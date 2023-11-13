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Детей перевели на дистант: в новосибирской школе разлили ртуть — занятия из-за этого отменили

Ситуацию прокомментировали на оперативном совещании в правительстве

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Дети из-за происшествия занимались дистанционно

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Разлив ртути зафиксировали на прошлой неделе в одной из школ в Новосибирском районе Новосибирской области. Об этом в понедельник, 13 ноября, на еженедельном оперативном совещании в правительстве сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов.

— Разлив ртути в образовательном учреждении на территории Новосибирского района. Администрация школы своевременно эвакуировала учащихся и персонал, пострадавших нет, — отметил Орлов.

Начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области также отметил, что учеников школы из-за происшествия перевели на дистанционное обучение, а спасатели провели демеркуризацию помещений. В пятницу специалисты Роспотребнадзора сделали дополнительные замеры концентрации паров ртути. Как отметил Орлов, превышений они не выявили.

Ранее НГС писал о том, что студентов НГУ эвакуировали из здания. Во время занятий там сработала тревога.

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РтутьШколаМЧСНовосибирский районОперативное совещаниеПравительство
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