СЕЙЧАС +15°С
Пробки 1/10
usd 53.77
eur 56.36
Тема дняНовосибирцы борются с наглым «Лэнд Крузером»
Все новости
Все новости

«Тойота» влетела в бетонный забор на Моторной — 2 человека в больнице

На месте работают сотрудники ГИБДД

68
Водитель и пассажирка машины сейчас в больницы

Водитель и пассажирка машины сейчас в больницы

Поделиться

Утром 3 июля в Ленинском районе Новосибирска «Тойота» влетела в бетонный забор. Водителя и пассажирку увезли в больницу.

Авария произошла в 06:45 на Моторной, 15.

— Водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате ДТП пострадали водитель — мужчина 1989 года рождения, и его пассажир — женщина 1993 года рождения, которые были доставлены в лечебное учреждение, характер полученных травм уточняется, — рассказали в ГИБДД.

У машины повреждена передняя часть

У машины повреждена передняя часть

Поделиться

Забор тоже разрушен

Забор тоже разрушен

Поделиться

В мае на Народной улице мотоцикл врезался в стоящий на дороге грузовик. Тогда мотоциклиста тоже увезли в больницу.

По теме

ГИБДДДТП
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2