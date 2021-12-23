Подробности ДТП с автобусом на Красном проспекте: куда везли 28 детей

По информации источника в правоохранительных органах, автобус вез учеников лицея № 200 в лагерь в поселке Новый Тимуровец.

— Всё хорошо с детьми. Скорая их осмотрела. Дети уже находятся в лагере «Тимуровец», — рассказала директор лицея № 200 Надежда Дергилева.

На лобовом стекле автобуса прикреплено объявление об организации туров в Горный Алтай. По указанному номеру журналисту НГС ответили в туристической фирме «Олимпия-Райзен-Сибирь». Там сообщили, что информацию об аварии нужно уточнить у транспортной компании, которой принадлежит автобус.