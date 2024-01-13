Заколдованное место: Kia и Honda столкнулись возле церкви — станет ли плохой обзор дороги индульгенцией для виновника

Кажется, виновник очевиден, но многие подписчики паблика «АСТ-54», посмотревшие на жутковатое столкновение с двух ракурсов, убеждены, что виноват не только молодой водитель, но и само место, где машины столкнулись.

— На этом участке из-за забора ничего не видно, поэтому приходится вылазить на полкорпуса. Вот и следствие — ДТП, — уверен комментатор под ником Сергей Сергеевич.

— Вроде со стороны Fit сугроб хороший такой. Или это так кажется? — тоже считается, что водителю не хватило обзора, — согласен с ним Иван Ж.