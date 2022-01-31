«Водитель не понимает, как всё произошло»: свидетелей смертельного наезда на 2-летнего ребенка ищут в Новосибирске

В Новосибирске ищут свидетелей смертельного ДТП, когда внедорожник переехал 2-летнего ребенка на санках. Инцидент произошел еще 24 декабря .

Девушка за рулем Mitsubishi Pajero двигалась задним ходом вдоль дома. В итоге под колесами внедорожника оказался 2-летний мальчик, которого катила на санках мама. Малыш скончался в больнице 9 января.

— Она не понимает, как всё произошло. Сейчас будут следственные эксперименты. Следствие сейчас этим занимается, поэтому судить не могу, — рассказал корреспонденту НГС близкий знакомый девушки Евгений. — Статью вменили про то, что она уехала с места ДТП, но она его не покидала: они посадили ребенка, маму и поехали к скорой навстречу.