Детей перевели на дистант: в новосибирской школе разлили ртуть — занятия из-за этого отменили

Разлив ртути зафиксировали на прошлой неделе в одной из школ в Новосибирском районе Новосибирской области. Об этом в понедельник, 13 ноября, на еженедельном оперативном совещании в правительстве сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов.
— Разлив ртути в образовательном учреждении на территории Новосибирского района. Администрация школы своевременно эвакуировала учащихся и персонал, пострадавших нет, — отметил Орлов.
Начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области также отметил, что учеников школы из-за происшествия перевели на дистанционное обучение, а спасатели провели демеркуризацию помещений. В пятницу специалисты Роспотребнадзора сделали дополнительные замеры концентрации паров ртути. Как отметил Орлов, превышений они не выявили.
Ранее НГС писал о том, что студентов НГУ эвакуировали из здания. Во время занятий там сработала тревога.