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На пешеходном переходе на улице Ленина сбили четырехлетнюю девочку — она выскочила на красный

Ребенка доставили в больницу

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Улица Советская пересекается с пешеходной Ленина

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В Новосибирске 4 декабря в 15:37 на перекрестке Ленина и Советской 28-летний мужчина сбил 4-летнюю девочку, которая выскочила на дорогу на запрещающий свет.

— По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Renault Logan, двигался по улице Советской со стороны улицы Горького в сторону улицы Вокзальная магистраль и в пути следования напротив дома 18 по улице Советской совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода в зоне регулируемого пешеходного перехода, который (со слов водителя и свидетеля) вышел на проезжую часть на запрещающий сигнал пешеходного светофора, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Девочку доставили в больницу. Характер травм уточняется. На месте происшествия работал экипаж ГИБДД.

В Октябрьском районе Новосибирска 4 декабря водитель Volkswagen Touareg врезался в ограждение подземного пешеходного перехода.

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