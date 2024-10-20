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Происшествия «Куда все едут?»: под Новосибирском собралась пробка в 7 километров — где затруднено движение

«Куда все едут?»: под Новосибирском собралась пробка в 7 километров — где затруднено движение

Очевидцы сообщают о ДТП

933
4 комментария

Движение затруднено по Бердском шоссе

Днем 20 октября в Новосибирской области на дороге собралась крупная пробка. Затор более чем в 7 километров образовался на Бердском шоссе, сообщает сайт «Яндекс.Карты».

По информации сервиса, движение затруднено в направлении Академгородка от остановки «Микрорайон Северный» в Бердске до пересечения с Морским проспектом.

Данные о пробке также появились на сайте 2ГИС.

Судя по карте, дорога окрасилась в красный цвет

— Почему тут пробка? Даже на Речном пусто. Сегодня же воскресенье, куда все едут!? — спрашивает пользователь сервиса.

Новосибирцы публикуют фотографии с места затора

Другие пользователи 2ГИС заявили, что на участке случилось ДТП.

Накануне вечером в Новосибирске вновь сузили проезд по Димитровскому мосту. На дороге возникла пробка.

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Пробка Новосибирская область Бердское шоссе ДТП
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Комментарии
4
265889986
14 минут
«Куда все едут?»: на Запад
Директор Завода (Ржака)
14 минут
Народ готовится к рабочей неделе и стоянию в пробках. Чтобы не терять сноровку, в выходные тоже стоят в пробках.
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