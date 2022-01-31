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«Водитель не понимает, как всё произошло»: свидетелей смертельного наезда на 2-летнего ребенка ищут в Новосибирске

Мальчик скончался в больнице

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Инцидент частично попал на видео, но самого момента наезда на нём нет

Инцидент частично попал на видео, но самого момента наезда на нём нет

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В Новосибирске ищут свидетелей смертельного ДТП, когда внедорожник переехал 2-летнего ребенка на санках. Инцидент произошел еще 24 декабря.

Девушка за рулем Mitsubishi Pajero двигалась задним ходом вдоль дома. В итоге под колесами внедорожника оказался 2-летний мальчик, которого катила на санках мама. Малыш скончался в больнице 9 января.

— Она не понимает, как всё произошло. Сейчас будут следственные эксперименты. Следствие сейчас этим занимается, поэтому судить не могу, — рассказал корреспонденту НГС близкий знакомый девушки Евгений. — Статью вменили про то, что она уехала с места ДТП, но она его не покидала: они посадили ребенка, маму и поехали к скорой навстречу.

Мужчина добавил, что девушка не могла развернуться на машине из-за неочищенного и очень узкого двора, поэтому была вынуждена ехать задним ходом. Видеорегистратора во внедорожнике не было. Евгений рассказал, что лично пообщаться с журналистами его девушка отказалась, так как «ей сейчас тяжело».

Инцидент частично попал на видео. На нём видно, как внедорожник движется задом, переезжает место, где дорога пересекается с тротуаром, и останавливается. Затем машина дергается назад. Сам момент наезда на ребенка на камеру не попадает. Мы видим, как к машине сбегаются очевидцы, из-за руля выскакивает девушка, грузит санки и спешно уезжает.

Как сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области, против 33-летней женщины, которая была за рулем, возбуждено уголовное дело п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения). Если ее вина будет доказана, то ей грозит срок от 5 до 12 лет лишения свободы.

Сейчас родственники девушки, которая была за рулем, ищут очевидцев происшествия.

Ранее НГС рассказывал, что в Новосибирске водитель скорой насмерть сбил 7-летнюю девочку, которая шла в музыкальную школу. Ее отец рассказал корреспонденту НГС, как всё произошло.

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