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Сибирячка за рулем внедорожника насмерть задавила 2-летнего мальчика — она еще 13 лет пробудет на свободе

Суд при назначении наказания учел важное смягчающее обстоятельство

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Ребенок скончался в больнице от тяжелых травм

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В Ленинском районном суде огласили приговор 34-летней жительнице Новосибирска Марии Милишенко. Женщину признали виновной в ДТП со смертью 2-летнего ребенка. Виновная пока останется на свободе.

Трагедия произошла утром 24 декабря 2021 года во дворе дома на улице Выставочной. Милишенко, сдавая задом на автомобиле Mitsubishi Pajero, наехала на санки с 2-летним мальчиком, которые везла мать ребенка. Последствия инцидента попали на видео.

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Видео последствий ДТП

Видео: АСТ-54

На записи не видно момент наезда. В кадре автомобиль останавливается, затем женщина грузит в салон санки, садится за руль машины и уезжает. Как выяснилось, Милишенко посадила в автомобиль пострадавшего ребенка с матерью и повезла их в больницу. Медики спасти мальчика не смогли, он скончался от тяжелой травмы головы.

На сибирячку завели уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть несовершеннолетнего». Суд признал ее виновной.

— Суд приговорил Милишенко к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также ее лишили права управлять автомобилем на срок 2 года 10 месяцев, — сообщили корреспонденту НГС в Ленинском суде.

При этом в колонию женщина отправится не скоро. Суд назначил ей отсрочку наказания в связи с тем, что она воспитывает маленького ребенка. Известно, что сын у Марии Милишенко родился в августе 2022 года. Отбывать срок в колонию женщина отправится после того, как мальчику исполнится 14 лет.

Летом прошлого года в Новосибирске приговорили водителя, который пьяным сел за руль, сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком и скрылся с места ДТП. Суд приговорил его к 4 годам 7 месяцам колонии общего режима.

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