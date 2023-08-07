В ГИБДД установили водителя КАМАЗа, сбившего насмерть самокатчика в Новосибирске

В Госавтоинспекции Новосибирска установили водителя КАМАЗа, который скрылся с места смертельного ДТП вблизи Бугринского моста. В результате аварии погиб самокатчик.
Как сообщили в отделе пропаганды ГИДД по Новосибирску, авария произошла в 20:30 на территории Кировского района. По предварительным данным ведомства, 29-летний мужчина ухал на КАМАЗе по Ватутина в сторону улицы Мира, и в пути столкнулся с электросамокатом.
Авария произошла напротив дома на улице Ватутина, 38/1, самокатом управлял 37-летний мужчина. Он ехал в попутном с грузовиком направлении.
— В результате ДТП водитель электросамоката получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте работает следственно-оперативная группа полиции и Госавтоинспекция, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — указано в сообщении.
В начале августа в Советском районе Новосибирска грузовик сбил 86-летнюю женщину. Она переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате аварии сибирячка скончалась.