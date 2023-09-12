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Тема дняПилот Юсупов отреагировал на посадку самолета
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Посадка самолета в полеОбзор

Круче, чем в кино: 8 захватывающих историй о посадках самолетов, которые едва не закончились трагедией

Всё это могло бы произойти в голливудском боевике, однако произошло в жизни

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Случай, который произошел в Новосибирской области, войдет в список удивительных историй об экстренных посадках самолетов, которые обошлись без жертв

Случай, который произошел в Новосибирской области, войдет в список удивительных историй об экстренных посадках самолетов, которые обошлись без жертв

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Утром 12 сентября в небе над Новосибирском могла произойти катастрофа, но вместо этого произошло чудо: самолет Airbus А320 из-за неисправности приземлился в Новосибирской области. К счастью, никто не пострадал — все 167 человек, которые были на борту (6 членов экипажа и 161 пассажир, включая 23 детей), остались целы.

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Видео: Городские порталы

Случай уже начали называть «чудом на пшеничном поле» по аналогии с похожей ситуацией, которая произошла в 2019 году — тогда пилот Дамир Юсупов предотвратил катастрофу, посадив самолет на кукурузном поле. История знает немало инцидентов, в которых экипаж спас всех пассажиров в, казалось бы, безвыходной ситуации. Рассказываем о самых захватывающих из них.

Посадка на кукурузное поле

За успешную посадку самолета пилотов удостоили звания Героев России

За успешную посадку самолета пилотов удостоили звания Героев России

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В 2019 году произошло «чудо на кукурузном поле»: Дамир Юсупов, пилот «Уральских авиалиний», экстренно посадил самолет Airbus A321 после того, как лайнер столкнулся со стаей чаек. Из-за птиц оба двигателя оказались неисправны, и пилоту было необходимо срочно сажать самолет.

Поблизости оказалось кукурузное поле, и капитан экипажа принял решение садиться именно там. В результате все люди в самолете остались живы. Некоторые пассажиры получили травмы, а у второго пилота, Георгия Мурзина, диагностировали ушиб грудной клетки. За посадку самолета на кукурузное поле пилоты были удостоены звания Героев России. В 2023 году был выпущен фильм по мотивам этой посадки — «На солнце, вдоль рядов кукурузы».

Посадка на Неву

Если бы двигатели не отказали, самолет смог бы долететь до аэропорта

Если бы двигатели не отказали, самолет смог бы долететь до аэропорта

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Один из самых знаменитых случаев аварийных посадок самолета в СССР произошел 21 августа 1963 года. Пассажирский лайнер «Аэрофлота» Ту-124 летел из Таллина в Москву. После взлета оказалось, что переднюю опору шасси заклинило в полуубранном положении. Приняв решение посадить самолет в Ленинграде, пилоты принялись кружить над городом, расходуя горючее, чтобы уменьшить силу возможного при посадке пожара.

Однако во время расхода топлива, в 21 км от аэропорта, у самолета остановился левый, а затем и правый двигатель. Экипаж принял решение посадить лайнер на Неву. В итоге самолет посадили между мостом Александра Невского и железнодорожным мостом. Проходивший в этот момент мимо паровой буксир оттянул борт к правому берегу реки.

Все 45 пассажиров самолета спаслись, их доставили в Москву. Самолет затонул, однако позже его восстановили и отправили в Кирсановскую авиашколу в Тамбовской области, где он до 1979 года служил тренажером для курсантов.

Чудо на Гудзоне

Благодаря фильму с Томом Хэнксом об этой истории узнал весь мир

Благодаря фильму с Томом Хэнксом об этой истории узнал весь мир

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Самым знаменитым случаем посадки лайнера на воду стало «Чудо на Гудзоне». 15 января 2009 года Airbus A320–214 летел по маршруту Нью-Йорк — Шарлотт — Сиэтл, когда всего через полторы минуты после взлета самолет столкнулся со стаей птиц. После этого у лайнера, набравшего 975 метров, отказали оба двигателя.

Экипаж принял решение развернуть самолет над городом и посадить его на воду реки Гудзон. В итоге пилотам это удалось: все 155 человек, что были на борту, выжили. До сих пор этот случай остается рекордным: рейс занимает первое место по количеству людей на борту среди самолетов, которым удалось приводниться без жертв. Всего через несколько минут после посадки всех спасли паромами и катерами, которые прибыли на место с ближайшей переправы.

Каждый пассажир получил по 5 тысяч долларов за потерянный багаж, некоторые, доказавшие более крупный размер потери, получили большую компенсацию. Позже пострадавшие получили еще по 10 тысяч долларов за отказ от претензий к компании-перевозчику.

История с посадкой на Гудзоне оказалась настолько впечатляющей, что вскоре Клинт Иствуд снял фильм «Чудо на Гудзоне», где роль пилота сыграл оскароносный Том Хэнкс.

9 тысяч метров в пике

Самолет летел вниз со скоростью 150 м/с

Самолет летел вниз со скоростью 150 м/с

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Этот случай произошел 19 февраля 1985 года. Авиалайнер Boeing 747SP-09 направлялся из Тайбэя в Лос-Анжелес. Уже на подлете к пункту назначения у самолета отключился один из двигателей, после чего неисправен оказался и автопилот. Самолет резко начал терять высоту и перешел в пике.

Командиру судна удалось вывести борт из пикирования только когда лайнер потерял 9 тысяч метров высоты. Вернув управление, пилот запросил экстренную посадку и приземлился в Сан-Франциско. Все 274 человека, находившиеся на борту, выжили, 24 получили травмы.

Позже расследование Национального совета по безопасности на транспорте США установило, что причиной ЧП, вероятнее всего, стала невнимательность командира экипажа к показаниям приборов. Еще одна причина, из-за которой самолет пошел в пике — излишняя уверенность экипажа в правильности работы автопилота.

120 километров без топлива

За рекордное планирование пилотов даже наградили премией

За рекордное планирование пилотов даже наградили премией

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24 августа 2001 года над Атлантическим океаном произошло самое длинное планирование самолета в истории: экипаж самолета Aribus A330–243, выполняя рейс Торонто — Лиссабон, после пяти с половиной часов пути обнаружил, что у них закончилось топливо. До ближайшей земли лайнеру нужно было лететь 120 километров.

Командир и второй пилот смогли спланировать на рекордное расстояние с неработающими двигателями и успешно приземлиться на взлетно-посадочной полосе авиабазы на Азорских островах. Никто из 293 пассажиров и 12 членов экипажа не погиб, лишь 18 человек получили ранения.

Позже расследование показало, что причиной экстренной ситуации стала ошибка пилотов, которые проигнорировали предупреждения бортового компьютера, посчитав их ложными. В то же время комиссия оценила высокий профессионализм пилотов — в 2002 году им вручили премию «За самое длинное в истории планирование».

Посадка без электричества на заброшенную полосу в тайге

Оказалось удачей то, что за заброшенной взлетно-посадочной полосой следили все 12 лет

Оказалось удачей то, что за заброшенной взлетно-посадочной полосой следили все 12 лет

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Удивительная история произошла с самолетом Ту-154 7 сентября 2010 года. Лайнер, вылетевший по маршруту Удачный — Москва, оказался полностью обесточен: у самолета пропало электропитание, из-за чего отключились все бортовые навигационные системы, а также электропривод топливных насосов.

Оказавшись без электричества в небе, экипаж не мог даже добраться до ближайшего аэропорта. Пришлось экстренно садиться на давно заброшенную взлетную полосу в республике Коми. Позже пилоты признавались, что случайно обнаружили бывший аэропорт Ижма, когда искали пригодную площадку для посадки — изначально капитан хотел посадить самолет на реку и искал участок без изгибов.

Из-за того, что закрылки и предкрылки самолета не управлялись, приземление было жестким. Тем не менее, посадка вышла удачной — никто из 81 человека на борту не пострадал. Удалось это благодаря начальнику местной вертолетной площадки, который все 12 лет, пока взлетно-посадочная полоса была заброшена, добросовестно следил за ней.

Посадка в лесу

Настоящее чудо, что при таких повреждениях самолета падение не закончилось трагедией

Настоящее чудо, что при таких повреждениях самолета падение не закончилось трагедией

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Куда меньше с посадочным местом повезло экипажу Ан-2 в Архангельской области. Вылетев 8 ноября 2018 года из Васьково в Мезень, пилотам через несколько часов пришлось совершать экстренную посадку из-за обледенения самолета.

Экипаж принял решение приземлиться в любой более-менее подходящей местности. В итоге самолет посадили в лесу. После жесткой посадки на самолет было страшно смотреть: крылья у судна отвалились, фюзеляж был похож на груду металлолома. Но, к счастью, никто из одиннадцати пассажиров не получил серьезных травм — лишь один человек сломал плечо.

Самолет и облако пепла

Несмотря на серьезные повреждения, самолет продолжил служить еще многие годы

Несмотря на серьезные повреждения, самолет продолжил служить еще многие годы

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15 декабря 1989 года самолет Boeing 747–406 направлялся из Амстердама в Токио. Когда лайнеру необходимо было сделать промежуточную посадку, экипаж планировал приземлиться в аэропорту Анкориджа. Однако при снижении высоты самолет пролетел через облако вулканического пепла вулкана Редаут, из-за чего у лайнера отказали все двигатели.

Самолет начал падать, и только после снижения на 4 тысячи метров командиру удалось запустить двигатели и успешно посадить самолет. Посадка прошла благополучно, и никто из 245 человек на борту не пострадал.

Интересно, что несмотря на ущерб, который составил 80 миллионов долларов, самолет восстановили и он продолжил летать еще 30 лет, пока его не списали в марте 2018 года.

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