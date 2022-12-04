На пешеходном переходе на улице Ленина сбили четырехлетнюю девочку — она выскочила на красный

В Новосибирске 4 декабря в 15:37 на перекрестке Ленина и Советской
— По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Renault Logan, двигался по улице Советской со стороны улицы Горького в сторону улицы Вокзальная магистраль и в пути следования напротив дома 18 по улице Советской совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода в зоне регулируемого пешеходного перехода, который (со слов водителя и свидетеля) вышел на проезжую часть на запрещающий сигнал пешеходного светофора, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Девочку доставили в больницу. Характер травм уточняется. На месте происшествия работал экипаж ГИБДД.
В Октябрьском районе Новосибирска 4 декабря водитель Volkswagen Touareg врезался в ограждение подземного пешеходного перехода.