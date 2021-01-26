В Новосибирске ищут людей для работы в столичном ОМОНе — что нужно делать и за какую зарплату

— Поступившим на службу в ОМОН предоставляется следующее: заработная плата от 45 тысяч рублей + премии и надбавки; полная занятость, сменный график 2/2; бесплатный проезд на общественном транспорте в Москве; перспектива карьерного роста; путевки в санатории и дома отдыха Росгвардии РФ; бесплатное обслуживание в ведомственной поликлинике; льготы в детских садах и школах, — говорится в опубликованной вакансии.

