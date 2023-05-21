freedom
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 2/10
usd 79.91
eur 86.28
Тема дня13-летняя Милана выпустила вирусный клип
Все новости
Все новости

Огонь дошел до газовой станции под Новосибирском — видео с крупного пожара

Пожар угрожает животноводческому комплексу

370

Дым видно с аэропорта Толмачево

Поделиться

Под Новосибирском сегодня, 21 мая, огонь чуть не добрался до газораспределительной станции. Около 14:30 сотрудники служб перекрыли дорогу в сторону деревни Алексеевка из-за угрозы.

— На съезде с трассы в сторону Алексеевке, где стоит газовая станция, кто-то поджог сухую траву. Пал большой пошел. Одни за одним едут машины, МЧС, скорая, полиция, газовые службы. Дорогу перекрыли, люди стоят, — рассказал читатель НГС.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
На месте работают газовые службы

Видео: Читатель НГС

В пресс-службе МЧС сообщили, что продолжаются работы по ликвидации ландшафтного пожара.

— Отбили угрозу от газораспределительной станции, а также создали боевой пост на защиту ближайшего животноводческого комплекса, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

В Новосибирске сегодня сухая погода и сильный ветер. Это ухудшает пожароопасную ситуацию.

Дым сегодня днем заметили в районе Оби и аэропорта Толмачево. Вчера, 20 мая, под Новосибирском произошел крупный ландшафтный пожар. Он чуть не подошел к СНТ, но МЧС вместе с добровольцами смогли потушить огонь.

ПожарОбьМЧСГАЗ
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter