«Водитель не понимает, как всё произошло»: свидетелей смертельного наезда на 2-летнего ребенка ищут в Новосибирске

В Новосибирске ищут свидетелей смертельного ДТП, когда внедорожник переехал
Девушка за рулем Mitsubishi Pajero двигалась задним ходом вдоль дома. В итоге под колесами внедорожника оказался
— Она не понимает, как всё произошло. Сейчас будут следственные эксперименты. Следствие сейчас этим занимается, поэтому судить не могу, — рассказал корреспонденту НГС близкий знакомый девушки Евгений. — Статью вменили про то, что она уехала с места ДТП, но она его не покидала: они посадили ребенка, маму и поехали к скорой навстречу.
Мужчина добавил, что девушка не могла развернуться на машине из-за неочищенного и очень узкого двора, поэтому была вынуждена ехать задним ходом. Видеорегистратора во внедорожнике не было. Евгений рассказал, что лично пообщаться с журналистами его девушка отказалась, так как «ей сейчас тяжело».
Инцидент частично попал на видео. На нём видно, как внедорожник движется задом, переезжает место, где дорога пересекается с тротуаром, и останавливается. Затем машина дергается назад. Сам момент наезда на ребенка на камеру не попадает. Мы видим, как к машине сбегаются очевидцы, из-за руля выскакивает девушка, грузит санки и спешно уезжает.
Как сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области, против
Сейчас родственники девушки, которая была за рулем, ищут очевидцев происшествия.
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