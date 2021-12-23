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СрочноДТП с автобусом: куда везли 28 детей
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Подробности ДТП с автобусом на Красном проспекте: куда везли 28 детей

Автоинспекция опубликовала видео с последствиями, которые остались внутри кабины

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Авария произошла утром

Авария произошла утром

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ГИБДД Новосибирска опубликовала видео из кабины автобуса, который сегодня врезался в ограждение на Красном проспекте. Внутри салона было 28 детей — их везли в детский лагерь

На кадрах видно, что автобус получил серьезные повреждения.

По информации источника в правоохранительных органах, автобус вез учеников лицея № 200 в лагерь в поселке Новый Тимуровец.

— Всё хорошо с детьми. Скорая их осмотрела. Дети уже находятся в лагере «Тимуровец», — рассказала директор лицея № 200 Надежда Дергилева.

На лобовом стекле автобуса прикреплено объявление об организации туров в Горный Алтай. По указанному номеру журналисту НГС ответили в туристической фирме «Олимпия-Райзен-Сибирь». Там сообщили, что информацию об аварии нужно уточнить у транспортной компании, которой принадлежит автобус.

— В аварию автобус попадал, мы не знаем никакой информации. Руководитель сейчас на месте, — рассказали НГС в компании-перевозчике «Партнер».

После аварии исправляют контактную сеть

После аварии исправляют контактную сеть

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Водитель отказался общаться с корреспондентом НГС Елизаветой Шаталовой, которая приехала на место происшествия.

— В 09:50 водитель 1974 года рождения на автобусе двигался по улице Красный проспект, со стороны улицы Гоголя в сторону улицы Фрунзе, в пути следования, у дома на улице Красный проспект, 52/1, совершил столкновение с автомобилем Toyota Premio, который двигался в попутном направлении (перестраивался со второго ряда в первый). На данный момент за медицинской помощью никто не обратился, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Водитель не стал говорить с журналистом

Водитель не стал говорить с журналистом

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По данным сервиса «Контур.Фокус», компанию «Партнер» зарегистрировали в 1996 году. Директор — Константин Викторович Данн. Выручка за 2020 год составила 43,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 633 000 рублей. Фирма получала госзаказы на оказание транспортных услуг от ГБУ Новосибирской области «Агентство поддержки молодежных инициатив» и Министерства региональной политики НСО.

В апреле на этом перекрестке автомобиль BMW сбил двух пешеходов и врезался в офис рекламного агентства. Сотрудники фирмы рассказали, что им известно о произошедшем. НГС также поговорил с водителем, который ехал за BMW перед аварией. По его словам, водитель вел себя нагло на дороге.

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