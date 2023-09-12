Круче, чем в кино: 8 захватывающих историй о посадках самолетов, которые едва не закончились трагедией

Один из самых знаменитых случаев аварийных посадок самолета в СССР произошел 21 августа 1963 года. Пассажирский лайнер «Аэрофлота» Ту-124 летел из Таллина в Москву. После взлета оказалось, что переднюю опору шасси заклинило в полуубранном положении. Приняв решение посадить самолет в Ленинграде, пилоты принялись кружить над городом, расходуя горючее, чтобы уменьшить силу возможного при посадке пожара.



Однако во время расхода топлива, в 21 км от аэропорта, у самолета остановился левый, а затем и правый двигатель. Экипаж принял решение посадить лайнер на Неву. В итоге самолет посадили между мостом Александра Невского и железнодорожным мостом. Проходивший в этот момент мимо паровой буксир оттянул борт к правому берегу реки.

