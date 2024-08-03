«Прыгнул с пирса и ударился головой»: на пляже в Новосибирске погиб мужчина — его пытались откачать спасатели

Трагедия произошла вчера, 2 августа Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Bkack» / Александр Ощепков, NGS.RU











На Центральном пляже в Советском районе Новосибирска погиб мужчина. По словам очевидцев, сибиряк прыгнул в воду с пирса и ударился головой о землю. Информацию опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».



Трагедия произошла вчера, 2 августа. На опубликованных кадрах видно, что мужчина лежит у берега без сознания, ему пытаются оказать помощь спасатели и медики.

— Отдыхала компания из трех парней. Один из них решил прыгнуть с пирса в воду, где было очень мелко и ударился головой. Откачивали около часа, сначала спасатели, потом скорая. Спасти не удалось, — рассказал очевидец в посте.

В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области подтвердили НГС, что мужчина погиб. Сейчас следователи проводят уголовно-процессуальную проверку по факту обнаружения тела на пляже в Советском районе. Сотрудники осмотрели место происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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