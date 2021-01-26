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В Новосибирске ищут людей для работы в столичном ОМОНе — что нужно делать и за какую зарплату

Силовиков для охраны общественного порядка «вербуют» в разных городах России. Первые полгода они будут получать по 25 тысяч

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«В обычные дни бойцы используются как группы силовой поддержки в операциях, проводимых сотрудниками московской полиции», — говорится в объявлениях, размещенных на сайте по поиску работы

«В обычные дни бойцы используются как группы силовой поддержки в операциях, проводимых сотрудниками московской полиции», — говорится в объявлениях, размещенных на сайте по поиску работы

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Новосибирцам предлагают работу в московском ОМОНе за зарплату 45–70 тысяч

ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве разместил объявления о поиске полицейских в Новосибирске. Работать — обеспечивать общественную безопасность и порядок — нужно будет в столице. Вакансии на сайте hh.ru о поиске кадров в Новосибирске опубликованы дважды — 22 и 25 января.

Вакансии начали размещать еще 22 января

Вакансии начали размещать еще 22 января

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— Поступившим на службу в ОМОН предоставляется следующее: заработная плата от 45 тысяч рублей + премии и надбавки; полная занятость, сменный график 2/2; бесплатный проезд на общественном транспорте в Москве; перспектива карьерного роста; путевки в санатории и дома отдыха Росгвардии РФ; бесплатное обслуживание в ведомственной поликлинике; льготы в детских садах и школах, — говорится в опубликованной вакансии.

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Требований к кандидатам немного — оконченное среднее полное образование и готовность потратить три месяца на трудоустройство. За это время кандидаты пройдут несколько врачебных комиссий и проверку на привлечение к уголовной и административной ответственности.

Полицейских для работы в московском ОМОНе ищут по всей России, в том числе в Новосибирске

Полицейских для работы в московском ОМОНе ищут по всей России, в том числе в Новосибирске

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— Далее кандидат проходит стажировку в подразделении. Срок стажировки — 6 месяцев. График 5/2, заработная плата 25 000 рублей. После окончания стажировки назначается на должность и зарплата возрастает. На период прохождения ВВК, ЦПД, психологов подразделения и прохождения стажировки возможно предоставление койко-места в общежитии, — уточняется в объявлении.

Кроме Новосибирска кандидатов ищут по всей России. Всего московский ОМОН разместил более 200 объявлений — все о поиске полицейских для работы в столице.

Связаться с Главным управлением Росгвардии по Москве не удалось — телефон оказался недоступен. Редакция НГС направила в ведомство запрос с просьбой разъяснить, соответствует ли число размещенных вакансий реальному дефициту кадров в ОМОНе и с чем он связан.

В минувшие выходные в Новосибирске, как и во многих городах России, прошли несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. Порядок контролировали сотни силовиков. Мы публиковали фоторепортажи с митингов, в том числе кадры жестких задержаний новосибирцев, а также выпустили большой репортаж о том, как столица Сибири стала одним из городов-лидеров по задержаниям.

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