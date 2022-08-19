Пьяный водитель сбил на переходе маму с ребенком и скрылся с места аварии в Новосибирске — как его наказали

Ленинский районный суд вчера, 18 августа, вынес приговор 48-летнему Виталию Зотову, который сел за руль пьяным и на пешеходном переходе сбил женщину и ее ребенка. Его приговорили к 4 годам и 7 месяцам колонии общего режима.



Авария произошла 3 июля 2021 года на улице Ягодинской в Ленинском районе Новосибирска, около половины восьмого вечера. Водитель «Тойоты» сбил женщину и ее 10-летнего сына на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.