Пьяный водитель сбил на переходе маму с ребенком и скрылся с места аварии в Новосибирске — как его наказали
Прежде он уже был судим за нетрезвое вождение, а пока шло новое разбирательство, попался пьяным еще раз
Ленинский районный суд вчера, 18 августа, вынес приговор
Авария произошла 3 июля 2021 года на улице Ягодинской в Ленинском районе Новосибирска, около половины восьмого вечера. Водитель «Тойоты» сбил женщину и ее
— В результате пострадал несовершеннолетний пешеход — мальчик 2011 года рождения, который с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга был госпитализирован, — прокомментировали обстоятельства происшествия тогда в ГИБДД.
Вскоре виновника аварии задержали. Оказалось, что в момент ДТП Зотов был пьян и прежде уже садился в таком состоянии за руль.
— До указанных событий фигурант привлекался к административной, а также к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, — рассказал НГС помощник прокурора Ленинского района Виталий Перов.
Более того, по информации государственного обвинителя, после аварии, в которой пострадал ребенок, мужчина еще как минимум дважды садился за руль пьяным и оба раза был пойман инспекторами ДПС.
Суд также решил, что Зотов в течение трех лет после освобождения не сможет сесть за руль. Также осужденного обязали заплатить потерпевшим 2 миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда. Приговор в силу не вступил.
Ранее НГС писал о тройном ДТП, в котором пострадали 6 человек, двое из них — дети.