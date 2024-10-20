«Куда все едут?»: под Новосибирском собралась пробка в 7 километров — где затруднено движение

Движение затруднено по Бердском шоссе Источник: Ilya Andrianov/2ГИС











Днем 20 октября в Новосибирской области на дороге собралась крупная пробка. Затор более чем в 7 километров образовался на Бердском шоссе, сообщает сайт «Яндекс.Карты».

Источник: «Яндекс.Карты»











По информации сервиса, движение затруднено в направлении Академгородка от остановки «Микрорайон Северный» в Бердске до пересечения с Морским проспектом.

Данные о пробке также появились на сайте 2ГИС.

Судя по карте, дорога окрасилась в красный цвет Источник: 2ГИС











— Почему тут пробка? Даже на Речном пусто. Сегодня же воскресенье, куда все едут!? — спрашивает пользователь сервиса.

Новосибирцы публикуют фотографии с места затора Источник: Наталья Батоша/2ГИС











Другие пользователи 2ГИС заявили, что на участке случилось ДТП.