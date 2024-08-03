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Происшествия «Прыгнул с пирса и ударился головой»: на пляже в Новосибирске погиб мужчина — его пытались откачать спасатели

«Прыгнул с пирса и ударился головой»: на пляже в Новосибирске погиб мужчина — его пытались откачать спасатели

Сибиряку пытались оказать помощь спасатели и медики

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1 комментарий
Трагедия произошла вчера, 2 августа

На Центральном пляже в Советском районе Новосибирска погиб мужчина. По словам очевидцев, сибиряк прыгнул в воду с пирса и ударился головой о землю. Информацию опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Трагедия произошла вчера, 2 августа. На опубликованных кадрах видно, что мужчина лежит у берега без сознания, ему пытаются оказать помощь спасатели и медики.

— Отдыхала компания из трех парней. Один из них решил прыгнуть с пирса в воду, где было очень мелко и ударился головой. Откачивали около часа, сначала спасатели, потом скорая. Спасти не удалось, — рассказал очевидец в посте.

В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области подтвердили НГС, что мужчина погиб. Сейчас следователи проводят уголовно-процессуальную проверку по факту обнаружения тела на пляже в Советском районе. Сотрудники осмотрели место происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Если вам что-либо известно о случившемся, расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.
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Недавно в республике Алтай подросток из Новосибирска утонул в реке Катунь. Юношу оступился, после чего его унесло течением. Все произошло на глазах у матери мальчика.

Обновлено. В телеграм-канале "Спасатели МАСС" сообщили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения прыгнул с пирса в месте неорганизованного отдыха. На пирсе была натянута сетка. Спасатели и бригада врачей пытались реанимировать мужчину, но травмы оказались не совместимые с жизнью.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

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Комментарии
2
Гость
3 августа 2024, 09:47
Очень взвешенное и стратегически верное решение
Crash
3 августа 2024, 09:57
Шею сломал, очевидно
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