деньги за крупный заказ, который предприятие выполнило для Выксунского металлургического завода. Общая стоимость заказа — порядка 10 миллионов рублей. Но, по словам Амира Мифтахова, указанных денег для погашения долгов не хватило.



Исковое заявление было подано в рамках дела завода по иску компании «Инструментальные стали» с суммой требований 335,6 тысячи рублей, поданному в начале июня.

— Поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Инструментальные стали» о признании несостоятельным (банкротом) должника — публичного акционерного общества «Тяжстанкогидропресс» — из-за наличия долга в размере 335,6 тысячи рублей, — говорится в определении суда.



Решение о взыскании с завода заявленной суммы по договору поставки было принято в марте Арбитражным судом Свердловской области, где зарегистрирована компания. Рассмотрение обоснованности требований назначено на 7 июля. Позднее компания направила в суд еще один аналогичный иск, который в настоящее время оставлен без движения до 2 июля.