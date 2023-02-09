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Взрыв газа на Линейной

«Предупреждали, чтобы никого не пускали»: жители Линейной — о том, как перед взрывом по дому ходили мошенники

Подозрительные люди приходили накануне взрыва, 8 февраля

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Пострадали минимум 11 человек

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Накануне, 8 февраля, по дому на улице Линейной, 39 в Новосибирске, где сегодня произошел взрыв, ходили люди и представлялись сотрудниками газовой службы.

— Вчера какие-то ходили, звонили по квартирам, стучали. Говорили, что газовая служба с проверкой, — рассказала корреспонденту НГС одна из жительниц дома.

Другую женщину, которая живет в соседнем газифицированном доме, предупредили о том, что по квартирам могут ходить мошенники:

— Предупредили, чтобы никого не пускали, никакой проверки счетчиков. На той неделе сказали, что кто-то ходит и проверяет счетчики газовые. А у нас если идет газовая служба, то всё по объявлению.

Ранее жители дома на Линейной рассказали, что несколько дней назад по квартирам ходили люди, которые предлагали заменить газовые шланги.

О взрыве стало известно около 08:00. В результате в здании обрушился подъезд, один человек погиб, 11 пострадали, еще 11 находятся в больнице. НГС собирает всё самое важное о трагедии в онлайн-трансляции.

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