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В ГИБДД установили водителя КАМАЗа, сбившего насмерть самокатчика в Новосибирске

Им оказался 29-летний мужчина

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В результате аварии погиб 37-летний мужчина

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В Госавтоинспекции Новосибирска установили водителя КАМАЗа, который скрылся с места смертельного ДТП вблизи Бугринского моста. В результате аварии погиб самокатчик.

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Место ДТП попало на видео

Видео: ГИБДД по Новосибирску

Как сообщили в отделе пропаганды ГИДД по Новосибирску, авария произошла в 20:30 на территории Кировского района. По предварительным данным ведомства, 29-летний мужчина ухал на КАМАЗе по Ватутина в сторону улицы Мира, и в пути столкнулся с электросамокатом.

Авария произошла напротив дома на улице Ватутина, 38/1, самокатом управлял 37-летний мужчина. Он ехал в попутном с грузовиком направлении.

— В результате ДТП водитель электросамоката получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте работает следственно-оперативная группа полиции и Госавтоинспекция, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — указано в сообщении.

В начале августа в Советском районе Новосибирска грузовик сбил 86-летнюю женщину. Она переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате аварии сибирячка скончалась.

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