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НГС узнал, кто порвал кабель у «Локомотив-Арены»

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Происшествия Строители порвали кабель электропередачи возле «Локомотив-Арены» — главные события 20 октября

Строители порвали кабель электропередачи возле «Локомотив-Арены» — главные события 20 октября

5 событий, которые заинтересовали читателей НГС

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Рассказываем, какие события больше всего заинтересовали читателей НГС

В Новосибирске и области ежедневно происходят десятки событий. Многие из них вызывают общественный интерес, но некоторые остаются незамеченными. НГС собрал в одном дайджесте пять новостей, которые больше всего заинтересовали читателей 20 октября.

Автомобиль с водителем повис над оврагом

Известно, что на помощь водителю пришли новосибирские спасатели — они выезжали на место 19 октября. По данным специалистов, 56-летний мужчина оказался в салоне машины, которая повисла над оврагом. Спасатели показали, как доставали транспорт.

В Новосибирской области собралась пробка в 7 километров

Затор более чем в 7 километров образовался 20 октября на Бердском шоссе в районе Академгородка. Очевидцы заявили, что на участке произошло ДТП.

Пробка собралась от остановки «Микрорайон Северный» в Бердске до пересечения с Морским проспектом.

Какая погода ждет жителей Новосибирска на следующей неделе

В Новосибирск накроют осадки, которые продлятся всю неделю. НГС изучил прогнозы трех погодных сервисов— как сообщает «Яндекс.Погода», во вторник и среду в городе пойдет дождь со снегом. Другой сервис — Gismeteo, также прогнозирует дождливую неделю.

При этом World Weather сообщает, что осадки ожидаются со среды по воскресенье, в остальные дни — облачность. По данным сервисов погоды, максимальная температура воздуха днем может составить +11 градусов.

В Горском микрорайоне толпа напала на мужчину

О происшествии заявили в соцсетях Новосибирска 20 октября — в них опубликовали видео потасовки. Очевидцы сообщили, что в лицо мужчины распылили из перцового баллончика у подъезда дома №60 в микрорайоне Горский.

Пострадавший якобы работает курьером и находится в больнице. При этом в Сети заявили, что нападавшими могли оказаться подростки. Известно, что из-за конфликта полицейские проводят проверку.

«Локомотив-Арена» и жилые дома вокруг остались без света в Новосибирске

20 октября в Новосибирске строительная техника порвала кабель электропередачи вблизи волейбольного стадиона «Локомотив-Арена». Земляные работы не согласовывали с энергетиками, без света остались частный сектор, многоквартирные дома нескольких ЖК, микрорайон Закаменский и другие.

Выяснилось, что рабочие находились на площадке строящегося дома — речь идет о ЖК Grando на улице Фрунзе. Застройщик — группа VIRA — подтвердил, что «внештатная ситуация действительно произошла».

— Со своей стороны усилим меры контроля, чтобы не допустить внештатных ситуаций в будущем, — заявили в пресс-службе компании. — Со своей стороны приносим извинения всем, кто остался без электричества.

Позже энергетики сообщили, что поврежден не один, а оба головных кабеля. К 19:30 они объявили о завершении работ.

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Комментарии
1
Barmaleя
3 минуты
"Кабель! Пор-р-р-вали кабель!" (Не Высоцкий)
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