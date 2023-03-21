Сибирячка за рулем внедорожника насмерть задавила 2-летнего мальчика — она еще 13 лет пробудет на свободе

В Ленинском районном суде огласили приговор
На записи не видно момент наезда. В кадре автомобиль останавливается, затем женщина грузит в салон санки, садится за руль машины и уезжает. Как выяснилось, Милишенко посадила в автомобиль пострадавшего ребенка с матерью и повезла их в больницу. Медики спасти мальчика не смогли, он скончался от тяжелой травмы головы.
На сибирячку завели уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть несовершеннолетнего». Суд признал ее виновной.
— Суд приговорил Милишенко к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также ее лишили права управлять автомобилем на срок 2 года 10 месяцев, — сообщили корреспонденту НГС в Ленинском суде.
При этом в колонию женщина отправится не скоро. Суд назначил ей отсрочку наказания в связи с тем, что она воспитывает маленького ребенка. Известно, что сын у Марии Милишенко родился в августе 2022 года. Отбывать срок в колонию женщина отправится после того, как мальчику исполнится
Летом прошлого года в Новосибирске приговорили водителя, который пьяным сел за руль, сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком и скрылся с места ДТП. Суд приговорил его к 4 годам 7 месяцам колонии общего режима.