Огонь дошел до газовой станции под Новосибирском — видео с крупного пожара

Под Новосибирском сегодня, 21 мая, огонь чуть не добрался до газораспределительной станции. Около 14:30 сотрудники служб перекрыли дорогу в сторону деревни Алексеевка из-за угрозы.
— На съезде с трассы в сторону Алексеевке, где стоит газовая станция, кто-то поджог сухую траву. Пал большой пошел. Одни за одним едут машины, МЧС, скорая, полиция, газовые службы. Дорогу перекрыли, люди стоят, — рассказал читатель НГС.
В пресс-службе МЧС сообщили, что продолжаются работы по ликвидации ландшафтного пожара.
— Отбили угрозу от газораспределительной станции, а также создали боевой пост на защиту ближайшего животноводческого комплекса, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
В Новосибирске сегодня сухая погода и сильный ветер. Это ухудшает пожароопасную ситуацию.
Дым сегодня днем заметили в районе Оби и аэропорта Толмачево. Вчера, 20 мая, под Новосибирском произошел крупный ландшафтный пожар. Он чуть не подошел к СНТ, но МЧС вместе с добровольцами смогли потушить огонь.