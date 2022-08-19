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Пьяный водитель сбил на переходе маму с ребенком и скрылся с места аварии в Новосибирске — как его наказали

Прежде он уже был судим за нетрезвое вождение, а пока шло новое разбирательство, попался пьяным еще раз

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С места происшествия пьяный водитель сбежал

С места происшествия пьяный водитель сбежал

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Ленинский районный суд вчера, 18 августа, вынес приговор 48-летнему Виталию Зотову, который сел за руль пьяным и на пешеходном переходе сбил женщину и ее ребенка. Его приговорили к 4 годам и 7 месяцам колонии общего режима.

Авария произошла 3 июля 2021 года на улице Ягодинской в Ленинском районе Новосибирска, около половины восьмого вечера. Водитель «Тойоты» сбил женщину и ее 10-летнего сына на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

— В результате пострадал несовершеннолетний пешеход — мальчик 2011 года рождения, который с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга был госпитализирован, — прокомментировали обстоятельства происшествия тогда в ГИБДД.

Вскоре виновника аварии задержали. Оказалось, что в момент ДТП Зотов был пьян и прежде уже садился в таком состоянии за руль.

— До указанных событий фигурант привлекался к административной, а также к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, — рассказал НГС помощник прокурора Ленинского района Виталий Перов.

Более того, по информации государственного обвинителя, после аварии, в которой пострадал ребенок, мужчина еще как минимум дважды садился за руль пьяным и оба раза был пойман инспекторами ДПС.

Суд также решил, что Зотов в течение трех лет после освобождения не сможет сесть за руль. Также осужденного обязали заплатить потерпевшим 2 миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда. Приговор в силу не вступил.

Ранее НГС писал о тройном ДТП, в котором пострадали 6 человек, двое из них — дети.

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