Заколдованное место: Kia и Honda столкнулись возле церкви — станет ли плохой обзор дороги индульгенцией для виновника

Иногда у участников и очевидцев самых обычных на первый взгляд аварий возникает вопрос: а точно ли виноват только нарушитель ПДД? Может, и второй участник столкновения неправ? Или это просто место нехорошее? Именно такое ДТП произошло 7 января на границе Центрального и Железнодорожного районов, напротив храма. Молодой водитель на Honda Fit поворачивал налево и не дал преимущества едущему прямо Kia Rio — в результате пострадали женщина и ее 12-летний сын. Но почему тогда едва ли не половина водителей, хоть раз проезжавших перекресток, называют его проблемным и аварийно опасным? Чтобы понять, может ли стать плохой обзор индульгенцией для виновника, НГС посмотрел записи с моментом аварии с автоюристом Марией Соловьевой.
Эта авария произошла еще в Рождество. 7 января погода была ясной и морозной, не заметить других участников движения — дело затруднительное. Но участники ДТП все же умудрились встретиться, причем с серьезными последствиями. Камеры сразу двух регистраторов (одна из них была установлена в салоне Kia Rio) зафиксировали момент аварии, которая произошла едва ли не напротив храма Александра Невского.
Кажется, виновник очевиден, но многие подписчики паблика «АСТ-54», посмотревшие на жутковатое столкновение с двух ракурсов, убеждены, что виноват не только молодой водитель, но и само место, где машины столкнулись.
— На этом участке из-за забора ничего не видно, поэтому приходится вылазить на полкорпуса. Вот и следствие — ДТП, — уверен комментатор под ником Сергей Сергеевич.
— Вроде со стороны Fit сугроб хороший такой. Или это так кажется? — тоже считается, что водителю не хватило обзора, — согласен с ним Иван Ж.
— Вы что понаписали... То забор, то сугроб. Вы вдумайтесь, зеленый свет горит, свободная дорога. Вы предлагаете по главной дороге ехать [со скоростью] 20 км/ч и смотреть по сторонам? — эмоционально возмущается в ответ Ирина М. — Ещё пишете «на тормоз бы нажал», если бы он это резко сделал, то сзади влетели [бы в него], и был бы виноват водитель Rio.
Автоюрист Мария Соловьева подтверждает: место действительно сложное, а обзор — плохой, и лучше всего, поворачивая здесь, дождаться зеленого сигнала светофора. Но от ответственности водителя Fit это не спасет.
— Согласно пункту 13.12 ПДД, при повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо, — напомнила она. — За нарушение, согласно статье 12.16 КоАП РФ, положен штраф в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей, а если у кого-то из участников установят причинение тяжкого вреда здоровью, виновника привлекут и к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ.
Согласно официальному комментарию ГИБДД, после аварии помощь медиков понадобилась обоим пассажирам Kia, в том числе 12-летнему ребенку.
— Пострадали пассажиры Kia Rio: женщина 1983 года рождения и несовершеннолетний мальчик 2011 года рождения, которые были доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — прокомментировали аварию в официальном телеграм-канале новосибирской госавтоинспекции.
Дело действительно могло закончиться тяжкими последствиями: пассажирка Kia тоже отписалась в комментариях, и после ее рассказа авария была бы еще более жуткой, если бы очевидцы и полицейские вовремя не вызвали скорую.
— Это мы попали в аварию вчера, я с мужем и с сыном пострадали, ребёнок — инвалид. У нас гемофилия, и нам опасно любое кровотечение, — написала женщина. — Водитель Fit [чуть не] угробил меня и ребенка, и слава богу, что мой ребёнок живой. Вчера его зашивали, заявление в суд будет написано однозначно.
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