«Тойота» влетела в бетонный забор на Моторной — 2 человека в больнице
На месте работают сотрудники ГИБДД
68
Утром 3 июля в Ленинском районе Новосибирска «Тойота» влетела в бетонный забор. Водителя и пассажирку увезли в больницу.
Авария произошла в 06:45 на Моторной, 15.
— Водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате ДТП пострадали водитель — мужчина 1989 года рождения, и его пассажир — женщина 1993 года рождения, которые были доставлены в лечебное учреждение, характер полученных травм уточняется, — рассказали в ГИБДД.
В мае на Народной улице мотоцикл врезался в стоящий на дороге грузовик. Тогда мотоциклиста тоже увезли в больницу.