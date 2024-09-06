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Происшествия Посадка самолета в поле Стоит уже год: начали разбирать самолёт, севший в новосибирском поле — фото с места

Стоит уже год: начали разбирать самолёт, севший в новосибирском поле — фото с места

Авиакомпания планирует завершить работы к декабрю

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Часть деталей отремонтируют, часть — утилизируют

«Уральские авиалинии» начали разбирать Airbus A320, экстренно севший 12 сентября 2023 года прошлого года в пшеничном поле Новосибирской области. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

— Инженерно-технический состав авиакомпании приступил к демонтажу деталей и агрегатов с воздушного судна (ВС), приземлившегося в пшеничном поле 12 сентября прошлого года. Работы будут вестись поэтапно в соответствии с технологиями демонтажа каждого агрегата и элемента, — уточнил перевозчик.

По данным компании, детали самолёта протестировали — в дальнейшем их смогут использовать по назначению. Запчасти либо отремонтируют, либо утилизируют.

Работы планируют завершить к декабрю 2024 года.

Самолёт стоит в поле уже почти год

Сообщения о разборе самолёта появились в районных СМИ утром в пятницу. Глава Убинского района Олег Конюк в разговоре с корреспондентом НГС до официального заявления авиакомпании опровергал предположения местных жителей.

В начале августа стало известно, что самолет планируют вывести из эксплуатации и разобрать на запчасти. Об этом заявил покинувший свой пост гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

Сергей Скуратов сообщил, что на участке будет создан небольшой городок, работники начнут разбирать самолет и перевозить в Екатеринбург, «все то, что разрешено по закону». Процесс планируют закончить к весне.

Airbus A320 сообщением Сочи — Омск экстренно сел в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября 2023 года. В самолете находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа.

По заключению Росавиации, экипаж не выполнил посадку в Омске из-за неполадок с шасси, а по пути в Новосибирск неправильно рассчитал остаток топлива. Все новости о происшествии мы собираем в специальном разделе.

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ПО ТЕМЕ
Новосибирск Самолет в поле Уральские авиалинии
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Комментарии
2
Mr. President
6 сентября 2024, 12:55
ах ХА ха ХА ха)))) как и 124ый который прямо в Толмачах распилили))) а ваще как и всё в странке распила)))) сКреПнеНько-СтаБильНеНько)))
Гость
6 сентября 2024, 12:55
Протестировали они, лицензию на каждый агрегат выдаёт завод, даже сроки предусмотрены, а не то что при аварийной посадке.
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