Круче, чем в кино: 8 захватывающих историй о посадках самолетов, которые едва не закончились трагедией

Утром 12 сентября в небе над Новосибирском могла произойти катастрофа, но вместо этого произошло чудо: самолет Airbus А320 из-за неисправности приземлился в Новосибирской области. К счастью, никто не пострадал — все 167 человек, которые были на борту (6 членов экипажа и 161 пассажир, включая 23 детей), остались целы.
Случай уже начали называть «чудом на пшеничном поле» по аналогии с похожей ситуацией, которая произошла в 2019 году — тогда пилот Дамир Юсупов предотвратил катастрофу, посадив самолет на кукурузном поле. История знает немало инцидентов, в которых экипаж спас всех пассажиров в, казалось бы, безвыходной ситуации. Рассказываем о самых захватывающих из них.
Посадка на кукурузное поле
В 2019 году произошло «чудо на кукурузном поле»: Дамир Юсупов, пилот «Уральских авиалиний», экстренно посадил самолет Airbus A321 после того, как лайнер столкнулся со стаей чаек. Из-за птиц оба двигателя оказались неисправны, и пилоту было необходимо срочно сажать самолет.
Поблизости оказалось кукурузное поле, и капитан экипажа принял решение садиться именно там. В результате все люди в самолете остались живы. Некоторые пассажиры получили травмы, а у второго пилота, Георгия Мурзина, диагностировали ушиб грудной клетки. За посадку самолета на кукурузное поле пилоты были удостоены звания Героев России. В 2023 году был выпущен фильм по мотивам этой посадки — «На солнце, вдоль рядов кукурузы».
Посадка на Неву
Один из самых знаменитых случаев аварийных посадок самолета в СССР произошел 21 августа 1963 года. Пассажирский лайнер «Аэрофлота» Ту-124 летел из Таллина в Москву. После взлета оказалось, что переднюю опору шасси заклинило в полуубранном положении. Приняв решение посадить самолет в Ленинграде, пилоты принялись кружить над городом, расходуя горючее, чтобы уменьшить силу возможного при посадке пожара.
Однако во время расхода топлива, в 21 км от аэропорта, у самолета остановился левый, а затем и правый двигатель. Экипаж принял решение посадить лайнер на Неву. В итоге самолет посадили между мостом Александра Невского и железнодорожным мостом. Проходивший в этот момент мимо паровой буксир оттянул борт к правому берегу реки.
Все 45 пассажиров самолета спаслись, их доставили в Москву. Самолет затонул, однако позже его восстановили и отправили в Кирсановскую авиашколу в Тамбовской области, где он до 1979 года служил тренажером для курсантов.
Чудо на Гудзоне
Самым знаменитым случаем посадки лайнера на воду стало «Чудо на Гудзоне». 15 января 2009 года Airbus
Экипаж принял решение развернуть самолет над городом и посадить его на воду реки Гудзон. В итоге пилотам это удалось: все 155 человек, что были на борту, выжили. До сих пор этот случай остается рекордным: рейс занимает первое место по количеству людей на борту среди самолетов, которым удалось приводниться без жертв. Всего через несколько минут после посадки всех спасли паромами и катерами, которые прибыли на место с ближайшей переправы.
Каждый пассажир получил по 5 тысяч долларов за потерянный багаж, некоторые, доказавшие более крупный размер потери, получили большую компенсацию. Позже пострадавшие получили еще по 10 тысяч долларов за отказ от претензий к компании-перевозчику.
История с посадкой на Гудзоне оказалась настолько впечатляющей, что вскоре Клинт Иствуд снял фильм «Чудо на Гудзоне», где роль пилота сыграл оскароносный Том Хэнкс.
9 тысяч метров в пике
Этот случай произошел 19 февраля 1985 года. Авиалайнер Boeing
Командиру судна удалось вывести борт из пикирования только когда лайнер потерял 9 тысяч метров высоты. Вернув управление, пилот запросил экстренную посадку и приземлился в Сан-Франциско. Все 274 человека, находившиеся на борту, выжили, 24 получили травмы.
Позже расследование Национального совета по безопасности на транспорте США установило, что причиной ЧП, вероятнее всего, стала невнимательность командира экипажа к показаниям приборов. Еще одна причина, из-за которой самолет пошел в пике — излишняя уверенность экипажа в правильности работы автопилота.
120 километров без топлива
24 августа 2001 года над Атлантическим океаном произошло самое длинное планирование самолета в истории: экипаж самолета Aribus
Командир и второй пилот смогли спланировать на рекордное расстояние с неработающими двигателями и успешно приземлиться на взлетно-посадочной полосе авиабазы на Азорских островах. Никто из 293 пассажиров и 12 членов экипажа не погиб, лишь 18 человек получили ранения.
Позже расследование показало, что причиной экстренной ситуации стала ошибка пилотов, которые проигнорировали предупреждения бортового компьютера, посчитав их ложными. В то же время комиссия оценила высокий профессионализм пилотов — в 2002 году им вручили премию «За самое длинное в истории планирование».
Посадка без электричества на заброшенную полосу в тайге
Удивительная история произошла с самолетом
Оказавшись без электричества в небе, экипаж не мог даже добраться до ближайшего аэропорта. Пришлось экстренно садиться на давно заброшенную взлетную полосу в республике Коми. Позже пилоты признавались, что случайно обнаружили бывший аэропорт Ижма, когда искали пригодную площадку для посадки — изначально капитан хотел посадить самолет на реку и искал участок без изгибов.
Из-за того, что закрылки и предкрылки самолета не управлялись, приземление было жестким. Тем не менее, посадка вышла удачной — никто из 81 человека на борту не пострадал. Удалось это благодаря начальнику местной вертолетной площадки, который все 12 лет, пока взлетно-посадочная полоса была заброшена, добросовестно следил за ней.
Посадка в лесу
Куда меньше с посадочным местом повезло экипажу
Экипаж принял решение приземлиться в любой более-менее подходящей местности. В итоге самолет посадили в лесу. После жесткой посадки на самолет было страшно смотреть: крылья у судна отвалились, фюзеляж был похож на груду металлолома. Но, к счастью, никто из одиннадцати пассажиров не получил серьезных травм — лишь один человек сломал плечо.
Самолет и облако пепла
15 декабря 1989 года самолет Boeing
Самолет начал падать, и только после снижения на 4 тысячи метров командиру удалось запустить двигатели и успешно посадить самолет. Посадка прошла благополучно, и никто из 245 человек на борту не пострадал.
Интересно, что несмотря на ущерб, который составил 80 миллионов долларов, самолет восстановили и он продолжил летать еще 30 лет, пока его не списали в марте 2018 года.